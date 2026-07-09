Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel

„Byl to náš hlavní a jediný sklad. Když jsem se dozvěděl, že budova hoří šest pater nad námi, nepředpokládal jsem, že už odpoledne nebude stát. To je scénář, na který se nedá připravit,“ líčí Hrbek.
Rozsah škod si podle něj firma uvědomila během několika hodin. „Dopoledne jsme ještě řešili vyskladňování a spuštění jarní a letní výprodejové akce. Odpoledne už nemáte ani budovu, ani zboží. Nemáte nic,“ popsal.
V současnosti má společnost k dispozici jen zboží, které se nachází na kamenných prodejnách.
„Počítáme s nejhorším scénářem, tedy že jsme o veškeré zboží ve skladu přišli. Prodejny jsou zatím dobře zásobené, ale zboží nebude možné průběžně doplňovat. Online prodej jsme zastavili, zákazníci si mohou zboží pouze rezervovat a vyzvednout na prodejně. Postupně se tak může stát, že na prodejnách zůstane jarní kolekce déle, než jsme původně plánovali,“ řekl.
Firma už začala hledat náhradní zázemí, aby co nejrychleji obnovila provoz. Náhradní skladové prostory se jí podle něj nejspíše podařilo zajistit v Přerově, kde nyní připravuje nové vybavení i systémy pro naskladňování a expedici zboží. „Pracujeme na tom, abychom co nejrychleji rozběhli vyskladňování nové kolekce. To, co bylo ve skladu doposud, považujeme za ztracené,“ dodal.
Podle něj požár neznamená konec připravované podzimní a zimní kolekce. Tu chtěli začít vyskladňovat v polovině srpna. Část zboží sice ve skladu shořela, většina oblečení ale do Česka teprve míří.
„Přibližně 20 tisíc kusů nové podzimní kolekce se zničilo. Zbytek je na cestě a hledáme pro něj náhradní prostory, abychom ho mohli co nejrychleji dostat do prodeje. Některé novinky možná uvedeme dříve, než jsme původně plánovali,“ řekl.
Firma podle něj zatím žádnou z připravovaných kolekcí neruší a část zničeného zboží se pokusí znovu vyrobit. „Naopak se snažíme zajistit, aby se zboží, které se zničilo, podařilo znovu vyrobit,“ doplnil Hrbek. Jak výrazně situaci pocítí zákazníci, si zatím netroufá odhadovat.
„Nechci spekulovat, jestli zákazník něco pozná. Online zákazníci to poznají okamžitě, protože e-shop je vypnutý. Na prodejnách se dopady projeví postupně, protože nebude možné průběžně doplňovat sortiment,“ dodává.
Požár vypukl ve čtvrtek ráno ve výškové budově v bývalém areálu Svitu ve Zlíně. Kvůli rozsahu zásahu se během dne část objektu zřítila a hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu. Příčinu vzniku i celkovou výši škod budou zjišťovat vyšetřovatelé.