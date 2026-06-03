Snížení minimálního vyměřovacího základu, a s ním i snížení minimálních záloh OSVČ, zákonodárci schválili koncem května. Pokud novelu podepíše prezident, bude vyhlášena ve Sbírce zákonů a nabude účinnosti zřejmě od následujícího měsíce, s největší pravděpodobností tedy od 1. 7. 2026.
Pro rok 2026 jsou dosud pro osoby výdělečně činné (OSVČ) stanovené minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 5 720 korun měsíčně. Novela je sníží na 5 005 korun, tedy o 715 korun. Lidem, kteří platili dosavadní minimální výši záloh v první půli roku 2026, tak automaticky vznikne přeplatek. Lze ho vrátit nebo použít na další zálohy. Co přesně se bude dít?
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Zálohy pro OSVČ se změní. Některým podnikatelům tak za pár dní vznikne přeplatek
Budou se podávat nové přehledy OSVČ?
Změna se očekává od července, přehledy OSVČ většina lidí podá nebo podala do 4. června 2026. A protože se podle přehledu za rok 2025 počítají i zálohy na rok 2026, podnikatelé, kteří platí ty minimální, vyplnili na řádku 35 číslo 19 587 (minimální vyměřovací základ) a na řádku 36 pak zmíněných 5720 korun (záloha pro rok 2026). Nikoli tedy 5 005 korun. Budou muset podávat přehled znovu?
„V žádném případě,“ ujišťuje mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jitka Drmlová. Přehledy podle jejích slov musí být podané – a také zpracované správou sociálního zabezpečení – podle aktuálně platné legislativy. Jinak je proto ani vyplnit nešlo.
Jinak je tomu u lidí, kteří přehled podají teprve po 1. červenci, tedy v době, kdy už bude účinná novela. Lhůta pro podání do 3. srpna je určená těm, kdo mají daňového poradce nebo ze zákona povinné ověření účetní uzávěrky. Tito podnikatelé již budou vyplňovat nový přehled s novými údaji. „V tomto směru bude upraven interaktivní tiskopis přehledu za rok 2025 přístupný na ePortále ČSSZ,“ uvádí Drmlová.
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Povinné zálohy OSVČ se sníží. Kolik se bude platit a kdo dostane peníze zpět?
Kolik mám platit? Starou, nebo novou částku?
Dokud nebude změna účinná, platí pro všechny OSVČ stávající výše záloh. Trvalý příkaz by si proto ještě nikdo měnit neměl.
Každý, koho se týkají minimální zálohy, by měl platit částku 5 720 korun i po podání přehledu do chvíle, než mu ČSSZ vyměří nové. Což může přijít již v červenci.
Kdo platil 5 720 korun už od ledna, bude mít úderem půlnoci na 1. července zaplaceno o 4 920 korun víc, než by v tu chvíli měl mít.
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Jak zjistit novou výši záloh?
Česká správa sociálního zabezpečení bude všechny OSVČ o konkrétních dopadech změny informovat individuálně. Zprávu jim pošle do datové schránky. Budou v ní uvedené instrukce, kolik dál platit. Podle mluvčí dostanou všichni OSVČ tyto informace:
- v čem spočívá změna zákona a koho se přesně týká,
- jak zjistit výši částky uhrazené navíc,
- jak lze naložit s částkou uhrazenou navíc na zálohách v první půli roku 2026,
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Termín pro podání přehledů OSVČ se blíží. Koho se týká?
- jak požádat o její vrácení,
- co se stane, pokud OSVČ o vrácení nepožádá,
- kde zjistit novou výši předpisu záloh na pojistné od měsíce účinnosti zákona.