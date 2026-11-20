Mladé ženy dnes investují do svého vzdělání, kariéry nebo třeba i zevnějšku. Vedle toho by ale měly včas myslet také na své reprodukční zdraví, tedy na zachování plodnosti. Zvlášť v době, kdy stále více žen odkládá mateřství na pozdější věk.
Plodnost si přitom lze do jisté míry i pojistit. Nejde však o klasickou pojistku, jakou známe například pro případ nemoci nebo úrazu. Ženám, které plánují mateřství až po 35. roce života, nabízí současná medicína možnost zmražení vajíček. Ta jim může výrazně zvýšit šanci, že budou mít dítě z vlastních vajíček i ve věku, kdy už pravděpodobnost přirozeného početí výrazně klesá.
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„S věkem klesá plodnost u žen více než u mužů a klesá u nich i úspěšnost asistované reprodukce, to nedokážeme zvrátit,“ potvrzuje předsedkyně Sdružení center asistované reprodukce (SCAR) Nicole Mardešićová.
Reprodukční možnosti nejsou neomezené
Trend odkládání mateřství je v Česku patrný už řadu let. Ženy déle studují, budují kariéru a věnují se profesnímu růstu. Založení rodiny tak často přichází na řadu později než u generace jejich matek či babiček. Podle Českého statistického úřadu je dnes průměrný věk prvorodiček 29,2 roku.
S posouváním mateřství do vyššího věku ale roste také potřeba informovat ženy o tom, že jejich reprodukční možnosti nejsou neomezené. „O zachování plodnosti je nutné mluvit včas, ne až ve chvíli, kdy se objeví problém s početím. Ženy potřebují realistické informace o svých možnostech a individuální poradenství,“ upozorňuje doktorka Mardešićová.
Za důležitou věkovou hranici považují lékaři 35. rok života. Po jejím překročení se šance na otěhotnění s využitím vlastních vajíček snižují, a to i při využití metod asistované reprodukce. „Je to spojené se stárnutím vajíček u žen,“ vysvětluje lékařka.
Social freezing: Pojistka pro pozdější mateřství
Žádná lékařská metoda nedokáže ženě stoprocentně zaručit, že i ve vyšším věku odnosí a porodí vlastní dítě. Současná medicína jí ale může nabídnout určitou pojistku. Tou je takzvaný social freezing, tedy odběr a zmražení vajíček pro jejich případné pozdější oplodnění.
Podle Mardešićové přitom platí jednoduché pravidlo: čím dříve si žena nechá vajíčka odebrat a zmrazit, tím vyšší má šanci na jejich úspěšné využití v budoucnu. „Vajíčko si uchovává kvalitu odpovídající věku, kdy bylo zmrazeno,“ vysvětluje lékařka.
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Rozdíly v úspěšnosti jsou přitom výrazné. Podle odborných studií, na které Mardešićová odkazuje, mají ženy, které si nechaly zmrazit vajíčka před 35. rokem života, více než 40procentní šanci na donošení dítěte. U žen, které podstoupily zmražení vajíček mezi 35. a 37. rokem, klesá šance na 27 procent. Pokud k odběru došlo až mezi 38. a 40. rokem života, činí už jen přibližně 13 procent.
S rostoucím věkem navíc bývá celý proces náročnější. U žen starších 35 let je podle lékařky často nutná intenzivnější hormonální stimulace a odběr většího počtu vajíček. Důvodem je jejich klesající kvalita i nižší pravděpodobnost úspěšného oplodnění.
Zmražení vajíček něco stojí, lze si půjčit
Včasné zmražení vajíček tak může být pro ženy nejen způsobem, jak si uchovat šanci na pozdější mateřství, ale také určitou formou investice do vlastního reprodukčního zdraví. Na rozdíl od běžné zdravotní prevence si ji však většinou musejí zaplatit samy.
„Social freezing neboli uchování vajíček zdravotní pojišťovny v Česku ženám nehradí, na druhou stranu ale nejde o finančně nedostupný zdravotní výkon, zejména pokud se týká žen, které se rozhodly profesně růst, kde se předpokládají vyšší výdělky,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.
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Podle Mardešićové začíná cena celé procedury obvykle na 50 tisících korunách. Nejde totiž pouze o samotný odběr vajíček. Součástí služby je také konzultace s lékařem, hormonální stimulace a následné uchování odebraných buněk v kryobance reprodukční kliniky.
Právě skladování vajíček představuje další, průběžný výdaj. Ženy za něj zpravidla platí roční poplatek ve výši tří až pěti tisíc korun.
Některé reprodukční kliniky už svým klientkám nabízejí také možnost financovat zákrok prostřednictvím úvěru. Spolupracují totiž s bankami, které na social freezing poskytují půjčky. Takové řešení sice může ženám usnadnit přístup k zákroku, zároveň ale znamená další náklady.
„Některé z reprodukčních klinik už dokonce spolupracují s finančními bankami, které nabízejí ženám půjčku na social freezing, tedy zmražení vajíček. Pak ale musí ženy počítat s tím, že se jim služba prodraží o úroky z úvěru, které je i v tomto případě potřeba pečlivě sledovat,“ připomíná finanční poradce.
Kdy zmražení vajíček hradí pojišťovna
Existují ovšem situace, kdy ženy za odběr a uchování vajíček platit nemusejí. Jde o takzvaný medical freezing, tedy zmražení vajíček ze zdravotních důvodů. „Takový výkon pojišťovny hradí ženám před náročnou například onkologickou léčbou, o které se ví, že významně sníží nebo úplně znemožní jejich budoucí plodnost,“ vysvětluje Weiss.
Rozdíl mezi oběma postupy je tedy především v důvodu, proč žena zmražení vajíček podstupuje. Zatímco při zdravotní indikaci může náklady převzít zdravotní pojišťovna, při dobrovolném odložení mateřství si celý zákrok hradí žena sama.
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Zájem o zmražení vajíček v Česku roste
Přestože social freezing není hrazen ze zdravotního pojištění, zájem českých žen o tuto možnost v posledních letech stoupá. Podle údajů Sdružení center asistované reprodukce se počet žen, které si nechávají zmrazit vajíčka z jiných než zdravotních důvodů, za poslední tři roky zvýšil zhruba 2,5krát.
Zatímco v roce 2023 zákrok podstoupilo 241 žen, v roce 2025 jich bylo už 416. A pro letošní rok lékaři očekávají přibližně 550 takových zákroků. Rostoucí zájem naznačuje, že si stále více žen uvědomuje, že jejich plodnost není neomezená. A že vedle vzdělání, kariéry či finančního zajištění se vyplatí myslet včas také na možnosti budoucího mateřství.