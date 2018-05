Cannes zažije bludného rytíře. Donkichot Gilliam vyhrál nad větrnými mlýny

CANNES Závěrečným filmem festivalu v Cannes bude pohromami stíhaný snímek Terryho Gilliama The Man Who Killed Don Quixote (Muž, který zabil Dona Quijota). Režisér měl z čekání na soudní verdikt málem smrt, ale zdá se, že nad těmito větrnými mlýny slavně zvítězil.

Francouzský soud tento týden na poslední chvíli zamítl požadavek producenta Paula Branca, který si činí nárok na práva k filmu a snažil se zarazit festivalou premiéru snímku i jeho nadcházející francouzskou distribuci. Nebyl to jen tak nějaký výkřik do tmy, americký koproducent Amazon například premiéru v USA kvůli právním nejasnostem odložil.

Ještě den před zahájením přehlídky v Cannes nebylo nic jasné a jak se později ukázalo, situace byla ještě dramatičtější, než se zdálo: Terry Gilliam o víkendu utrpěl „menší mrtvici“ (jak se na definici jeho zdravotního problému shoduje většina zpráv). Naštěstí potíže poměrně brzy pominuly, možná i proto, že soud nakonec rozhodl v Gilliamův prospěch. „Po dnech odpočinku a modliteb k bohům jsem zase při síle a zdráv,“ napsal Terry Gillam ve středu večer na Twitter. „A tak je to i s filmem The Man Who Killed Don Quixote! Po právu jsme zvítězili.“

Zastrašovací kampaň nevyšla

Festival v Cannes nasazení filmu na závěrečný večer riskl s tím, že se případně podvolí nepříznivému soudnímu verdiktu - objevovaly se sice i zprávy, že snímek promítne stůj co stůj, ale ty festival dementoval. Nyní, po zamítnutí producentových nároků, oficiální festivalová místa nešetří nadšením a není pro ně „horší kreatury“ než producent Branco.

„Zastrašovací kampaň zinscenovaná Paulem Brancem a jeho synem právníkem se ukázala jako neplodná,“ jásá festival ve vzletné tiskové zprávě. „Od úterka má kinematografie zpět svá práva. Náš festival je jedinečné fórum pro svobodu projevu. A tak to i zůstane.“

Prokletý projekt

Záměr Terryho Gilliama inspirovaný slavným Cervantesovým dílem má počátek v roce 1989, kdy na něm režisér poprvé začal pracovat. V roce 2000 se rozběhlo natáčení s Johnnym Deppem a Jeanem Rochefortem, jenomže tento pokus doslova spláchla povodeň a přidaly se i další pohromy; výsledkem byl jen zdrcující dokument Keitha Fultona a Louise Pepeho Ztracen v La Mancha.

Gilliam podnikl ještě sedm dalších pokusů projekt zrealizovat, v různých fázích v něm účinkovali Ewan McGregor, John Hurt či Robert DuVall.

Hvězdami nynější, konečně hotové verze, jsou Adam Driver a Jonathan Pryce. „Tento flm byl dvacet let takřka pohřbený kvůli všemožným překážkám a mnozí při různých příležitostech mluvili o tom, že na něm leží kletba,“ prohlásil po vítězství u soudu Gilliamův právník Benjamin Sarfaty. „Tak tedy dnes je díky spravedlnosti tato kletba zlomena.“

Zda má pravdu, bude možné s jistotou říci až po zdárné festivalové projekci Gilliamova filmu. Ale pravděpodobnost je tentokrát naštěstí vysoká.