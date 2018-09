Captain Marvel: všemocná hrdinka zahýbá marvelovským vesmírem. Co o filmu víme?

Komiksový snímek Captain Marvel bude příběhem pilotky Carol Danversové (Brie Larsonová), která vlivem kosmické nehody získala superschopnosti a stala se titulní hrdinkou. Poprvé se zde v rámci komiksového univerza Marvelu (MCU) představí dobyvačná vesmírná rasa Skrullů. Vrátí se i řada známých tváří. Snímek bude mít českou premiéru 7. března 2019.

Nejmocnější hrdinka ze všech

Captain Marvel je první film v rámci MCU, kde bude hlavním hrdinou žena. Roli Carol Danversové nakonec dostala mladá herečka Brie Larsonová. Ta zazářila především ve filmu Room (2015) za který dostala Oscara i Zlatý glóbus pro herečku v hlavní roli. Diváci ji dále mohli vidět například ve filmech Kong: Ostrov lebek (2017) nebo Dočasný domov (2013). Postava Captain Marvel je důležitá i v tom, že jde v rámci marvelovského světa o nejmocnější superhrdinku. To potvrdil i Kevin Feige, prezident Marvel Studios. „Její síla je mimo všechny tabulky a až vám ji představíme, tak bude tou nejmocnější postavou kterou jsme kdy měli.“ Captain Marvel totiž podle kánonu umí létat, má nadlidskou výdrž a sílu, umí vystřelovat projektily čiré energie a umí také energii vstřebávat, aby sama sebe posílila.

Staré známé tváře

Captain Marvel bude také druhým filmem marvelovského univerza zasazeným do minulosti, tentokrát do devadesátých let. Prvním byl Captain America: První Avenger (2011). Zatím není jasné, jak do celkové chronologie bude Captain Marvel zapadat, ale ví se, že se ve filmu objeví ředitel S.H.I.E.L.D.u Nick Fury (Samuel L. Jackson) a Ronan Žalobce (Lee Pace), který byl hlavním padouchem již ve snímku Strážci Galaxie (2014). Ronan ale tentokrát bude stát na stejné straně jako hlavní hrdinka.

Ve filmu hraje také populární herec Jude Law. Ten ale svou roli odmítá komentovat a mlží v tomto případě i samotné studio Marvel. Na veřejnost nicméně pronikla informace, že Lawova postava má být zatím blíže neupřesněný válečník rasy Kree, který se přidá k vesmírnému týmu Starforce. Čelem tohoto superhrdinského spolku má být právě i Carol Danversová.



Skrullové

Captain Marvel také poprvé v rámci MCU přinese divákům mimozemskou rasu Skrullů. Tito zelení vetřelci umí libovolně měnit svou podobu. Vede je válečník Talos (Ben Mendelsohn), který bude zároveň hlavní zápornou postavou celého filmu. Skrullové vždy hráli obrovskou roli v marvelovských komiksech. Jejich válka s rasou Kree učinila na stránkách komiksů ze Země nehostinnou pustinu.

Válečníci rasy Skrullů

Příběh

O příběhu jako takovém toho mnoho známo není. Podle všeho ale nepůjde o film vysvětlující původ superhrdinky. Captain Marvel má začít ve chvíli, kdy je Danversová již známou válečnicí a členkou týmu Starforce. Vrátí se kvůli válce se Skrully na planetu Zemi, kde ale nalezne temné tajemství z vlastní minulosti. Je nicméně pravdou, že snímek bude muset vysvětlit dosavadní absenci Carol Denversové ve filmech MCU. To samotné slibuje zajímavou příběhovou linku.

Proč zrovna teď?

Podle některých spekulací je teď vhodná doba na Captain Marvel, protože všemocná hrdinka má hrát významnou roli ve čtvrtém pokračování Avengers (2019). Tomu nasvědčovala i závěrečná scéna po titulcích v Avengers: Infinity War (2018).

Kdo za tím vším stojí?

Captain Marvel má hned dva režiséry - Annu Bodenovou a Ryana Flecka. Tato režisérská dvojice má na svědomí snímky Něco jako komedie (2010) a Half Nelson (2006). Snímek Half Nelson vynesl Ryanu Goslingovi, představiteli hlavní role, nominaci na Oscara. Scénář napsala Geneva Robertson-Dworetová, která na sebe zatím upozornila jen novým Tomb Raiderem (2018). První verzi scénáře, již z roku 2016, měly ale na svědomí scenáristky Nicole Perlmanová a Meg LeFauvreová. Robertson-Dworetová údajně celý scénář překopala, ale ústřední zápletku ponechala původní.