Časy se mění. Seriál Dům z karet bez Kevina Spaceyho nabízí první ukázku

LOS ANGELES „Tohle je jen začátek,“ pronáší nová americká prezidentka Claire Underwoodová (Robin Wrightová) přímo do kamery. Populární seriál Dům z karet (House of Cards) se dočkal ukázky na svou poslední sérii. Vypadá to, že i přes absenci Kevina Spaceyho se seriál i nadále drží stejné linie. Šestá série Domu z karet bude mít premiéru někdy na podzim. Upozornění: Článek může obsahovat prozrazení částí děje minulých sérií.

V Oválné pracovně sedí nová královna, ambiciózní Claire Underwoodová. Pátá série Domu z karet končila abdikací prezidenta Franka Underwooda (Kevin Spacey). Na jeho místo nastoupila právě jeho manželka, která v poslední scéně posledního dílu do kamery chladným hlasem pronesla: „Teď je řada na mně.“

Tak to působí i v nové ukázce, kde je Claire středem pozornosti. Krátká ukázka (teaser) na šestou sérii Domu z karet je zároveň první ukázkou bez Kevina Spaceyho. Toho společnost Netflix z natáčení vyhodila minulý rok na základě několika nařčení ze sexuálního obtěžování. V listopadu pak společnost oznámila, že seriál bude pokračovat bez Spaceyho, ale že ještě není jasné, jak se tomu filmaři přizpůsobí. Zveřejněná ukázka dokazuje, že se kromě Spaceyho absence po formátové stránce nezměnilo nic.

Ted Sarandos, ředitel obsahu společnosti Netflix, oznámil, že tato poslední, šestá série bude mít osm dílů, které zakončí „dobré a kreativní vyvrcholení“. Šestá série se začala natáčet počátkem letošního roku a premiéru má mít na podzim. Seriál Dům z karet natáčí společnost Netflix na motivy stejnojmenné knižní předlohy britského spisovatele Michaela Dobbse.