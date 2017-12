Čechám hrozí náledí, na východě Moravy napadne až 40 cm sněhu

PRAHA V Čechách, na Českomoravské vrchovině a na Blanensku se může od čtvrtečního odpoledne do pátečního rána tvořit náledí. Na východě Moravy a Slezska bude v noci na pátek vydatně sněžit, na některých místech může napadnout i 40 centimetrů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Výstraha před náledím platí od čtvrtečních 16:00 pro kraje Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Vysočinu a část Jihomoravského kraje. Od 21:00 pak hrozí náledí Praze a v krajích Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém a Ústeckém. V obou případech končí platnost výstrahy v pátek v 9:00.



„V důsledku poklesu teplot vzduchu pod bod mrazu se na neošetřených vlhkých komunikacích a komunikacích s mokrým sněhem bude vytvářet místy náledí a zmrazky,“ uvedli meteorologové.

Na většině území východní Moravy a Slezska by mělo do pátečního rána napadnout pět až 15 centimetrů sněhu, ve vyšších polohách Bílých Karpat a Vsetínska až 20 centimetrů a v Beskydech v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín 20 až 40 centimetrů. Výstraha ČHMÚ s vysokým stupněm nebezpečí platí od čtvrtečních 22:00 do pátečních 10:00 pro kraj Zlínský, část Moravskoslezského kraje a Hodonínsko.