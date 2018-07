Čeká nás zatím nejteplejší týden roku. Bude až 36 a zvykejme si, varuje meteoroložka

PRAHA Teploty se už v pondělí, ale hlavně v úterý a ve středu, můžou přehoupnout i přes 35 °C. Je to trend, na který si Češi budou muset zvyknout, podotýká v rozhovoru pro server Lidovky.cz meteoroložka Alena Zárybnická. Pozor si lidé zejména ve velkých městech musejí dávat i na kvalitu vzduchu. Při horkém a slunečném počasí se zvyšují koncentrace troposférického ozonu.

Lidovky.cz: Jaký Česko čeká týden? Vydrží současná horka?

Sobota byla prvním dnem, kdy bylo v Česku letos dosaženo teploty vyšší než 35 °C, tedy hranice pro tzv. supertropický den. Neděle zůstala nepatrně chladnější. Příští týden nás pravděpodobně v úterý a ve středu čekají dva zatím nejteplejší dny od začátku roku. Maxima budou mezi 32 a 36 °C, tak vysoké teploty jsme ještě od začátku roku na žádný konkrétní den nepředpovídali. Na těch nejteplejších místech může být ještě tak o stupeň, možná dva tepleji.

Lidovky.cz: Takové teploty se zajisté pojí s určitými zdravotními riziky. Jakými?

Zabránit musíme přehřátí a dehydrataci organizmu. Proto bychom měli omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Děti a zvířata ve stojících autech, to je holý nerozum. Dost dobře nechápu, jak se můžou podobné věci pořád stávat. Měli bychom dostatečně pít, nejvhodnější jsou neperlivé a neslazené minerálky, protože právě minerály musíme ve vedrech rychle doplňovat. Logicky, víc ohrožení jsou v takovém počasí ti, kteří se dokážou hůř adaptovat na vedro, tedy malé děti, které nemají tak dobře vyvinutou termoregulaci, a stejně tak i nemocní a starší lidé. Doporučuji sledovat výstrahy. Český hydrometeorologický ústav k nedělnímu poledni varuje nejen před zvýšeným rizikem požárů, ale hlavně před vysokými, na úterý a středu i velmi vysokými, teplotami. Pro které oblasti a na jaké období výstrahy platí, najedete na webu ČHMÚ.

Lidovky.cz: Hlídat bychom si měli i kvalitu ovzduší. Proč?

V horkém letním počasí, kdy slunce hodně svítí, může vznikat tzv. fotochemický neboli losangeleský smog. Při něm bývá kvalita vzduchu nejhorší vždycky v odpoledních hodinách. V posledních dnech, nedělní odpoledne nevyjímaje, je podle indexu kvalita ovzduší jen vyhovující. Horší jsou už jen dva další stupně. To všechno kvůli zvýšeným koncentracím tzv. troposférického ozonu. Vzniká jako důsledek reakce právě slunečních paprsků s oxidy dusíku a těkavými organickými látkami, které mají původ jak v přirozených, tak hlavně v antropogenních zdrojích.

Troposférický ozon ohrožuje zejména lidi s chronickým dýchacími potížemi, těm se doporučuje vyhnout se venku zvýšené fyzické zátěži. Kromě sliznic dýchacího ústrojí dráždí přízemní ozon taky oči.

Lidovky.cz: Hrozí tedy, že se v úterý a ve středu tyto nebezpečné hodnoty ještě zvýší?

Možné to je, ale těžko se to předpovídá. Velkou roli hraje hned několik faktorů. Záleží například na tom, jak silný bude foukat vítr. Jakmile ale budou koncentrace vysoké, bude vyhlášena smogová situace či varování.

Lidovky.cz: Jak by se mělo větrat?

Zásadním problémem jsou teplé noci. Třeba ta na neděli byla leckde i rekordně teplá, čtyři stanice naměřily dokonce nejvyšší minimum za víc než 100 let. Na asi 20 procentech stanic byla noc tropická. To znamená, že minimální teplota nespadla pod 20 °C. Proto často i noční větrání ztrácí na účinnosti. Noc na pondělí bude jen o maličko chladnější, což sotva zaregistrujeme. Úlevu přináší logicky jen klimatizované prostory. Ale opatrně, ne každý organismus snáší teplotní změny dobře. Nejdůležitější je asi zdravý rozum, tedy nic nepřehánět. Co se týče klasického větrání přes den, je těžké spolehnout se na univerzální rady. Každý dům či byt je jiný. Někde můžeme vytvořit průvan, jinde je lepší nevětrat a zastínit okna. Podstatné je, jak dalece stavitelé našich příbytků s takhle teplým počasím počítali a jestli na ně budovy připravili. Léta u nás můžou být tak horká, jako kdysi o nějakých 300 až 500 km jižněji.

Lidovky.cz: Takže už se klimatické změny projevují i v Česku?

Samozřejmě. Globální změna klimatu je jednoznačně prokázaná. Roste globální teplota celé planety a otepluje se i v Česku. Od začátku roku byly všechny měsíce, kromě března, teplejší než dlouhodobý průměr.

Lidovky.cz: Dlouhodobá předpověď je k dispozici na většinu srpna. Teploty by měly být pořád nadprůměrné. Je to něco, na co si lidé v Česku musí prostě zvyknout?

Budeme se muset přizpůsobit, my i příroda. Pro ni je zásadní i množství srážek. Nezapomínejme, že při vyšších teplotách se vypařuje větší množství vody. Sucho se tak může prohlubovat, a to i když relativně normálně prší. Chybí-li déšť při nadprůměrných teplotách, je to alarmující!

Lidovky.cz: Takže nás čeká nejhorší týden roku?

Rozhodně od začátku roku nejteplejší týden. I podle dlouhodobých průměrů bývá právě přelom července a srpna nejteplejším obdobím celého roku. Ve čtvrtek by se podle současných modelových výpočtů mělo ochladit, ale i tak bude pořád kolem 29 °C. Tedy stále nadprůměrně teplo.