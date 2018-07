‚Čekám na další rozkazy.‘ Ruska zadržená v USA byla i na Trumpově inauguračním plese

WASHINGTON/PRAHA Díky svému úsměvu se Marija Butinový dostala na inaugurační ples prezidenta USA i na mnoho VIP akcí zbraňových lobbistů. Právě ti pomohli mladé ruské aktivistce ke důležitým lidem. Ona přitom podle FBI donášela informace ruským úřadům. Hrozí jí přes deset let vězení.

Téměř pět let byla mladá Ruska v centru nejzajímavějších událostí v rámci americké politické scény. Scházela se se senátory, kongresmany a byla mnohokrát viděna ve společnosti aktivistů za právo nosit zbraň.

Marija Butinová, kterou začátkem tohoto týdne zadržely americké federální úřady, se dostala i do blízkosti vlivných lobbistů z NRA (Národní střelecká asociace) a snažila se rozšířit americký přístup ke zbraním i v Rusku. Přikradla se i do týmu prezidentské kampaně wisconsinského guvernéra Scotta Walkera a poté i do týmu Donalda Trumpa.

Do USA se přestěhovala v srpnu 2016 na studenská víza. Již tehdy ji však podle deníku Washington Post američtí vyšetřovatelé z FBI sledovali. Než aby ji vyslýchali a konfrontovali s nepříjemnými otázkami, rozhodli se, že budou sledovat její pohyb a z toho s kým se setká, budou usuzovat, jaká je její role v USA.

Butinová se během velice krátké doby dostala do vysokých kruhů. Veřejně podporovala kandidáta Trumpa a na výročním setkání členů NRA se setkala i s Trumpovým synem Donaldem Jr. V den zvolení Donalda Trumpa prezidentem napsala svým kontaktů v Rusku: „Jdu spát. Jsou tu tři ráno. Čekám na další rozkazy.“

Již v lednu, tedy za necelých šest měsíců po přestěhování do země, se ocitla na inauguračním plesu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Sama se následně pokusila sjednat setkání mezi americkým prezidentem a ruskými úředníky.

Jak se k těmto lidem dostala tak rychle, není zcela jasné. Podle zdrojů seznámených s vyšetřováním byla Butinová velice přesvědčivá a měla zajímavý životní příběh. V roce 2015 uvedla v konzervativní radiové show, že vyrostla v lesích na Sibiři, kde ji společně se sestrou její otec učil lovit medvědy a vlky. Následně se přestěhovala do Moskvy, kde založila klub bojující za právo nosit zbraň v Rusku.

Pod ochranou rukou

Její skupina později získala mocného patrona, tehdejšího senátora za Putinovu stranu Alexandra Toršina, který se později stal náměstkem guvernérky ruské centrální banky. Butinová jako Toršinova sekretářka navázala kontakt s americkou NRA a stala dostala se do blízkého kontaktu s bývalým šéfem asociace Davidem Keenem. Právě její orientace ke zbraním ji pravděpodobně přes lobbisty NRA pomohla nahoru.

Díky němu se seznámila s řadou republikánských politiků a chodila i na VIP akce střelecké asociace, kde se obvykle za místo u stolu musí zaplatit až milion dolarů. Podle svých slov však nikdy ona, ani její šéf Toršin nikdy nepřispěli NRA.

Maria Butinová v Moskvě v roce 2013.

Po přestěhování do USA se roce 2017 se zapsala na Americké univerzitě ve Washingtonu a začala kontaktovat i levicové skupiny. Podle deníku Washington Post se pokusila získat interview s lidmi z místní lidskoprávní organizace ohledně kybernetických slabin systému, jelikož právě toho se týkala její závěrečná školní práce.

Když se v neděli chystala, že z Washingtonu odjede do Jižní Dakoty, kde by bylo její sledování složité, agenti FBI se rozhodli zakročit a Butinovou zadrželi. Devětadvacetiletá dívka byla obviněna z řady prohřešků.

Podle agentury Reuters ji klade za vinu, že působila jako agentka cizí (ruské) vlády, aniž to oznámila americkým úřadům. Pravidelně totiž komunikovala s „vysoce postavenými ruskými úředníky.“ To je v USA federální zločin se sazbou do deseti let vězení. Ze špionáže nebo příslušnosti k cizí výzvědné službě Ruska obviněna nebyla.

Podle dokumentů pro soud pracovala Ruska se dvěma nejmenovanými občany USA a jedním ruským činitelem, s nimiž se snažila ovlivnit americkou politiku a infiltrovat organizace hájící právo na střelné zbraně.

Butinovou podle amerického ministerstva řídil přímo sám náměstek guvernérky ruské centrální banky Alexandr Toršin, který je na americkém sankčním seznamu. Toršin je horlivý stoupenec liberalizace obchodu se zbraněmi a aktivní příznivec NRA. Spekuluje se, že tento údajný blízký spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina má kontakty na špičky ruské mafie.