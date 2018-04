Čekání na Quijota. ‚Prokletý‘ film Terryho Gilliama je po dvaceti letech dokončený

LONDÝN/CANNES Snímek Muž, který zabil Dona Quijota (The Man Who Killed Don Quixote) britského režiséra a bývalého člena uskupení Monty Python Terryho Gilliama má už status legendy a to ještě ani nevyšel. Gilliam na něm totiž pracovat strastiplných dvacet let. O problémech, které filmaře potkaly, dokonce vznikl i dokument. Gilliamův snímek ale nakonec diváci přece jen uvidí - premiéru bude mít letos na filmovém festivalu v Cannes.

Snímku Muž, který zabil Dona Quijota připadne pocta celý letošní ročník filmového festivalu v Cannes uzavřít tím, že bude posledním promítaným filmem. Je to takový tečka zadostiučinění za problémovou cestou, kterou britský filmař Terry Gilliam absolvoval za splněním svého snu.

Gilliam na filmu začal pracovat před dvaceti lety. Byl to ambiciozní projekt, ve kterém měl hlavní roli Quijotova pomocníka Sancha Panzy ztvárnit hollywoodský herec Johnny Depp. Z filmu ale zcela sešlo, když druhá herecká hvězda Jean Rotchefort, představitel pomateného Dona Quijota, vážně onemocněl. To ale zdaleka nebyl jediný problém. Na začátku natáčení se přihnala povodeň a filmařům odplavala značná část vybavení. Několik herců se také na natáčení vůbec nedostavilo a Gilliam musel narychlo schánět náhradníky. „Už jsem v branži 22 let, ale nikdy jsem neviděl tolik smůly najednou,“ komentoval tehdy dění italský filmař Nicola Pecoroni. Muž, který zabil Dona Quijota si získal pověst prokletého filmu.

Nakonec ale z této série nešťastných náhod vznikl v roce 2003 alespoň dokumentární snímek Ztracen v La Manche (Lost in La Mancha), který právě celé to marné filmařské počínání mapuje. Dokument se dočkal vřelého přijetí od diváků i kritiky.

Smůla nekončí

V roce 2016 uzavřel Terry Gilliam, který se svého vysněného projektu odmítal vzdát, smlouvu s producentem Paulem Brancem. Branco měl film zafinancovat. Když od něj ale žádné peníze stále nepřicházely, oslovil Gilliam hned několik jiných producentů, kteří se dali dohromady a film zafinancovali. Natáčet se začalo v březnu 2017. Hlavní role ztvárnili Adam Driver (Sancho Panza), kterého diváci mohou znát jako Kylo Rena ze ságy Star Wars, a Johnatan Pryce (Don Quijote).

Již v červnu se ale film znovu dostal do problémů. Portugalská média Gilliama nařkla, že jeho štáb poničil Kristův klášter ve městě Tomar, cennou kulturní památku. „Myslím si, že Kristův klášter je jedna z nejvelkolepějších budov, které jsem kdy viděl. Vše, co jsme dělali, jsme uzpůsobili tam, abychom budovu ani v nejmenším nepoškodili. Stromy jsme neposekali, zdivo nezničili,“ vyjadřoval se Gilliam.

K Gilliamově ohromné smůle se navíc na scéně nedávno znovu objevil producent Paul Branco a britského filmaře zažaloval za to, že nedodržel podmínky ve smlouvě. Soudní spor se stále vleče a chvíli se předpokládalo, že se kvůli tomu film v Cannes promítat nebude.