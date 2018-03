Cenu české hudební kritiky Apollo získalo táborské duo Kalle

PRAHA Cenu české hudební kritiky Apollo za rok 2017 získalo táborské duo Kalle za album Saffron Hills. Cenu, jejíž součástí je odměna 60.000 korun od Ochranného svazu autorského (OSA) a soška od Maxima Velčovského a Jana Jaroše, ve čtvrtek večer převzalo v pražském Paláci Akropolis.

Dvojice Veronika Buriánková a David Zeman album Saffron Hills vydala tři roky po debutu Live from the Room ceněného posluchači i kritiky. Desku opět nahráli doma na pásový rekordér, jen obývák vystřídalo nově vybavené domácí studio. Na nové desce čerpají ze společného desetiletého hraní.

„Je to hudba, ve které se naplno zjevuje moment společenství a propojení. Je to zřejmý otisk zatraceně dobrého a detailního vnímání reality, je to budování vztahu jinými prostředky, uvolněný let skrze různé žánrové (a tedy i sociální) bubliny a v neposlední řadě zvukový slovník tvrdých kytar použitý k dost pozitivnímu gestu,“ hodnotí Kalle Pavel Klusák z Radia Wave.

Hudební publicisté prostřednictvím elektronického formuláře vítěze cen Apollo vybírali z desek, které v Česku vyšly od listopadu 2016 do 30. listopadu 2017. Vedle Kalle získalo nominaci trio Wild Tides za nahrávku Sbohem a šáteček, debut skupiny Cold Cold Nights s názvem (The) Last Summer, nahrávka Kingdom Come od brněnských Fiordmoss, letošní album kapely J.A.R. Eskalace dobra, deska Bez klobouku Boss rapera Kapitána Dema a první album Rána kytarové skupiny Role.

Ceny české hudební kritiky Apollo se poprvé předávaly za rok 2011, tehdy uspěl písničkář a raper Bonus s deskou Náměstí míru. Albem roku 2012 se stalo The Escapist Borise Carloffa, o rok později si cenu převzali Bratři Orffové za nahrávku Šero. Cenu za rok 2014 dostal Adrian T. Bell s albem Different World. Předloni zvítězili Please The Trees s albem Carp. Naposledy cenu získal hudební producent Ondřej Holý vystupující pod jménem dné a jeho nahrávka s názvem These Semi Feelings, They Are Everywhere.

Nahrávka Saffron Hills táborského dua Kalle i album Sbohem a šáteček tria Wild Tides byly také nominovány na desku roku v 7. ročníku hudebních cen Vinyla. Jejich vítězem se stala skupina Pacino za desku Půl litru země.