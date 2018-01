Ceny Czech Grand Design odhalily nominace. Kdo má šanci na výhru?

Přehled nominací Ceny Czech Grand Design 2017 Designér roku

Jan Čapek / PET lahve pro minerální vodu (Fatra)



Markéta Držmíšková a Petr Hák / kolekce svítidel a stolů Torque



Lucie Koldová / svítidla Macaron (Brokis)

LLEV (Eva Mochalová a Marcel Mochal) / kolekce doplňků Infinite Connection



My Dvě / kolekce sběratelských figur ZAHUMNY



Milan Pekař / kolekce Nábytek 2017



Rony Plesl / kolekce skleněných objektů České nebe (Rückl)



Tadeáš Podracký / svítidlo Moje utopie, zrcadlo pro Loono



Studio Olgoj Chorchoj / městský mobiliář pro Prahu



Anna Štěpánková, Tereza Rosalie Kladošová / kolekce Chopit



Herrmann & Coufal / kolekce věšáků Spaghetti



Jiří Pelcl / kolekce grilů Back to fire (Egoé)



Vojtěch Říha a Matěj Polách / kolekce Superior Objects

Roman Šedina / kolekce váz Way of the Samurai Módní designér roku Josefina Bakošová / kolekce F/W 2017/2018 Imago



Michaela Čapková / kolekce Soulmates 2017 (spolupráce: Fatra, Baťa)



Jan Černý / kolekce S/S 2018 (spolupráce: The Room by Basmatee)



Monika Drápalová a Karin Zadrick / kolekce Poems



Michaela Hriňová / kolekce S/S 2018 And Another Thing...



Chatty / kolekce A/W 2017 Cholitas, kolekce S/S 2018 Kids



IMRECZEOVA / kolekce A/W 2017/2018 Mon



Tereza Rosalie Kladošová / kolekce Golden Hands



Adam Kost / kolekce A/W 2017, kolekce S/S 2018



Lukáš Krnáč / kolekce S/S 2018 Seven



Zuzana Kubíčková / kolekce Secret Garden, kolekce Boccaccio



Pavlína Miklasová / 3,2,1 PLOVE!



Sofya Samareva / kolekce S/S 2018: Something Unreal In The Real World, kolekce Propeller Hats F/W 2017 (spolupráce: Moto Guo)



Lukáš Spilka / kolekce MARS (spolupráce: Maňa Berec)



Martina Špetlová / kolekce A/W 2017



Zoltán Tóth / kolekce S/S 2018



Tereza Ujevićová a GEOMETR / kolekce Nutkání

Lenka Vacková / recyklovaná kolekce (spolupráce: Klatex)

Hana Zárubová / kolekce A/W 2017/2018

Designér šperku roku Nastassia Aleinikava / kolekce Voynichův rukopis, kolekce brýlí Collection#3 - Utopie



Antipearle / kolekce Petite A

Beldafactory / kolekce Z vody

Blueberries / kolekce Infinity



Lucie Houdková / kolekce Deep Black/White



Markéta Kratochvílová / kolekce Expelled, kolekce Bold Black



Hanuš Lamr / kolekce Sacré Coeur

Eliška Lhotská / kolekce Spirit Offline

Kristýna Malovaná / kolekce Medallion II.



Optiqa / kolekce brýlí 2017

Janja Prokić / náhrdelník Srdce pro Loono



Markéta Richterová / kolekce dárkových předmětů pro Archeopark Pavlov



ZORYA / kolekce Cut

Grafický designér roku LABORATOŘ (Petr Babák, Richard Wilde, Jaromír Skácel, Hynek Alt) / logo a komplexní vizuální styl neziskové organizace NADĚJE



Tomáš Brousil, Matěj Chabera a Jakub Korouš / vizuální identita, logotyp a packaging pro značku Primeros



Ex Lovers a Martin Groch / vizuální systém Centra architektury a městského plánování (CAMP)



Martin Groch / vizuální styl projektu Pracovná výstava (Nová synagóga, Žilina)



Jan Horčík / práce pro label Endless Illusion



Kristýna Kulíková / plakáty pro Medicine



Lukáš Kijonka a Michal Krůl Kolektiv.Studio / vizuální identita Moravské galerie v Brně



Studio Marvil / vizuální styl výstavy a katalog OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce (Moravská galerie v Brně)



Studio Najbrt / vizuální styl obnovené značky Rückl



Štěpán Malovec / publikace Design v českých zemích 1900–2000 (Academia)



Anežka Minaříková / tiskoviny o zdravém spánku (spolupráce: Národní ústav duševního zdraví)



Studio DIP (Petra Roubalová, Matěj Hanauer, Anežka Minaříková) / vizuální styl festivalu Fotograf 2017

Fotograf roku BoysPlayNice / fotografie kolekce České nebe (Rückl), fotografie pro projekt Dělat les (Kloboucká lesní)



Václav Jirásek / fotografie pro 52. ročník MFF Karlovy Vary, fotografie pro kalendář B.K.S. Herectví, fotografie pro značku Metráž



Michaela Karásková / fotografie pro projekt Czechia



Hana Knížová / fotografie pro Blue Paper 10 - Prada exclusive story v NYC, fotografie módní kolekce Bibloo ve spolupráci s Jakubem Polankou, editorial Na východ od Slunce, na západ od Měsíce pro Red Thread Journal a editorial S Láskou Vaši pro King Kong magazine



Hynek Alt / fotografie z expozice pro katalog Roberta Stadlera



Peter Fabo / fotografie kolekce Zahumny (My dvě)



Milan Jaroš / Svět podle Daliborka – fotografie na základě dokumentárního filmu



Dita Pepe / fotografie pro Národní divadlo



Dušan Tománek / fotografie pro album Priessnitz Beztíže

Ilustrátor roku Michal Bačák / ilustrace pro tapetu v pro Galerii Myšák, (Ambiente), ilustrace pro Oltář sv. Františka (Křehký), ilustrace k výstavě Theatrum Aeternitatis Florae



Jindřich Janíček / ilustrace pro knihu Praha temná a tajemná (Paseka), kniha Překroč ten stín! (Labyrint), plakáty pro MeetFactory a Take Take Take



Lucie Lučanská / autorská kniha Dort a zlo, ilustrace pro A2



Alžběta Skálová / výtvarné zpracování filmu Plody mraků



Jan Šrámek / ilustrace pro knihu Zvláštní okolnosti (PageFive, FaVU VUT v Brně, PAF Olomouc), ilustrace pro výstavu Paneland, největší československý experiment



Maria Makeeva / ilustrace pro časopis AM Review (odborný časopis a fórum zdravotnictví a sociální péče)

Monika Baudišová (pinkpill design) / ilustrace pro knihu PIKUNIKKU / Japonský piknik (Labyrint & Raketa)



Tereza Bartůňková / ilustrace pro plakáty a pozvánky MeetFactory



Petr Nikl / ilustrace pro knihu Jino taje opic (Meander)



Kakalík / koncept Artparku Galerie Rudolfinum



Nikola Logosová / ilustrace pro Nový prostor, New York zine, autorská kniha Řecký návrat



Tomski & Polanski / ilustrace pro knihu Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii (BizBooks), ilustrace pro časopis Reportér Magazín a série autorských plakátů

Objev roku Tereza Drobná / svítidlo Gem pro Preciosa



GEOMETR / kolekce autorského textilu Kontrasty a kontexty



Filip Mirbauer a Pavla Boháčová / kolekce Miminum

Lukáš Novák / kolekce skla Ultra Fragile a Just Winners!



Helena Patelisová (Studio Wrinkle) / figurální plastiky Maskoti



Palma de alma / kolekce Riviéra



Huy Pham / varné hrnce Fority z technického skla Simax (Kvalierglass)



Tomáš Rejmon / kolekce natahovacích hraček Závoďáci 2



Vessels Design / kolekce stolních doplňků

Výrobce roku 440AUDIO / kolekce gramofonů Art Edition



Brokis / kolekce svítidel Macarons (Lucie Koldová)



Lasvit / svítidlo Yakisugi (Kengo Kuma)



Master & Master / kolekce produktů 2017 (Dechem, Michal Malášek, Jáchym Kliment, Lenka Míková)

Meyto / kolekce nábytku 2017 (Aleš Kachlík, Tereza Froňková, studio Olgoj Chorchoj, David Karásek)



mmcité1 / městský mobiliář smartcité (David Karásek)



Rückl / kolekce České nebe (Rony Plesl) a celkový relaunch značky



Škoda Auto / Škoda Karoq (Jozef Kabaň)



TON / křeslo Alba (Alexander Gufler)