V Česku se zpožďovaly hodiny, může za to spor správců sítě v Srbsku a Kosovu

PRAHA Evropské zpoždění některých elektrických měřičů času se týká také Česka. Problém se týká 25 evropských zemí. Zpoždění až o šest minut způsobil spor správců rozvodné sítě v Srbsku a Kosovu, který ovlivnil frekvenci elektřiny v propojené evropské síti.

ENTSO-E sdružující provozovatele sítí ze tří desítek zemí Evropy včetně Česka uvedla, že kvůli nedostatečným dodávkám elektřiny z Kosova kolísala frekvence v celé síti, což od poloviny ledna způsobovalo zpožďování některých měřičů času. Týká se to například radiobudíků, hodin na troubách či mikrovlnných troubách nebo na topeních. Tento týden by se podle sdružení měla situace vracet k normálu, neboť Kosovu se podařilo vyprodukovat dostatek elektřiny.



Podle Klímové může mít pokles frekvence napětí vliv pouze na hodiny řízené frekvencí elektrického proudu, nepostihuje tak například mobily ani počítače. „K nařízení hodin na správný čas dojde automaticky v momentě, kdy se elektrický a astronomický čas vyrovnají. Tento proces bude trvat několik týdnů a je řízen pravidly synchronní zóny kontinentální Evropy. Předpokladem je, že všichni členové sdružení ENTSO-E v kontinentální části Evropy budou striktně plnit své závazky,“ podotkla.

Situace jako před rokem 1989

Členské země sdružení podle ní situaci intenzivně řeší. „Jednání probíhají jak přímo s provozovateli přenosových soustav v Kosovu a Srbsku, tak na úrovni Evropské komise,“ dodala. Vztahy Srbska s Kosovem jsou napjaté již od doby kosovského vyhlášení nezávislosti před deseti lety, které Bělehrad neuznal. Jednou z řady sporných oblastí je i sdílení rozvodné sítě.

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž dnes ČTK řekl, že podobný stav často nastával v síti před rokem 1989. „Tehdy bylo velkým hitem přivážet si malé domácí radiobudíky z NDR, a ty byly řízeny právě frekvencí v síti. S ohledem na to, že tehdy v síti kolísala, tak i tyto budíky se buď předcházely, nebo zpožďovaly, a to i o desítky minut. To se po roce 1989 změnilo naším propojením se západoevropskou soustavou, kdy jsme museli prokázat, že budeme dodržovat standardy, včetně frekvence,“ dodal.