Hvězdná moderátorka Oprah Winfreyová proti Trumpovi? Množí se spekulace o její kandidatuře

WASHINGTON/PRAHA Černošského prezidenta Amerika už měla, ale co takhle černošku? Přichází spekulace o tom, že by současného amerického prezidenta Donalda Trumpa nahradila v roce 2020 oblíbená moderátorka Oprah Winfreyová.

Známá americká moderátorka Oprah Winfreyová v neděli získala Zlatý glóbus za celoživotní úspěch. Stala se tak první Afroameričankou, která dosáhla takového ocenění. V působivém projevu za bouřlivého potlesku podpořila ženy v kampani #MeToo, mluvila o sexuálním obtěžování, rasismu a svobodě tisku.



Mimo ovací ve stoje se Winfreyová dočkala i výzvy od celebrit, aby v roce 2020 kandidovala do Bílého domu. S myšlenkou, že by moderátorka mohla konkurovat Donaldu Trumpovi, přišel samotný moderátor celého večera Seth Meyers. Následující den mnoho celebrit vyjádřilo svou náklonnost k Winfreyové na Twitteru. Herec Leslie Odom napsal na svém profilu: „Ona přichází. Lepší časy jsou na cestě.“Americká komička Sarah Silvermanová zase vyzývá: „Oprah / Michelle 2020“.



Není to poprvé, co fanoušci Oprah naléhali, aby se stala prezidentkou Spojených států. Již v roce 2004 a 2008 jí vyzývali ke kandidatuře na prezidentku, moderátorka odmítla. Nyní se Winfreyová ke kandidatuře ještě oficiálně nevyjádřila. Partner moderátorky Stedman Graham její potencionální kandidaturu okomentoval: „Je to na lidech. Rozhodně by to udělala.“



Američany velmi oblíbená Winfreyová by se tak mohla stát silnou konkurentkou pro Donalda Trumpa, který má poslední dobou ve svém úřadování nemalé potíže. Trump v roce 2012 komentoval na Twitteru říjnové volby prezidenta tím, že zbožňuje Oprah, jelikož se ve zmíněném roce nevyslovila k podpoře Baracka Obamy. V předchozím volebním období roku 2008 Oprah velmi otevřeně podporovala Obamu.