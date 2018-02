Černý kůň sjezdu ČSSD. Přinese frustrace vůči vedení překvapení jménem Miroslav Krejčík?

PRAHA ČSSD před nedělním sjezdem v Hradci Králové připomíná miniaturu celospolečenské frustrace, jež vyústila v pád tradičních stran a vzestup hnutí s autokratickým šéfem a líbivými řešeními na složitých problémů. Před minulými sjezdy bylo díky domluvám krajských předáků v zásadě jasné, jak proběhne volba vedení. Míra naštvání straníků ale nyní zakládá na nejživelnější sjezd, jaký kdy ČSSD zažila.

Jako o favoritech se hovoří o Janu Hamáčkovi a Milanu Chovancovi. Vzedmutí nevole v regionech ale může vyústit překvapivě. Podle informací LN má mezi členy velmi dobrou odezvu veřejně málo známý Miroslav Krejčík, bývalý ředitel Vojenského zpravodajství. Sociální demokraté o něm mluví jako o černém koni volby.

„Ti, kdo vedli stranu a jakoby se schovali, se nyní probouzejí a říkají, že by to zkusili ještě jednou, to je pro mě nedobrý signál. Kdo jednou opustí kormidlo a nechá loď plout samu po moři, proč by to neudělal podruhé,“ vysvětlil Krejčík, proč kandiduje.

Nepočítá se, že by předseda vzešel už z prvního kola, to by musel někdo získat nadpoloviční většinu, a takový výsledek se nerýsuje. „Může se ale klidně stát, že ve druhém kole se bude rozhodovat mezi Hamáčkem a Krejčíkem. Naštvání na Chovance je velké,“ řekl LN zdroj blízký vedení strany.



Chovanec tvrdil, že do čela nechce

Chovanec dlouho tvrdil, že nehodlá kandidovat do čela, protože byl jedním z přímých aktérů loňského volebního debaklu. Pak ale otočil, tvrdí, že nepovstal nikdo takových kvalit, aby zvládl vyvést stranu z krize, a tak se nabízí sám.

Jako téma, jímž se chce vypořádat s Hamáčkem, si zvolil kategorické vymezení proti vstupu ČSSD do koalice s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem (ANO). Hamáček dříve zmiňoval, že kdyby došlo na výběr mezi horším zlem – vládou ANO opřenou o extremisty z SPD – a menším – ústupkem od požadavku, aby ve vládě neseděl obviněný, mohlo by dojít na zlo menší.

V posledních dnech rétoriku mění. Zdůrazňuje, že na vyloučení Babiše z vlády trvá – i proto, aby se proti němu nemohl Chovanec silně vymezit právě na tomto tématu – část sociálních demokratů, ale až sjezd ukáže, jak velký díl to je, míní, že straně se budou volební rány lépe hojit v opozici.

Krvelačnou atmosféru nedělního setkání akceleruje fakt, že sjezd se koná pouze jako jednodenní. „Co chcete stihnout za jeden den? Půjde jen o to, aby se navolil předseda a místopředseda, žádné další významné kroky neuděláte,“ řekl LN Miroslav Jansta, vlivný zákulisní hráč v ČSSD. Z rozhovorů se straníky ví, že mnoho z nich se v říjnu zdráhalo volit vlastní partaj, aby nepodpořili stávající vedení.