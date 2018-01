Černý panter ohromil. První ohlasy ho označují za nejlepší komiksový film všech dob

LOS ANGELES „Nejlepší komiksový film všech dob. Propast mezi Marvelem a DC se ještě více rozšířila.“ Včerejší slavnostní premiéra očekávaného komiksového snímku Černý panter (Black Panther) s sebou přinesla nadšené ohlasy na sociálních sítích. Řada diváku označila film za nejlepší komiksovou podívanou všech dob. Snímek má českou premiéru naplánovanou na 15. února.

Černý panter měl slavnostní večerní premiéru 29. ledna v Los Angeles. Ačkoliv je na snímek až do 6. února uvaleno recenzní embargo, nic nezabránilo nadšeným reakcím na sociálních sítích.

Příběh Černého pantera sleduje T´Challu (Chadwick Boseman), nového krále technologicky vyspělého království Wakanda ležícího uprostřed Afriky. Wakanďanům se vede nadmíru dobře díky bohatým zásobám vibrania, téměř magického kovu, který uspíšil technologický růst. Odloučený T´Challa se do své země vrací téměř jako cizinec, musí totiž převzít trůn po svém zesnulém otci. Cestu mu ale zkříží zlý Killmonger (Michael B. Jordan), který má zálusk na trůn i samotné vibranium. Tento kov by se v nesprávných rukách mohl stát zkázou světa.

Ryan Coogler to dokázal

„Jednotlivé detaily v příběhu Černého pantera jsou neuvěřitelné. Ten film nikomu nepodlézá, nepodsunuje stereotypy ani neodrazuje. Cítila jsem v každé scéně ukrytou pýchu. Byl to skvělý výkon,“ napsala na svůj Twitter novinářka Natasha Alfordová.

#BlackPanther isexceptional- theJames Bond oftheMCU. You've seennothinglikethisin a superheromovie- it's bold, beautiful& intense, but there's a depth& spiritualnessthatisunlikeanythingMarvelhas everdone. It's 100% African& itisdopeaf. pic.twitter.com/Z77IjnIjf2