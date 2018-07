Červený rybíz v koláči se sněhovou náplní s mandlemi a skořicí

Zdá se vám červený rybíz příliš obyčejný? Nevíte co s ním, když vám uzrává na vaší zahrádce a máte pocit, že zpracování rybízu je stále o tom samém? Naše fantazie většinou končí u kynutých koláčů a rybízového džemu do lineckého cukroví na Vánoce… Zamyslete se ještě jednou a dopřejte těmto červeným bobulím více pozornosti, zaslouží si ji. Při své skromnosti je rybíz překvapivě lahodné ovoce.

Kromě velmi trendy limonády si z rybízu můžete připravit dort nebo koláč se sněhovou náplní s mandlemi a skořicí. Andělsky nadýchaný kousek s pikantní chutí červeného rybízu je tady!



Neobyčejné zdravotní benefity a zažívá comeback

Dejte si hrst ovoce hned po ránu, třeba do jogurtu anebo jen tak a hned vás doslova nakopne svojí svěží chutí, ale i stimulací imunity. Nejvíce je ceněn přítomný vitamín P, neboli rutin, účinně chrání vaše cévy. Ale jsou tady i další látky, vitamíny, minerály, třísloviny a pektin, to vše s ostatními stopovými prvky podporuje naší imunitu.

Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Je autorkou knihy Bylinky na mém stole. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou ( vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

To, že rybíz je zdravý, věděly už naše babičky. Rybíz, ať už červený nebo černý, byl snad na každé zahrádce. A když se tedy tak rádi vracíme k přírodě a bereme si příklad třeba ze skandinávské kuchyně, je dobré vědět, že ta rybíz přímo zbožňuje! Překvapí vás recepty na rybízovou omáčku, studené rybízové polévky a letní želé. Rybíz se ve spojení s pudinkem anebo sněhem z bílků často používá do koláčů a dortů.



V české kuchyni tyto trendy rádi přijímáme, jsou nám blízké. Když si prohlédneme kuchařky našich babiček, vždy se tam recept na rybízový koláč najde a tak překvapivě objevíte poklady jako je právě tento.

Červený rybíz, mandle a skořice

Jde o velmi vláčný koláč, což jistě přivítáte. Zaslouží se o to náplň z rybízu a mletých mandlí ve sněhovém kabátě. Specifická, nakyslá chuť rybízu ve spojení s mandlemi a skořicí je něčím, co lze těžko s jiným ovocem dosáhnout. Tak se do toho pusťte, je to snadné! Použijte kulatou formu s vyšším okrajem anebo běžnou dortovou formu a tentokrát nemusíte křehké těsto péct tzv. na slepo, jde to při jednom i s náplní, takže trochu zrychlený postup vás také určitě potěší.

Rybízový koláč se sněhovou náplní s mandlemi a skořicí

na hlubší kulatou formu na koláč anebo dortovou formu

Na křehké těsto:

200 g hladké mouky



1/2 sáčku prášku do pečiva



80 g změklého másla



5 žloutků (bílky ponechte do náplně)



100 g pískového cukru



1 lžička vanilkového extraktu



Na náplň:

800 g rybízu bez stopek



120 g jemně umletých neloupaných mandí



5 bílků



200 g bílého pískového cukru



120 g dětské krupičky



2 lžičky mleté skořice



1 lžička vanilkového extraktu



Postup: Nejdříve si připravíme křehké těsto. Do kuchyňského robotu dáme odváženou mouku smíchanou s práškem do pečiva. Přidáme cukr, na kostky nakrájené změklé máslo, vanilkový extrakt a žloutky a mícháme, dokud se vše nespojí. V případě, že je směs stále rozdrobená, přidáme 3 lžíce ledové vody azamícháme. Těsto přendáme na pracovní plochu, vše ještě jednou prohněteme a několikrát udeříme pěstí do těsta, aby se vše dokonale spojilo. Zabalíme do fólie a dáme do ledničky alespoň na 30 minut odpočinout.

Mezitím si vidličkou obereme rybíz ze stonků, omyjeme, osušíme papírovými utěrkami a dáme stranou. Do velmi dobře vymyté a suché mísy kuchyňského robotu dáme bílky a odváženou polovinu cukru a šleháme do měkkých špiček. Mezitím si mandle i se slupkou rozsekáme v mixéru na jemno. Zkontrolujeme sníh, jakmile je téměř tuhý, tedy má stále lehce měkké špičky ale “neteče”, postupně přidáváme za pomalého míchání krupici, zbytek cukru, vanilkový extrakt a mandle. Vyndáme těsto z chladničky, vyválíme do kulatého tvaru o trochu většího než je kulatá forma. Těsto opatrně přendáme do máslem vymazané a moukou vysypané formy a zatlačímě ke dnu a k okrajům téměř až do výše formy.

Mísu s našlehanými tuhými bílky vyndáme z kuchyňského robotu a nyní už jen vařečkou anebo stěrkou velmi pomalu mícháme a postupně přidáváme rybíz. Směs z bílků s rybízem přendáme do formy na těsto a uhladíme.

Pečeme pozvlona v předehřáté troubě na 175°C (horkovzdušná 160 - 155 °C) dokud nebude těsto do zlatova, to znamená asi 30 - 35 minut. Vyndáme z trouby, necháme zchladnout a ještě ozdobíme rybízem. Po úplném vychladnutí krájíme a můžeme dochutit zakysanou smetanou. Vydrží vláčný několik dní, pokud ho do té doby nesníte.