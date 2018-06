Češi jako ‚konopní‘ lídři? Máme špičkový výzkum, ve výrobě ale zaostáváme, varují experti

PRAHA/NEW YORK Česko sice trochu zaspalo, šanci stát znovu na vrcholu v oblasti léčebného konopí ale pořád má. Tuzemští vědci patří k těm nejlepším ve výzkumu a díky tomu platí český tým odborníků za jakési „rádce“ pro země, které se ke konopí teprve krůček po krůčku dostávají. Zástupci Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy s centrálou v Praze odjeli na konci května přednášet o této problematice pro delegáty OSN, americké úředníky i kanadské lékaře do New Yorku.

Izrael je mezinárodně uznávanou kolébkou výzkumu léčebného konopí a je na špici, pokud jde i o samotnou konopnou léčbu. Izraelská vláda navíc nedávno zmírnila restrikce spojené s jeho produkcí. Stovky tamních zemědělců ihned vycítily šanci vrhnout se do nového byznysu.

Česko na předních místech žebříčku

Česko mělo také nabito na to stát se tahounem. Vývoj v oblasti konopného průmyslu se podle zúčastněných stran ovšem nevyvíjí tak rychle, jak by mohl. Novinové titulky dokonce již delší dobu uvádějí, že Česko „zaspalo“ a že jde vývoj špatným směrem.

Tak negativně čeští odborníci na konopnou problematiku, kteří přijeli do USA pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu přednášet nejen americkým kolegům, situaci nevidí. „Řekl bych, že jsme stále lídry. Česká republika je ostatně podle magazínu High Times čtvrtou nejperspektivnější zemí ve výzkumu konopí. První je Izrael,“ vysvětlil v rozhovoru pro server Lidovky.cz význam investic šéf ICCI Pavel Kubů.

Sami ovšem vidí značné nedostatky na státní úrovni a zasazují se i o to, aby se o konopí po několika příslibech seriózně diskutovalo na politické úrovni. Chybí jim například tolik toužený export českého léčebného konopí do světa, o kterém hovořili velcí optimisté již před několika lety.



Kryptoměny a konopí

„Pokud se podíváte do nejrůznějších globálních ekonomických zdrojů, tak jsou dvě největší růstové vertikály, a to kryptoměny a konopný průmysl,“ sdělil Kubů.

Odborná konference Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy (ICCI) o aktuálním vývoji v oblasti zdravotnického konopí, o možnostech investic v Česku, o regulačním prostředí v Evropské unii nebo také o úloze léčebného konopí v medicíně proběhla na konci května v Českém domě v newyorském Manhattanu.

Mezi přednášejícími se objevil například lékař Ethan Russo specializující se na dětskou neurologii. Před hosty upozornil na to, že je potřeba přivést konopí, ale i další botanické látky, do hlavního proudu medicíny.



Šéf institutu ICCI a zároveň lékař Pavel Kubů přednášel před americkými i kanadskými hosty o tom, jaké dává léčebné konopí možnosti, a to nejen v oblasti medicíny, ale třeba i státní ekonomice. Legalizace konopí podle něj může přinést jednoznačně pozitivní dopady - výrazným prvkem může být výběr daní a omezení černého trhu.

Alespoň dekriminalizace u léčebného konopí podle něj byla v Česku velkým krokem, díky němuž nyní mohou odborníci pracující v organizaci ICCI, kterou spoluzakládal s Američankou Steph Shererovou, předávat zkušenosti dalším státům.

Konopí pro léčebné použití musí splňovat kvalitativní požadavky na léčivé přípravky používané pro výdej v lékárnách. Jedná se o sušené samičí květy rostliny Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica L. Konopí pro léčebné použití obsahuje velké množství účinných složek. Mezi nejvýznamnější patří Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol (THC) a cannabidiol (CBD). Obsah účinných látek se může pohybovat od 0,3 % do 21 % u THC a od 0,1 % do 19 % u CBD. zdroj: SÚKL

Aktuální stav v Česku je nicméně poměrně schizofrenní: zdejší vědecké instituce jsou sice na cestě k vrcholu v oblasti výzkumu, lékárny ovšem nemají zásoby léčebného konopí pro pacienty. Lékařů ochotných přistoupit na fakt, že mnohým pacientům léčebné konopí skutečně pomáhá, je navíc stále poskrovnu.



Konopí je v Česku dostupné jen na elektronický recept s omezením. Léčbu povoluje zákon na zmírnění obtíží u pacientů s rakovinou, roztroušenou sklerózou či AIDS. Ti si musí léčebné konopí hradit plně sami, přičemž koupit mohou maximálně 180 gramů za měsíc. Podle některých ale takové dávky na potlačení bolesti nestačí.

Důkazem poněkud tristního stavu v Česku může být třeba i případ soudní pře pacientky s roztroušenou sklerózou Martiny Kafkové, která denně užívá léčebné konopí ke zmírnění silných bolestí a křečí. Za den vykouří šest jointů, tři gramy si potom dává ještě do jídla, před spaním užívá i konopí naložené v lihu.

Nehrazená léčba

Ačkoli se svými ošetřujícími lékaři opakovaně potvrdila, že jí konopí pomáhá, od pojišťovny peníze na léčbu dosud nedostala. A do lékáren si pro svou léčbu zajít nemůže - zásoby dováženého konopí pro léčebné účely chybí. Pacientka je tak momentálně odkázaná na nelegální zásoby.

Viník stojící za nedostatkem lékařské marihuany není na první pohled úplně zřejmý. Mnoho zastánců konopí svaluje vinu na Státní ústav pro kontrolu léčiv, který musí hlídat dodržování normy. Úřad se ovšem - nutno podotknout, že zřejmě oprávněně - brání tím, že pouze dodržuje legislativní podmínky. Tak či onak, konopí bylo v Česku dostupné pouze z dovozu za nepřiměřeně vysoké ceny. Nyní se čeká na další dovoz.

I přestože šlo během newyorské konference s názvem „Spolupráce v oblasti medicíny a vědy - současný stav, vývoj a výzvy“ převážně o byznys, debata probíhala na pozadí případu Kafkové a dalších pacientů s obdobným příběhem. Právě ti totiž doplácejí na situaci nejvíce. Statistiky sice ukazují na „pouhou“ tisícovku uživatelů léčebného konopí v Česku, pacientů je ovšem podle neoficiálních čísel mnohonásobně víc.

Jednou z dlouhodobě nelegálních pacientek byla i samotná spoluzakladatelka ICCI Steph Shererová, která též vystoupila na konferenci v New Yorku. Uznávaná odbornice, která se zasazuje o to, aby se na konopí nepohlíželo jen jako na prostředek ke „zhulení“, tedy k rekreačnímu užití, před třinácti lety založila pacientskou organizaci Americans for Safe Access, dnes jednu z nejvýznamnějších světových sítí pro „konopné“ pacienty. Více než dekádu pomáhá v oblasti práva a medicíny. Snaží se i o změnu legislativy v mnoha státech po celém světě.

Na pódiu vystoupili také další odborníci s mnohaletými zkušenostmi. Například Tomáš Sadílek, který zastupoval Česko při jednáních o drogách v orgánech OSN, vyprávěl o bohatých zkušenostech z Úřadu vlády v oblasti legálních a nelegálních drog.

Své know-how předal také lékař Pavel Pachta, poradce pro kontrolu léčiv a bývalý šéf sekce pro kontrolu omamných látek sekretariátu INCB v Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu.