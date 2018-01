Popis události nebyl přesný, říká česká turistka k útoku v paletinské vesnici

JERUZALÉM/PRAHA Dvě české turistky, které se podle úterní zprávy izraelského listu Maariv dostaly do problémů v jedné palestinské vesnici, nezachraňovala izraelská dopravní policie před palestinskými chlapci házejícími kameny, protože incident propukl až poté, co strážníci na místo přijeli. Ve čtvrtek to uvedla jedna z účastnic incidentu.

List Maariv v úterý napsal, že dvě Češky, které zabloudily do arabské vesnice Takua na Západním břehu Jordánu při cestě k Mrtvému moři, musela před palestinskými výtržníky zachránit izraelská policie. Palestinci podle listu házeli na auto turistek kameny a policie je musela rozehnat střelbou do vzduchu.



Česká turistka ale sled událostí, jak je podal izraelský list, označila za nepřesný, stejně jako další faktické údaje. Se svou známou se k arabské vesnici prý nevydala omylem, ale záměrně, jelikož v oblasti již dříve bez problémů cestovala a šlo o nejkratší cestu.

Izraelská dopravní policie je zastavila asi 80 metrů za odbočkou k vesnici a doporučila jim jet jinudy s tím, že by to tam pro ně mohlo být nebezpečné, jelikož mají izraelskou poznávací značku, řekla dále česká turistka. Ženy souhlasily a spolu s policií vyjely zpět k hlavní silnici.

K vozu s izraelskou poznávací značkou létaly kameny

Teprve v tu chvíli se podle Češky začala sbíhat skupina asi deseti palestinských chlapců a směrem k vozům přiletěly dva kameny, přičemž jeden nepatrně škrábl kufr auta turistek. Strážníci pak vystoupili z vozu a vypálili několik ran do vzduchu, čímž chlapce rozehnali.



Na hlavní silnici policisté nejprve turistky nechali odjet, když však odbočily směrem k palestinskému území, opět je zastavili. „Začali nás vyslýchat se slovy, že jsme určitě špionky nebo novinářky. Ptali se, kam jedeme a proč chceme na palestinské území. Teprve pak po nás začali chtít pasy a začali nás vyslýchat. Přišli vojáci, začali s námi sepisovat protokol a nutili nás, abychom s nimi šly na policii a všechno ohlásily,“ uzavřela Češka.

Izraelský zpravodajský server Jerusalem Online na internetu zveřejnil video z vozu izraelských policistů. Ze snímku je patrné, že policie k turistkám přijela ještě před vesnicí a v okolí žádní výtržníci nejsou. Záběr krátce nato končí.