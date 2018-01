Češka zatčená v Pákistánu s devíti kily heroinu je ve vyšetřovací vazbě

LÁHAUR Jednadvacetiletá Češka, která byla ve středu zadržena celníky na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu, byla vzata do vyšetřovací vazby a měla by v pátek stanout před soudem. Napsal to ve čtvrtek pákistánský tisk.

Podle pákistánského listu Dawn žena popřela, že by drogy do svého zavazadla dala sama. Při předběžném výslechu česká občanka také řekla, že je v Pákistánu již počtvrté a že její obchodní partner se jmenuje Tárik, uvedl deník The Nation.



Podrobnější informace ale celní úředníci odmítli deníku sdělit. „Byla převezena do vyšetřovací vazby do centrální láhaurské věznice,“ citoval The Nation vyjádření jednoho z nich.

Podle serveru Customs Today Češka prohlásila, že věděla, že je v jejím zavazadle něco ukrytého, ale netušila, že je to heroin. Úřady zahájily vyšetřování případu a v pátek bude dotyčná předvedena před soud, napsal server Customs Today.

Jedenadvacetiletou Češku zadrželi celníci ve středu poté, co prošla dvěma kontrolami na mezinárodním letišti v pákistánském velkoměstě Láhaur. Česká občanka mířila do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Pákistánský celní úřad oznámil, že na základě informací od zadržené zahájily bezpečnostní složky razie v různých částech Láhauru.