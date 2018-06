České deníky zdůrazňují vliv KSČM a prezidenta na nově jmenovanou vládu

PRAHA Zejména vlivu komunistů a prezidenta Miloše Zemana na vládu premiéra Andreje Babiše (ANO) si ve čtvrtek všímají komentátoři českých deníků. Babiš, který je podle nich zvyklý mít rozhodující slovo, se prý musí navíc připravit na programové rozdíly mezi koaličním partnerem ČSSD a hnutím ANO. Zeman menšinovou vládu jmenoval ve středu, komunisté o její podpoře definitivně rozhodnou o víkendu.

Podle komentátora Práva na sebe budou marketingové výstřely ANO a tradiční program levicové ČSSD narážet nepřetržitě. „Zatímco Babišovi stačí zmapovat si, co mezi lidmi budí největší emoce, a k tomu přisypat fráze o návratu Česka na špici Evropy, kde bylo za Masaryka, (předseda ČSSD Jan) Hamáček dává najevo, že je připraven realizovat nefalšované levicové priority. Kdo z těch dvou je ale ve finále úspěšněji prodá voličům, to už je věc druhá,“ píše.



Premiérovi budou podle něj chystat „vzrušující zážitky“ také Zeman a komunisté. Prezident se prý cítí být jedním z vládních architektů a vnímá Babišovu submisivitu. „Díky ní bude posilovat svůj vliv i na ta zákoutí exekutivy, jež by prezidentovi měla zůstat zapovězena,“ dodal komentátor.

Komentář deníku E15 se v souvislosti se vznikem druhé Babišovy vlády věnuje mimo jiné úloze komunistů, kteří by měli menšinový kabinet podpořit ve Sněmovně. „Po 28 letech budou špičky české politiky opět čekat na výsledky zasedání ústředního výboru komunistické strany,“ upozorňuje autor komentáře. Od sametové revoluce je to podle něj poprvé, kdy hlasování komunistů rozhodne o podobě budoucí vlády.

Komunisté by o podpoře vládě měli hlasovat v sobotu. „Pozoruhodné je, že ČSSD se od toho distancuje a říká, že smlouvu s komunisty by mělo podepsat jen hnutí ANO,“ uvádí dále deník E15. ČSSD tím podle autora komentáře dává významnou moc do rukou Babiše a předsedy KSČM Vojtěcha Filipa.

Vláda plná paradoxů

Komentátor Lidových novin si všímá paradoxů provázejících současnou vládu. „Druhý nejbohatší Čech stanul v čele vlády, která je tak levicová, že snad ani levicovější být nemůže. Bývalý podnikatel předsedá sboru, jehož cílem je zajistit co největší rovnost, růst platů a důchodů jako bonus k tomu,“ vyjmenovává autor komentáře. Poté co předchozí kabinet podle něj zničil liberální reformy svých předchůdců, bude koalice budovat jen samá pozitiva a sociální jistoty. „Socialismus s lidskou tváří se nám pomaloučku, polehoučku vrací,“ myslí si komentátor Lidových novin.