‚České konopí je dostupné asi jako rolexky’. Pacientský spolek si stěžuje ministerstvu

PRAHA Od konce června je v Česku po dlouhém čekání dostupné tuzemské konopí pro lékařské účely. Pacienti jsou ovšem zklamaní - ani tentokrát na něj nemají šanci z finančních důvodů dosáhnout. Paradoxně je ještě dražší než konopí dovezené z Kanady. Pacientská organizace Kopac se proto rozhodla poslat otevřený dopis se stížností ministerstvu zdravotnictví i dalším orgánům zodpovědným za konopnou politiku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv dokončil veřejnou zakázku a převzal od dodavatelské firmy Elkoplast Slušovice 4,2 kilogramu konopí pro léčebné použití v požadované kvalitě. Ředitelka Irena Storová k převzetí uvedla: „Jsme rádi, že české konopí pro léčebné použití je opět našim pacientům k dispozici. Z podnětů, které od nich přicházejí víme, že mají o tuto léčbu velký zájem.“

Velké rozdíly mezi cenami

Otázkou ovšem je, kolik pacientů si takovou léčbu může skutečně dovolit. Cena českého konopí totiž vzrostla a lékárny ho mohou nakupovat od SÚKL za necelých 150 korun za gram bez DPH. Jak upozorňuje ředitelka Kopacu a zároveň pacientka s roztroušenou sklerózou Hana Vágnerová i lékař Pavel Kubů, kanadské konopí přitom vyjde na 140 korun za gram.

Zde je nutno podotknout, že na černém trhu se cena konopí, které ovšem nemá zaručenou kvalitu a jehož prodej je nelegální, pohybuje kolem 50 až 120 korun za gram. Léčebné konopí pacientům, i přes prokázané výsledky, zdravotní pojišťovny nehradí ani prostřednictvím individuální úhrady.

Cena českého konopí v lékárně se tak podle odborníků z Kopacu opět stává limitujícím faktorem dostupnosti, i když je litera zákona naplněna. „Konopná léčba totiž není proplácena z veřejného zdravotního pojištění, a pacienti si tak musí konopí koupit. A z invalidního důchodu na to nemají – měsíční dávka by je vyšla na několikanásobek,“ píše pacientský spolek Kopac v otevřeném dopise určeném nejen ministerstvu zdravotnictví. Server Lidovky.cz jej má v celém znění k dispozici.

„Přijde mi to jako geniálně zakamuflovaná genocida, těch, kteří už nejsou potřební," říká pacientka Martina Kafková s těžkou formou roztroušené sklerózy. Denně užívá tři gramy léčebného konopí v „jointech", další tři v jídle. Padesátiletá žena se tak zbavuje silných křečí a nesnesitelných bolestí. Nic jiného jí nepomáhá. Pojišťovna však její žádosti o přiznání individuální náhrady této látky opakovaně odmítá, třebaže se pacientky zastal soud.



„Jak je možné, že cena konopí z dovozu je nižší? Odpověď je nasnadě. Cena českého konopí je tak vysoká, protože se ho podle byrokratických podmínek zadávacího řízení nevyplatí pěstovat. Jaká z toho vyplývá politika státu? Pokud je současný stav opravdu výsledkem pěti let toho nejlepšího snažení SÚKL/SAKL, čeho se pacienti ještě dočkají?“ tvrdí

Podle Kubů se nyní konopí pro pacienty stalo dostupným asi jako „hodinky Rolex nebo auta Mercedes pro většinu lidí“, s tím rozdílem, že v případě konopí jakožto léku nejde o dostupnost, ale především potřebnost.

„Léčebné konopí není rozmar, bez nějž se člověk může obejít, ale lék pro lidí, kteří jsou v zoufalé situaci většinou z důvodů chronické neztišitelné bolesti, která provází jejich onemocnění. Moderní medicína kromě konopí na její dlouhodobě tišení nenabízí účinnou alternativu k opiátům, které pacientům zásadně snižují kvalitu života svými vedlejšími účinky,“ říká.

SÚKL nicméně vysvětluje rozdíl cen následujícím: „Dovozce k distribuci konopí do lékáren využívá soukromé distribuční kanály a cena dovozového konopí pro léčebné použití není soutěžená a vychází zejména z ceny stanovené pěstitelem, není v České republice regulovaná a dodavatel nepodléhá režimu výběrových řízení. Záleží tedy zcela na obchodním záměru dodavatele, jakou výši ceny dovozového konopí pro léčebné použití pro Českou republiku stanoví.“ Uvedl jej mluvčí ústavu Hana Šindelářová.

Resort i SÚKL se brání

Instituce Kopac se nicméně zavazuje k tomu, že bude i nadále upozorňovat státní správu a veřejnost na „skutečné problémy pacientů, kteří nemají čas čekat, a prosazovat jejich právo na svobodnou volbu léčby z daných možností“. Dokud nebude, jak tvrdí její členové, stát schopen zajistit a garantovat dostupnost léčebného konopí, nesmí konopné pacienty“ trestat za to, že si konopí zajistí svépomocí a zvyšovat jejich stres situací, ve které jsou nuceni léčit se sami a nelegálně“.

Resort zdravotnictví se kritice, podobně jako SÚKL, braní. Konopí je prý pro pacienty zajištěno, problémy s tím související si neuvědomuje. „Prioritou ministerstva zdravotnictví je, v souladu se stávající legislativou, zabezpečení dostatečného množství léčebného konopí pro české pacienty. To je zajištěno ze dvou zdrojů. Jednak je to cestou dovozu ze zahraničí, který realizují distributoři léčiv a dále prostřednictvím pěstování v České republice, které zajišťuje na základě kompetencí stanovených zákonem o návykových látkách SÚKL. Tyto dva kanály zaručují dostupnost konopí pro české pacienty,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Kubů nicméně kritizuje přístup Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Státní agentury pro Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL) i nadále. „Svébytnou interpretací souvisejících zákonů SAKL opakovaně vypsal výběrové řízení, do nichž se nikdo nepřihlásil, případně odstoupil, když se seznámil s nefunkčními podmínkami, ačkoliv na stejné licence se v sousedním Německu či v USA typicky stojí fronty zájemců,“ tvrdí Kubů s tím, že úředníci nechápou ekonomické přínosy nejen produkce konopí, ale „uniká jim i perspektiva výzkumu, vývoje léčiv a zdravotnických prostředků na bázi rostlinného komplexu bioaktivních látek obsazených ve květech konopí“.

Blokace místo řešení

„Kdyby hledali způsoby místo aktuálního hledání důvodů, jak dostupnost léčebného konopí blokovat, mohli mít čeští pacienti těch 40 kilogramů, co SAKL objednal, na další roky v podstatě zdarma,“ dodává s tím, že stačí umožnit českým producentům vývoz na dva sousední trhy. A to do Německa a Polska.

produkce Obsah THC:CBD Cena Kč/ 1 gram Cena za max. množství/měsíc Elkoplast Slušovice 19 : 0,1 180 32 500 Canopy Growth Corp. 18,8 : 0,5 140 25200 nehegální neznámo 60-120 neomezeno zdroj: Kopac

Konopí pro léčebné použití se v Česku používá zejména na tlumení chronické neutišitelné bolesti, při neurologických potížích, spasticitě a dalších potížích. Předepsat jej mohou pouze lékaři třinácti odborností například z oboru onkologie, neurologie, revmatologie, ortopedie, lékaři se specializací na léčbu bolesti nebo paliativní medicínu. Polska, kde podle Kubů bude ještě pár let poptávka významné převyšovat nabídku.

V lékárně se konopí pro léčebné použití vydává na elektronický recept jako individuálně připravovaný léčivý přípravek. K dnešnímu dni se u nás k předepisování konopí zaregistrovalo 52 lékařů.

Konopím pro léčebné použití se v České republice léčí v průměru 26 pacientů měsíčně, kterým lékárny za měsíc vydají průměrně 200 gramů konopí, jak uvádí Státní ústav pro kontrolu léčiv. Měsíční limit hmotnosti léčiva určeného pro jednoho pacienta je 180 gramů na osobu.

