České stíhačky by mohly Slovensku pomoct při ochraně jeho vzdušného prostoru

Praha Česká republika by mohla pomoct Slovensku ochránit jeho vzdušný prostor, kdyby kvůli nákupu nových stíhacích letounů tuto schopnost dočasně ztratilo. Umožnila by to smlouva o ochraně vzdušného prostoru, kterou spolu obě země před rokem uzavřely. ČTK to ve středu sdělila Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. Slovenská vláda ve středu schválila, že nahradí dosluhující stroje MiG-29 ruské výroby americkými stíhačkami F-16.

Premiér Peter Pellegrini ve středu řekl, že Slovensko bude analyzovat možnosti, zda do dodání amerických stíhaček bude opravovat migy, nebo zda o ochranu svého vzdušného prostoru požádá některou ze sousedních zemí.

Slovensko má uzavřenou smlouvu s Českou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru. Podepsána byla loni v únoru.

Podle českého ministerstva obrany nemá slovenské rozhodnutí zakoupit stíhací letouny F-16 "přímou souvislost s prováděním“ této smlouvy a tato smlouva nijak neomezuje právo vybrat si konkrétní typ letounu. „Existence smlouvy by však mohla usnadnit slovenské straně zajištění ochrany vzdušného prostoru SR, pokud by přechod na nový typ stíhacího letounu byl spojen s dočasnou ztrátou schopnosti chránit vzdušný prostor SR vlastními stíhacími letouny,“ uvedla Zechmeisterová.

Pokud některá z členských zemí NATO není dočasně schopna svůj vzdušný prostor chránit, automaticky se v rámci aliančního systému NATINAMDS o vojenskou ochranu starají sousední státy. Česká republika by tak na starosti v rámci tohoto systému měla západní část Slovenska, Maďarsko východní Slovensko. Tento systém ale platí pouze pro vojenské hrozby, podotkla Zechmeisterová. Netýká se tak například únosu civilního letadla, který by teroristé chtěli použít jako zbraň třeba proti jaderné elektrárně a který by bylo nutné sestřelit. Proti takové hrozbě by díky společné smlouvě, která umožňuje předat české stroje pod velení SR a naopak, mohly na Slovensku zasáhnout české letouny.