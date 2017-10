Ministr Stropnický: Česko by mohlo vyslat do Iráku početnou vojenskou jednotku

PRAHA Česká armáda by mohla do Iráku příští rok vyslat početnou vojenskou jednotku. Podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) by ji tvořilo asi 200 až 300 vojáků z různých oborů. Stropnický se také vyjádřil o svém působení ve vládě. Za svůj úspěch považuje zvyšování rozpočtu ministerstva i nábor nových vojáků.

Vyslání českých vojsk do Iráku by musela schválit vláda a poslanci, kteří vzejdou z říjnových voleb. Na začátku příštího roku tam odletí výcvikový tým vojáků specializujících se ochranu před zbraněmi hromadného ničení.



V Iráku v současné době působí přes 30 českých vojáků z leteckého konzultačního týmu, který radí Iráčanům při pilotování a servisu letounů L-159. Irák si je koupil v Česku. Mise by měla trvat do konce roku 2018. Na konci září do země odletěli čtyři vojenští policisté, kteří budou mít na starosti výcvik iráckých kolegů. Od ledna jich bude v Iráku působit celkem sedm. Na začátku roku 2018 česká armáda v Iráku nasadí dvanáctičlenný výcvikový tým, který se zabývá ochranou před zbraněmi hromadného ničení.

Stropnický prohlásil, že se zároveň připravuje vyslání větší skupiny, kterou by mohly tvořit dvě či tři stovky vojáků. Její složení není podle něj zatím úplně určené. „Může to být naskládané z různých specializací. Je tam velký zájem o naše zdravotníky, nevím, jestli budeme mít na to kapacitu,“ poznamenal ministr. Do Iráku by v případě souhlasu vlády a Parlamentu mohla jednotka odjet v druhé polovině příštího roku.

Stropnický připomněl, že příští rok česká armáda vyšle dohromady téměř 300 vojáků do Pobaltí v rámci posílení přítomnosti NATO na východním křídle aliance. V současné době má na misích kolem 400 vojáků, nejvíce jich působí v Afghánistánu. Jejich počet by se podle Stropnického neměl výrazně měnit. „Vzhledem ke své velikosti jsme hodně aktivní. Když se říká, že se problém migrace má řešit v místě, tak přesně to děláme hodně,“ řekl.

Stropnický: Čekal jsem rychlejší modernizaci armády

V bilančním rozhovoru o svém působení na postu ministra obrany označil Stropnický za úspěch zvýšení rozpočtu ministerstva a závazek dosáhnout do roku 2025 ve výdajích na obranu dvou procent HDP. Poznamenal, že pouze několik členských zemí každoročně zvyšuje svůj obranný rozpočet o asi deset procent jako Česká republika. ČR se při vstupu do NATO zavázala na svou obranu vydávat dvě procenta svého HDP, v posledních letech se tato částka pohybuje kolem jednoho procenta HDP.

Za další úspěch Stropnický považuje nábor nových vojáků. „Byla tady zoufalá nenaplněnost některých útvarů, teď je tady 83 procentní naplněnost v celé armádě. Začali jsme na 21 tisících (vojácích) a na konci tohoto roku budeme mít 24 tisíc, což při nízké nezaměstnanosti není malý nárůst,“ řekl. Poukázal také na nárůst počtu aktivních záložáků. „Podařilo se vyvolat i určitý zájem na občanskou participaci na obraně státu včetně dobrovolného vojenského cvičení ve Vyškově,“ poznamenal. Vyzdvihl také přijetí branné legislativy nebo práci na popularizaci armády, která se těší vysoké důvěře obyvatel.

Česko možná koupí letoun CASA Armáda bude potřebovat nahradit dva stroje Jak-40, kterým skončí životnost za dva, respektive za tři roky. V roce 2021 také doslouží další z menších dopravních letounů Challenger, jeho udržení v provozu by si podle Stropnického vyžádalo velkou opravu, kterou již nedoporučuje. České letectvo bude tak bude potřebovat malý či střední letoun s možností přepravy osob a umístění lůžek pro zraněné. Stropnický připustil, že by mohlo dojít k nákupu dalšího letounu CASA. Stropnický uvedl, že přes všechnu „temnou historii“, která je spojena s nákupem čtyř letadel CASA pro českou armádu, tyto stroje armádě slouží dobře. „Na Sinaji udělaly spoustu muziky. Pokud by armáda potřebovala (nové letadlo), a asi ano, tak logika velí ‚máme něco, s čím jsme spokojeni, tak pojďme toho mít víc‘,“ prohlásil.

Ministr obrany přiznává, že očekával rychlejší modernizaci armády. „Něco nám třeba trvalo déle než jsme koupili, no ale protože se tam ukázala nějaká chyba na té cestě, chyba od výrobce třeba, často si stěžoval ten, co nevyhrál. Ten konkurenční boj ve zbrojním průmyslu je enormně ostrý, protože jde o obrovské částky,“ podotkl.

Úředníci podle něj na ministerstvu pracují pod velkým tlakem a ve strachu, že na ně bude „v rámci konkurenčního boje vymyšlena nějaká chyba“. „Až sem třeba přijde po volbách nějaký chlapík nebo nějaká dáma, tak jsem zvědav na to tempo. Tempo a zároveň péči řádného hospodáře,“ řekl. Připravit projekt na důležité zakázky podle něj trvá několik let.

Stropnický se stal 15. českým ministrem obrany na začátku roku 2014, jako jediný patrně ve funkci vydrží po celé volební období. Podle názoru opozičních i některých koaličních politiků během jeho působení armáda obnovovala svou zastaralou techniku pomalu, domnívají se také, že by růst rozpočtu mohl být vzhledem k bezpečnostní situaci a rostoucímu HDP vyšší. Armádní experti naopak Stropnického chválí za přijetí nových branných zákonů, úspěšný nábor vojáků nebo rozvoj aktivních záloh.