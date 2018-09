Česko navštíví indický prezident Kóvind, pražští zastupitelé budou řešit změny v památkové péči

Do Prahy mají dnes dorazit indický prezident Rám Náth Kóvind i eurokomisařka pro regionální politiku Corina Cretuová. Praha bude řešit, zda do úprav kulturních památek bude i nadále zasahovat Národní pamárkový ústav.

Na několikadenní návštěvu České republiky přicestuje indický prezident Rám Náth Kóvind. Naplánována má setkání s prezidentem Milošem Zemanem i premiérem Andrejem Babišem. Během svého programu položí květiny u pomníku umělce a filozofa Rabíndranátha Thákura (1861-1941), který získal jako první Asiat Nobelovu cenu za literaturu. Prohlédne si Strahovský klášter či Karlův most. Návštěvu Kóvind ukončí 9. září.

Do Česka dorazí rovněž eurokomisařka pro regionální politiku Corina Cretuová a vedle Babiše se sejde s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Hlavními tématy schůzky bude dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 a čerpání finančních prostředků stávajícího rozpočtového období (2014–2020) na politiku soudržnosti.

V 9.00 proběhne poslední jednání pražského zastupitelstva v tomto volebním období. Na programu bude návrh změny zákona o památkové péči - podle něj by do úprav kulturních památek nezasahoval Národní památkový ústav. Podle primátorky Adriany Krnáčové je změna potřebná a má urychlit a zjednodušit celý proces povolování. Dále se budou řešit zakázky na rekonstrukci a dostavbu Průmyslového paláce či Staroměstské radnice, zpráva o plnění rozpočtu za první pololetí nebo změna zásad územního rozvoje pro železnici do Kladna a na letiště.

Soud se od 10.00 začne zabývat případem policisty, který letos podle obžaloby srazil bez zapnutého majáku loni na konci října ženu. Nehoda se stala u pražského Masarykova nádraží a žena byla při nehodě vážně zraněna. V případě prokázání viny mu hrozí odnětí svobody na šest měsíců až čtyři roky.

Justici čeká také případ trojice fotbalových fanoušků Olomouce, kteří v červnu v Praze podle obžaloby napadli v tramvaji muže tmavé pleti (více zde). Za ublížení na zdraví a další trestné činy hrozí mladíkům ve věku 18 až 21 let až osmileté vězení. Napadený si později stěžoval na to, že se ho v tramvaji nikdo nezastal. Sám po incidentu musel použít tlačítko nouzového zastavení a požádat řidičku, aby zavolala záchranáře a policisty.

V obřadní síni Na Hvězdičce v Příbrami proběhne poslední rozloučení s výtvarníkem a spisovatelem Janem Čákou, který zemřel v neděli ve věku 89 let. Ve svém grafickém a literárním díle zachycoval minulost a současnost Příbrami a okolí.

V USA končí lhůta, ve které se má veřejnost vyjádřit k návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa k zavedení cel 25 procent na zboží z Číny, jehož roční hodnota dovozu dosahuje 200 miliard USD. Agentura Bloomberg uvedla, že Trump plánuje zavést cla co nejdříve po skončení veřejných konzultací.