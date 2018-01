Evropský tisk: Česko se odklání od Západu, EU i Česko jsou rozdělené

BERLÍN/VÍDEŇ/BERN/BUDAPEŠŤ Znovuzvolení Miloše Zemana hlavou státu připomíná, jak rozdělená je Evropská unie, píší dnes německá média o výsledcích českých prezidentských voleb. Německo podle nich Zemanovo vítězství nesmí podcenit. Rakouský tisk zase akcentuje rozdělenou společnost v Česku, Švýcarsko potvrzuje vítězství politiky strachu.

Komentátor listu Süddeutsche Zeitung konstatuje, že Zeman a francouzský prezident Emmanuel Macron nemají prakticky nic společného. „Přesto tvoří vítězství Francouze v uplynulém roce a Čecha o tomto víkendu dvě strany téže mince - přinejmenším pro Evropu. Macronovo vítězství nad nepřítelkyní EU Marine Le Penovou bylo okamžikem vydechnutí. Zemanův úspěch však připomíná, že krize není překonaná,“ míní německý deník.



Český prezident podle něj zosobňuje evropské rozdělení - geografické, politické, mentální. Prezidentským volbám v České republice přitom předcházela naděje, že toto rozdělení bude možné postupně začít překonávat. Vítězství akademika Jiřího Drahoše by ukázalo, že je možné porazit i zkušeného populistu Zemanova typu a především dokázalo, že na východě unie jsou schopni vyhrávat i přesvědčení Evropané. „Možná to umí. Ale naděje, že se to v dohledné době v zemích jako je Maďarsko nebo Polsko stane, mizí,“ píše list.

Na Hrad se podle něj Zeman, který obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina, dostal, protože namísto toho, aby se stavěl strachu, ho dokázal podněcovat tak, aby mu to přineslo prospěch. Třiasedmdesátiletý politik nemá jasný ideologický plán a jeho moc je omezená. „Je proto jednoduché význam jeho vítězství podcenit. Tam, kde ale ustavičně vyhrávají ti, kdo šíří strach a kážou izolaci, nebude mít Evropská unie v dlouhodobém horizontu žádnou šanci,“ uzavírá Süddeutsche Zeitung.



Českým prezidentským volbám se věnuje i deník Südwest Presse, podle něhož se země odklání od Západu. „Zeman zemi pět let mentálně vedl na Východ,“ konstatuje list, který také podotýká, že český prezident nyní vážně prosazuje referendum o setrvání v EU, nebo takzvaném czexitu, tedy vystoupení Česka z unie.

Frankfurter Allgemeine Zeitung se zabývá také příčinami Zemanova úspěchu. Vysvětlení, že vítězného kandidáta volili hůře vzdělaní lidé, podle něj nestačí. „Možná, že nevzdělanost není tolik důvodem jeho popularity, jako spíše pocit zanedbání elitou,“ vyjadřuje své přesvědčení deník. „I když Zeman už čtvrtstoletí dělá politiku na vedoucích místech, ztělesňuje pro mnoho lidí antiestablishment,“ konstatuje list.

Rakouský tisk: Zemanovo vítězství je důkazem rozpolcenosti Česka

Vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách je známkou hluboké rozpolcenosti Česka. Zatímco polovina země slaví, druhou uvrhl výsledek hlasování do stavu zoufalství, napsal v pondělí rakouský deník Die Presse. Podle komentáře deníku Der Standard se sobotním vítězstvím Zeman stal nejúspěšnějším českým politikem od roku 1989. Jako žádný jiný totiž současný prezident podle něj dokáže odhadnout náladu ve společnosti a využít ji ve svůj prospěch. Podle švýcarského tisku v Česku zvítězila politika nahánění strachu.



„Miloš Zeman je instinktivní politik, který dokáže vyslídit náladu (ve společnosti) a využít ji ve svůj prospěch,“ napsal list Der Standard, podle kterého je současná hlava státu „při pohledu na výsledky demokratických voleb nejúspěšnějším českým politikem od změny režimu v roce 1989“.

Vyjíždění do regionů je důležitější než vulgarismy

Častá kritika Zemanovy vulgární rétoriky je oprávněná, je to ale jen jedna strana mince, upozornil list. Vítěz českých prezidentských voleb je totiž velmi schopný politik: „Vyjíždí do regionů, je vždy dobře připraven, vyzná se v místních problémech“. „Jeho nové vítězství jako završení dlouhé politické kariéry je výsledkem tvrdé práce a nebývalého talentu,“ napsal Der Standard.

Nad českými prezidentskými volbami nicméně - stejně jako před pěti lety, kdy Zemanovi podlehl Karel Schwarzenberg - „visí stín polopravd a vymyšlených scénářů o ohrožení“. Podle listu Der Standard je jedním z největších Zemanových talentů schopnost oslovit voliče na obou krajích politického spektra. „Dosud to pomáhalo extremisty neutralizovat. Nyní ale hrozí nebezpečí, že se z extrému stane normalita,“ dodal list v komentáři.

Podle dalšího rakouského deníku Die Presse je Zemanovo vítězství důkazem „hluboké rozpolcenosti“ Česka. Pro polovinu své země je Zeman spasitel, druhá polovina je z jeho triumfu zoufalá a hovoří o emigraci, napsal list.

„Zeman je hrdý na zatloukání hřebíků do rakve EU“

Švýcarský list Tagesanzeiger v komentáři uvádí, že v Česku zvítězila politika nahánění strachu. „Znovuzvolení Miloše Zemana českým prezidentem je varovný signál, který by měla EU brát vážně,“ napsal. Úspěch současné hlavy státu je totiž podle něj důkazem, jak hluboce zakořeněná skepse vůči Bruselu je. ZEMAN volby 2018



„Vnitropolitické procesy v Praze potvrzují, že ve středoevropských zemích cosi vykolejilo,“ napsal v komentáři maďarský list Népszava. Evropskou unií Zemanovo vítězství sice v základech neotřese, lze se podle něj ale obávat, že Zeman udělá vše pro to, aby premiéra Andreje Babiše „spojením s pravicovými a levicovými extremisty natrvalo dostal k moci“. Zeman je podle listu Népszava totiž veskrze hrdý na to, že patří k těm, kteří se pokouší „zatlouci hřebík do rakve“ EU.