Český párek nebo bavorský hot dog? Stovky lidí přišly na česko-německou slavnost na Mánesově mostě

Stovky lidí se v sobotu zatím přišly podívat na Mánesův most na slavnost Česko-německého fondu budoucnosti. Ke 20. výročí svého založení tam fond uspořádal akci Most 20.0 s celodenním kulturním programem. Až do 22:00 nabízí hudební i divadelní představení, hry pro děti, ale také ochutnávky české a německé kuchyně.

Pro dopravu je v sobotu most výjimečně uzavřený. Organizátoři očekávájí, že do večera by se zde mohlo vystřídat až 10 tisíc návštěvníků. Vstup je zdarma, řekl ředitel fondu Tomáš Jelínek.



Na akci mohou lidé porovnat například český párek v rohlíku s bavorským hot dogem nebo české a německé pivo. K dostání jsou valašské frgály či německá klobása s omáčkou s kari. Zájem je zejména o německé speciality, a to i mezi cizinci. „Je skvělé, že člověk může ochutnat, co se jí v Německu, když je v Praze,“ pochvaloval si například americký turista.

Lidé si na mostě mohou prohlédnout také řemeslnou, sklářskou či ekologickou dílnu. Připravena je tramvaj, ve které se bude odpoledne diskutovat o vývoji česko-německých vztahů nebo o tom, co oba národy považují za dobré bydlení. Děti se mohou naučit německy nebo česky některá slova, jež jsou podobná v obou jazycích, jako například auto, taška nebo okurka. Sportovní nadšenci si mohou pohrát s fotbalovým míčem.

Organizátoři vybrali most k pořádání akce záměrně. Má symbolizovat budování dobrých vztahů mezi Čechy a Němci, které podporuje právě Česko-německý fond budoucnosti. Od roku 1998 poskytl fond zhruba 57 milionů eur na přibližně 10.300 projektů, které sbližují lidi obou zemí a učí je chápat společnou kulturu a dějiny.

Podpora škol a mládeže a kulturních projektů

Podle ředitele fondu budoucnosti Tomáše Jelínka si Češi a Němci nikdy v moderních dějinách nebyli blíže než nyní. Například migrační krize ale podle něj ukázala, že si občas oba národy nemusí vždy úplně rozumět. „Základní přístup česko-německého fondu je ten: umožnit dialog, aby se Češi a Němci sešli a své perspektivy sdíleli. To nejhorší, co se nám může stát, by bylo propadnout do stereotypního vidění světa,“ vysvětlil. Dialog podle něj může ukázat, že dění v druhé zemi není tak jednoznačné, jak se může zdát.



Hlavní slovo na slavnosti dostala hudba. Na akci přijeli například němečtí elektroničtí postrockeři Adulescens, punkoví Itchy nebo v Německu velmi oblíbený písničkář Xavier Darcy. Připojily se k nim české kapely Mydy Rabycad, Never Sol, rockový písničkář Thom Artway nebo Ondřej Ruml.

Česko-německý fond budoucnosti se zaměřuje hlavně na podporu škol a mládeže a kulturních projektů. Peníze dává i na partnerství obcí, zájmová sdružení, vědecké projekty, obnovu památek nebo sociální projekty pro národnostní a jiné menšiny. Fond patří v ČR k významným podporovatelům kultury a vzdělávání a po svém založení měl také zásadní podíl na odškodnění obětí nacismu.