Nedoslýchavý český penzista dostal v Hongkongu 27 let vězení za pašování drog

HONGKONG Téměř sedmdesátiletý český penzista ze Šumavy byl v Hongkongu odsouzen na 27 let vězení za pašování drog. Podle policie Čech převážel zásilku drog z Jižní Ameriky. Muž vinu popírá. Tvrdí, že kufr, v němž byl kokain nalezen, dostal jako dárek.

Minulý rok v březnu policie muže zadržela na letišti a našla u něj přes tři kilogramy kokainu. Od té doby čekal v tamní vazbě, hrozil mu doživotní trest. Rozsudek potvrdila Radiožurnálu mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. „Byl shledán vinným v případu pašování drog a odsouzen k 27 letům vězení,“ uvedla Lagronová.

Český penzista svou vinu od začátku popírá. Tvrdí, že o drogách v kufru neměl ponětí. Podle serveru iRozhlas.cz situaci ztěžuje i fakt, že penzista neumí žádný cizí jazyk a bez naslouchátka téměř neslyší.

Česko má s Hongkongem smlouvu o vydávání, je tedy možné, že po nějaké době bude převezen do českého vězení, kde si odpyká zbytek trestu.

Už loni byl za pašování drog odsouzen v Hongkongu jiný 63letý Čech také na 27 let. I v jeho případě se řeší vydání do České republiky. Oba důchodci přiletěli do Hongkongu nezávisle na sobě, jeden měl podle obžaloby u sebe 3,5 kilogramu kokainu z Brazílie a druhý čtyři kilogramy kokainu z Mexika.



Nechal se nalákat přes e-maily, o svých záměrech neřekl ani rodině

Vladimír, kterému bude na jaře sedmdesát, se nechal zmanipulovat přes podvodné e-maily. Server iRozhlas.cz uvádí, že Čecha nalákala žena se jménem Sonya. Sonya byla prý jeho obchodní partnerka z afrického Toga, které pomáhal. S ní se údajně spojil skrze e-maily, ve kterých mu slíbila, že pokud jí pomůže vyřídit dědictví v Togu, odmění jej milionem dolarů. Vzájemnou korespondeci si kvůli neznalosti cizího jazyka překládal pomocí webového překladače.

Před svou cestou přišel téměř o všechny finance a na cestu do Prahy si musel půjčit. V listopadu 2016 mu Sonya poslala letenku do Brazílie, kde měl podepsat smlouvu o dědictví. „Těžko říct, jestli mu slíbili nějaký výlet nebo dovolenou. Drogy ale podle mě nepašoval,“ popsal Radiožurnálu jeho syn Jan, který o otcových cestách neměl tušení.

Z Vladimírových e-mailů vyplývá, že v Brazílii rozhodně nešlo o dovolenou. Penzista strávil přes dva týdny v hotelovém lobby. Neměl peníze na jídlo a za pokoj za něj někdo zaplatil vždycky až večer. Sedmnáctý den mu Sonya napsala, že na cestu do Hongkongu dostane „drahý kufr s dárky pro přátele“, se kterými měl podepsat smlouvu a rozdělit si milion dolarů. Od 23. listopadu 2016 je Vladimír v hongkongské věznici Lai Chi Chok.