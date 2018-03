Češky používají často náhražky, poctivá cukrařina se dělá jinak, říká Fabešová

Nejdřív uchvátila kamarády společnými večeřemi, pak se z hecu přihlásila do televizní show o vaření a zjistila, že už není cesty zpět. Opustila dobře placenou práci a šla do nejistoty. „Nikdo tomu nevěřil, jenom já,“ vzpomíná s odstupem času na svoje začátky dnes úspěšná cukrářka a majitelka cukráren IF Iveta Fabešová.

Lidovky.cz: Laskonka, větrník, rakvička. Nejoblíbenější české zákusky jsou pořád stejné. Čím to je?

Jsou prostě dobré. Pokud se tedy dělají kvalitně. U mě je to vášeň. Mojí filozofií není zisk. Filozofií je to, že mám ráda obor a posouvám ho dál. Při výrobě sázím na klasické a poctivé suroviny, jako je čokoláda, smetana, máslo či vanilka. Všechny suroviny si vybírám i ochutnám sama. Za první republiky byla česká cukrařina úplně stejná jako francouzská. Skvělá a poctivá. Jenže jsme asi zapomněli, jak to dělat. U nás v IF Café za vším, co si můžete dát, stojí kvalita a poctivá práce.

Lidovky.cz: Jak udělat fantastickou rakvičku?

Rakvička je jeden z mých nejoblíbenějších produktů a sama o sobě jě prostě fantastická. Nejdůležitější je použít kvalitní dobrou šlehačku s vanilkou a je to fantazie.

Lidovky.cz: Poznáte, když v zákusku není máslo, ale margarín?

Ano, umím to rozeznat.

Lidovky.cz: Kdybyste si měla dát svůj poslední zákusek a po něm už nikdy žádný, po kterém byste sáhla? A upekla byste si ho sama?

Určitě bych si ho upekla sama a dala bych si věneček s poctivým vanilkovým krémem.

Lidovky.cz: V současnosti se to hemží trendy jako je curkfree či raw… Přemýšlíte nad nimi? Že byste třeba připravila dezert bez cukru?

Ne, nad tím prozatím nepřemýšlím. Chápu všechny trendy, ale myslím si, že neexistuje nezdravá surovina. Je jen nezdravé množství a pro mě dezert znamená výjimečnou příležitost, a tudíž čas od času neuškodí.

Lidovky.cz: Jsou nějaké náhražky, které se dají použít? Palmový cukr, který používají v Asii?

Asi ano, ale nemám s tím bohužel vůbec žádnou zkušenost.

Lidovky.cz: Jak jsou na tom vůbec Asiaté s dezerty?

Asiaté určitě začínají být úspěšní ve všech oborech a to se týká i cukrařiny, převzali základy od Francouzů a a tím, že v sobě mají neskutečnou disciplínu, začínají být opravdu velmi úspěšní.

Lidovky.cz: Co teď v cukrařině „letí“ nejvíce?

Aktuálně jsou trendy spíše lehké věci, čím dál tím víc se tedy dezerty odlehčují. Jde o to, že byste měla být schopná se hýbat a nemít těžký pocit potom, co dezert sníte. Hodně mě baví tvořit ovoce, teď jsme pro naše hosty připravili novinku v podobě citrónu, který je chuťově zcela výjimečný, svěží a velmi lehký.

Lidovky.cz: Co je největším hříchem českých hospodyněk při pečení?

Nevím jak českých hospodyňek, ale obecně česká cukrařina pořád pracuje z velké části s náhražkami místo toho, aby využívala poctivé suroviny. A to si myslím, že je největší problém. Kvalitní suroviny, i když mohou být dražší, jsou základem.

Lidovky.cz: Vybudovala jste čtyři cukrárny. Co musí mít podle vás správná cukrárna, jak musí vypadat?

Musí mít tři základní věci – čisto, pokud budete mít špinavou provozovnu, je to špatná vizitka a nikdo k vám chodit nebude. Dále musíte mít dobrý produkt, z kvalitních surovin. A třetím klíčem k úspěchu je služba – kvalitní personál, který vám zákusek přinese s úsměvem, donese vám jej na hezkém porcelánu a to celé se odehraje v krásném interiéru. Pokud jedna z těchto věcí chybí, podnik nebude úspěšný. Proto spolupracujeme s italskou firmou Cierreesse, která nám dělá celý interiér na klíč. Já zodpovídám za kvalitu produktů a manžel za celou službu.

Lidovky.cz: Inspirujete se trendy v zahraničí?

Inspiruji se ráda. Snažíme se hodně cestovat, a když mě něco zaujme, zjistím si o tom více. Ráda ochutnávám a učím se nové věci. Myslet si, že všechno víme a všude jsme byli, je nesmysl.

Lidovky.cz: Kde nejčastěji a co se vám ta líbí?

Nejčastěji ve Francii. Jejich cukrařina je přesně taková, jak by měla vypadat. Poctivá, lehká a skvělá.