Cesta do nemožna. Celovečerní snímek představí divákům Rastislava Štefánika

PRAHA Celovečerní snímek s animovanými prvky Cesta do nemožna, pojednávající o jednom z trojice zakladatelů první republiky Milanu Rastislavu Štefánikovi, by do kin měl vstoupit příští rok na jaře u příležitosti stého výročí od Štefánikovy smrti. Hlavní roli Štefánika ve snímku, který se natáčí na pražském Žižkově v těchto dnech, bude hrát Tomáš Mischura.

Název filmu odkazuje na film z roku 1904, který natočil průkopník kinematografie Georges Méliés. Děj filmu také začíná ve stejném roce, mapuje pak Štefánikův život a končí po jeho smrti v roce 1919.

Režisér snímku Noro Držiak mluví o podobnosti mezi Štefánikem a filmovou postavou Indiana Jonese. „Podnikl mnoho cest - na Mont Blanc, na Tahiti - přišel nám jako Indiana Jones, který nejde v našem případě za nějakým artefaktem, ale za cílem, který chce naplnit,“ řekl. Film nejprve půjde do kin a poté se objeví na televizních obrazovkách v Česku a na Slovensku, dodal.

Film s prozatímním rozpočtem 18,5 milionu korun by podle něj měl být hlavně pro mladé. Pracuje se v něm i s animací - scény se natáčejí ve studiu, následně se dokreslují. „Nemá to vizuál ani Sin City, ani A Scanner darkly (v češtině film Temný obraz), vychází to z děl starých mistrů,“ dodal režisér.

Podle něj je natáčení složité i kvůli tomu, že si herci musí musí většinu scény představovat. „Je to trochu náročné pro nás všechny - jedná se o virtuální prostor - i když jsme si dopředu vytvářeli nákresy,“ uvedl. Počet natáčecích dní nyní producent filmu Michael Kaboš odhaduje na 20, „postprodukční“ kreslení začalo již před samotným natáčením. Hotové by mělo být v prosinci.

Film Cesta do nemožna se snaží podle Jakuba Taberyho, dramaturga snímku, ztvárnit Štefánika nikoliv jako modlu, měl například rád ženy. „Byl to mladý chlap, byl velmi sympatický, evidentně měl velké kouzlo, zvlášť pro dámy, a s tím kouzlem velmi rád pracoval,“ uvedl.

Podle Taberyho Štefánik nejdřív spolupracoval s Edvardem Benešem a Tomášem Garriguem Masarykem velmi blízce, později se však přiklonil k tomu, že republika není dobrou cestou. Ze začátku však ve Francii otevíral dveře pro budoucí československé diplomaty, bez kterých by se do vysokých kruhů nedostali.

Štefánik zemřel v květnu 1919 při letecké nehodě. Dramaturg míní, že podle doložitelných důkazů šlo o nehodu, nikoliv o zbavení se Štefánika.