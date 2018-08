Čeští vojáci se v Afghánistánu zatím nevrátili do patrol

PRAHA Čeští vojáci v Afghánistánu se po útoku, při němž sebevražedný atentátník zabil tři jejich spolubojovníky, zatím nevrátili do společných hlídek v okolí základny Bagrám. Plyne to z páteční odpovědi armádního generálního štábu. O návratu do společných patrol rozhoduje místní vedení spojeneckých vojsk. Podle informací ze čtvrtka je česká jednotka připravena vrátit se ke standardnímu režimu od pátku.

„Co se týká režimu jednotky, tak se od včerejšího dne (od čtvrtku) nic nezměnilo,“ uvedla v pátek mluvčí generálního štábu Vlastimila Cyprisová. Vojáci nejezdí mimo základnu v Bagrámu od neděle, kdy při sebevražedném útoku zemřeli Martin Marcin (36), Kamil Beneš (28) a Patrik Štěpánek (25). Místo hlídkování plní jednotka jiné úkoly, řekl už dříve první zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Baloun. Podle Balouna se vojáci například starají o zbraně nebo mají jinou organizovanou činnost.



Pohřby padlých vojáků Pohřeb Martina Marcina bude v úterý ve 12:00 Chomutově. Obřad se uskuteční v kostele sv. Ignáce z Loyoly. Město také u kostela zřídilo pietní místo. Pohřeb Kamila Beneše se bude konat ve čtvrtek 16. srpna v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Kdy a kde se uskuteční pohřeb Patrika Štěpánka, zatím není známo.



Cílem armády je, aby se vojáci co nejdříve vrátili ke standardu. Rozhodnutí podle dřívějších vyjádření představitelů české armády mělo padnout už ve středu. Ve čtvrtek mluvčí generálního štábu řekla, že česká jednotka je schopna se vrátit ke standardnímu režimu od pátku, záležet ale bude na rozhodnutí vrchního velitele amerických a spojeneckých sil v Afghánistánu armádního generála Johna Nicholsona.

Ve čtvrtek uctili památku padlých kolegů vojáci, kteří se vrátili z mise v Iráku. Po příletu na letiště Praha - Ruzyně drželi minutu ticha.