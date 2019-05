12 zajímavých míst nedaleko hranic s Německem, která rozhodně stojí za návštěvu

Prozkoumejte místa, která leží sice za hranicemi České republiky, ale přesto jsou v poměrně snadno dosažitelné vzdálenosti a jsou natolik zajímavá a lákavá, že vám rozhodně budou stát třeba i jen za jednodenní výlet.

Krušné hory – prožitek z přírody i poznání historie

Na jihozápadě Saska se nachází přírodní park o rozloze bezmála 1500 km2. Horské louky osázené křovinami a dřevinami jsou protkány kamennými zídkami, vysoko v hřebenech se ukrývá množství močálů, rozlehlé smíšené lesy a bezpočet starých důlních štol. Zdejší krajina je navíc domovem pro mnoho vzácných živočišných i rostlinných druhů.



Stovky kilometrů turistických stezek a cyklotras vedoucích autentickými horskými vesničkami nabízí propojení sportu, pobytu v přírodě i poznávání místní historie a kultury. Taková je například Glockenwanderweg (Zvonová pěší trasa) – 23 kilometrů dlouhá trasa plná romantických výhledů vede z obce Deutschneudorf směrem na Seiffen a zpět. V muzeu Manufaktur der Träume v hornickém městě Annaberg si zase vychutnáte historii lidových řemesel a celé město si pak můžete prohlédnout z výšky věže kostela sv. Anny.



Nejvyšší horou německé části Krušných hor je Fichtelbergu (1215 m), odkud se nabízí výhledy na německé Krušnohoří a přes hřebeny českých hor i České středohoří s Milešovkou. Vyjet sem můžete z lázeňského městečka Oberwiesenthal nejstarší lanovkou svého druhu v Německu. Funguje od roku 1924, měří 1175 metrů a překonává 305 metrů převýšení.



Steinwald – skalní útvary bizarních tvarů pokryté lesem

900 metrů vysoký žulový hřeben v severním Horním Falcku je se svou rozlohou 24 645 ha nejmenším z 16 přírodních parků v Bavorsku. Krajinu skalních útvarů bizarních tvarů téměř cele pokrývá les, přičemž převažují jehličnaté stromy, jako jsou smrky, borovice a jedle, doplněné roztroušenými bukovými porosty, duby a javory. Les je hojně obýván divokou zvěří – jeleny, kanci, liškami, kunami, tchoři a lasičkami.

Těšit se můžete na impozantní skalní útvary, z nichž zvláště pozoruhodný je Hackelstein – přibližně 15 metrů vysoký žulový skalní útvar. Vede zde i sympaticky obtížná, kraťoučká, ale zato pěkně vzhůru vedoucí via ferrata. Na vrcholovou plošinu se ale snadno dostanete i po kamenných schodech a krátkém mostku. Rozhledna Oberpfalzturm uprostřed parku potom poskytuje široké panorama na pozoruhodnou a unikátní krajinu.

Smrčiny – pověstný kousek Bavorska

Na ploše více než 1000 km2 mezi německými městy Bayreuthem, Hofem a Weidenem a českým Chebem se rozkládá přírodní park Smrčiny. Nedotčená příroda je domovem rysů, tetřevů nebo datlů černých. Roste zde také vzácný sedmikvítek evropský s množstvím bílých květů.

Smrčiny nabízejí hustou síť turistických stezek a cyklotras. Oblíbená je 425 kilometrů dlouhá stezka „Fränkischer Gebirgsweg“ (Franská horská stezka) nebo 46 kilometrů dlouhá „Quellenweg“ (Cesta pramenů), která vede po pramenech nejdůležitějších řek ve Smrčinách – k pramenu Sály, Ohře, Bílého Mohanu a Náby. Po turistické stezce slavného romantického básníka Jeana Paula se vydávají milovníci literatury. Skalní labyrint, který je největším v Evropě, se nachází u správního centra Wunsiedel a je ideálním zastávkou pro rodiny s dětmi.



Mnoho zajímavostí z hudební historie se dozvíte v budově Markraběcí opery v Bayreuthu. V Muzeu Smrčin (Fichtelgebirgsmuseum) ve Wunsiedelu a poutním kostele Nejsvětější trojice Kappl ve Waldsassenu zase ožívá historie regionu. S dlouhou tradicí výroby porcelánu v této oblasti vás seznámí soubor muzeí Porzellanikon v Selbu.

Drážďany – říční krajina ve jménu kultury

Rozmanitost drážďanských kulturních statků vsazených do překrásné říční krajiny vám svou silou vyrazí dech. Drážďanskou „velkou trojku“ představuje Zwinger, Semperova opera a kostel Panny Marie.

Impozantní rozsáhlý komplex barokních budov se zahradami Zwinger je všeobecně obdivovaný jako vrcholné dílo barokního stavitelství a řadí se mezi světově nejproslulejší architekturu. Mohutná státní opera, která bezpochyby patří mezi jedno z nejkrásnějších hudebních divadel světa, ve vrcholně renesančním italském slohu získala jméno po svém staviteli – Semperova. A možná nejvýznamnější kostel protestantské církve, kostel Panny Marie, povstal z válečných ruin.

Z parku Brühlovy terasy v Rezidenčním zámku, se nabízí velkolepý výhled na Labe a protilehlou čtvrť Neustadt lemovanou reprezentativními stavbami, jako jsou Akademie umění a Albertinum. Kulturní život obohacují grandiózní muzea, jako je Grünes Gewölbe, Turecká komora nebo Obrazárna starých mistrů, která se pyšní mimo jiné Sixtinskou Madonou od Raffaela.

Drážďany jsou ale nakloněny i moderní architektuře. Příkladem může být třeba Nová synagoga nebo Křišťálový palác UFA. Za vidění stojí historická železná konstrukce hlavního nádraží, jež je potažena průsvitnou teflonovou membránou nebo most zvaný „Modrý zázrak“ – první evropský most bez návodních pilířů.

Bavorský les – „Nechat přírodu být“

První německý národní park se rozprostírá na 243 km2 v jihovýchodní části Německa a společně s Národním parkem Šumava tvoří největší souvislý chráněný lesní porost ve střední Evropě. Příroda se zde rozvíjí volně a neřízeně podle filosofie: „Nechat přírodu být.“

Čeká na vás zhruba 300 km značených turistických stezek, téměř 200 km cyklotras a zhruba 80 km běžkařských okruhů. Najdete tu tajemné bažiny i horské potoky s křišťálově čistou vodou. K návštěvě láká ledovcové jezero Rachelsee. Nad severozápadním břehem se tyčí jezerní stěna a na jejím vrcholu v nadmořské výšce 1212 m dřevěná Roklanská kaplička, která poskytuje hezký výhled na jezero.

Rezervace Hans-Watzlik-Hain, starý chráněný jedlo-bukový les, dostala svůj název po známém básníkovi a spisovateli Hansi Watzlikovi. Některé stromy zde dosahují výšky 50 metrů a nejmohutnější z nich – 400 let stará takzvaná Vysoká jedle (Hohe Tanne), je nejvyšší jedlí Bavorského lesa. Romantickou procházku divokou krajinou horských pastvin a mokřad nabízejí zážitkové stezky Schachten & Filze nebo Seelensteig.



Drsné klima a velké výškové rozdíly (600 – 1453 m) vytvářejí ideální podmínky například výru ušatému, puštíku bělavému, havranu černému, vydře říční, tetřevu hlušci a jeřábkovi nebo datlíku tříprstému, z nichž mnohé můžete obdivovat v zoologickém parku u Neuschönau. Jedinečný zážitek z neporušené přírody nabízí lesní hřiště a kemp u hory Falkenstein. O historii a dalších zajímavostech Bavorského lesa se dozvíte v muzeu v městečku St. Oswald.

Hornofalcký les – na návštěvu za borovou šiškou

Maskotem Hornofalckého lesa, který se rozprostírá ve východní části Bavorska a na české straně koresponduje s oblastí Českého lesa, je takzvaný „Butzelkouh“ – nářeční název pro borovou šišku, přičemž borovice zde vedle smrků a buků patří k hlavním druhům stromů. Les je zároveň domovem bylinkových a orchidejových luk.

Pod Schwandorfským kopcem Weinberg najdete více než 500 let staré skalní sklepy a chodby, které dříve sloužily ke skladování a kvašení oblíbeného Schwandorfského piva.

Hornofalcký les disponuje množstvím potoků, řek a jezer. Zatímco řeka Naab je velmi klidná, Regen plyne dynamičtěji a je perfektní pro vyjížďku na kánoích. Na jezeře Steiberger See můžete vybírat z bohaté nabídky vodních radovánek, jako jsou vodní lyže, wakboarding, plachtění, surfing, potápění, plavba na veslicích nebo šlapadlech. Najdete zde také ideální podmínky pro rybaření a v Muzeu rybářství v Tirschenreuthu se dozvíte o rybaření vše od minulosti až po současnost.

Kromě romantického údolí divokých řek a jezer zde najdete i malebná městečka a vesničky plné tradice a kultury nebo hrady, zámky a zříceniny. Na řece Waldnaab najdete půvabné městečko Weiden s historickým centrem, krásnými renesančními domy a starou radnicí. Odpočinek si dopřejte ve zdejších termálních lázních.

Hornolužicko – kraj vřesovišť a rybníků

Ve východní části Saska mezi hornolužickými nivami na jihu a uhelnou pánví na severu se nachází biosférická rezervace, která poskytuje mimořádně bohatou škálu životních prostorů pro vzácné rostliny a zvířata. Mezi dunovými lesy, vlhkými loukami, málo úrodnými poli, říčními nivami a vřesovišti leží více než 350 rybníků, které z Hornolužicka vytvářejí jednu z největších rybníkářských oblastí v Německu.

Prostřednictvím cyklistických a turistických stezek můžete poznávat krásy místní krajiny a vesnic. Pokud budete mít trochu štěstí, možná na svých toulkách narazíte na vydru říční, čápa bílého nebo orla mořského.

Jste-li fanoušky dálkových tras, vaší pozornosti by neměly uniknout sprévská cyklostezka, žabí cyklostezka (Froschradweg) nebo Orlí cyklostezka (Seeadlerradweg), které vás provedou nádhernou krajinou rybníků.

Lužická jezera – ráj (nejen) pro bruslaře

Lužická jezerní oblast (Lausitzer Seenland) ležící zhruba 25 km severně od města Bautzen, v okolí měst Hoyerswerda, Senftenberg a Spremberg je soustavou uměle vytvořených jezer, která vznikla zatopením bývalých povrchových hnědouhelných dolů.

Vedle ideálních podmínek pro užívání si klidu a pohody na čistých plážích je oblast protkána desítkami perfektně upravených asfaltových stezek, což je skvělá zpráva pro všechny nadšence in-line bruslení. Trasy v rovinatém terénu jsou vhodné jak pro pokročilejší, tak i pro začátečníky nebo rodiny s dětmi.

Přidanou hodnotou může být fakt, že tuto malebnou oblast zatím neobjevilo příliš velké množství návštěvníků, ale i přesto zde najdete množství kempů a půjčoven sportovního vybavení, takže si vedle výletu na kole či in-line bruslích bez problému můžete naplánovat třeba i projížďku lodí nebo na šlapadle.

Jena – na křižovatce dějin a moderní techniky

Nádhernému historickému městu Jena, které je zasazeno do údolí řeky Saale a je obklopeno strmými vápencovými kopci, dominuje společenský, studentský a literární život, který naplno proudí jak v historických uličkách plných kulturně-historických památek, tak i v moderních čtvrtích vybavených množstvím kaváren, kvalitních restaurací a obchodů.

Jena, která se po celém světě proslavila především výrobou skla a úspěšnými podniky Carl Zeiss a Schott, disponuje neuvěřitelnou nabídkou muzeí od technických a přírodovědeckých, přes literární a kulturně-historická, až k moderní kultuře. Najdete tu také nejstarší planetárium na světě, fantastický svět dalekých galaxií, hvězd a planet, který byl pro veřejnost otevřen v roce 1926.

Historické centrum města znovu povstalo z popela poté, co bylo koncem druhé světové války vybombardováno. Již 750 let je zde centrem církevního života evangelický kostel sv. Michala, jehož patron, a zároveň patron celého města Archanděl Michal, je v roli drakobijce vyobrazen na městském erbu. K takzvaným „sedmi divům Jeny“ patří také orloj na budově radnice nebo socha sedmihlavého draka Draco ze 16. století, o který je symbolem zkušební komise zdejší univerzity.

Řezno – město králů a císařů

Řezno, jakožto středověké město, ve kterém se zrcadlí 2000 let historie, není ospalé, zkostnatělé a zaprášené ani náhodou! Ačkoliv se ještě v polovině 20. století uvažovalo o zbourání historické zástavby města, dnes jsou všichni rádi, že se tak nestalo. Má na 1 500 stavebních památek, z nichž 984 tvoří komplex „starého města s historickou čtvrtí Stadtamhof“, který byl v roce 2006 zařazen na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.

Nejdůležitějšími památkami jsou Kamenný most, chrám a náměstí Krauterermarkt s kostelem Sv. Jana, muzeum chrámového pokladu, patricijský palác u brány Heuport a historická lékárna Adler-Apotheke. Dále jmenujme také kostel Sv. Ulricha s diecézním muzeem, bývalé probošství chrámu, náměstí Dachauplatz, Neupfarrplatz, Alter Kornmarkt, Kohlenmarkt a Zieroldsplatz, Rathausplatz a Haidplatz, Porta Praetoria a vysoké obytné věže.

Pestrý kulturní život se vyznačuje souzněním tradičních a moderních prvků a nabízí téměř neomezené možnosti divadelních a tanečních představení, koncertů, oslav a výstav. Řezno se také může pochlubit jednou z nejvyšších koncentrací hospůdek a pivnic v celém Německu, nesčetné restaurace, bary, hospůdky a diskotéky zvou do ulic k příjemnému strávení večera.

Radost budou mít také všichni „shopaholici“ – Řezno disponuje nepřeberným množstvím malých krámků i větších obchodů a nabízí širokou paletu nejrůznějšího zboží. Nezapomeňte si koupit slavnou sladkou domácí hořčici Luisy Händlmaierové, třeba v ulici Untere Bachgasse, v kouzelném Händlmaierově obchodě.

Saské Švýcarsko – skalní ráj jako turistický cíl pro všechny

Národní park Saské Švýcarsko, sousedící podél hranic s Českým Švýcarskem, byl vyhlášen v roce 1990 na celkové ploše 93 km². Převážnou většinu parku pokrývají husté lesy a najdete tu také úžasné skalní útvary.Trojice bezmála 200 metrové vyhlídky Bastei, kamenného mostu Basteibrück klenoucího se nad propastí Mardertelle a torza hradu Neurathen patří mezi to, co v Saském Švýcarsku rozhodně nesmíte minout. Krásné výhledy na okolní krajinu skalních útvarů a do hlubokého kaňonu Labe si užijete také z vrcholu Schrammsteine, který je rájem pro milovníky pěší turistiky a horolezce.Po náročném výstupu na vrchol Schrammsteine můžete spočinout u jezera Amselsee v lázeňském městečku Kurort Rathen a užít si plavbu na loďce či šlapadle. Pohled na okolní skalní útvary, jako jsou Strážce dolu, Velká husa, Beránek nebo Čapí hnízdo, si tentokrát užijete přímo z vodní hladiny. Nedaleko jezera navíc najdete také vodopád Amselfall nebo jeskyni Amsellöch.

A pro ty z vás, kdo vedle přírodních krás rádi objevujete trochu historie, je tu pevnost Königstein, která se řadí mezi největší skalní pevnosti Evropy. Impozantní pevnost tyčící se nad řekou Labe v sobě snoubí trochu z pozdní gotiky, renesance i baroka a za dobu své existence byla klášterem, vězením, táborem válečných zajatců i lazaretem. Poučit se můžete ve zdejším Muzeu války.

Glashütte – po stopě luxusních hodinek

V Sasku v údolí řeky Müglitz leží městečko Glashütte, které je známé především výrobou luxusních hodinek.V roce 1429 byla oblast vypleněna husity a prudký hospodářský rozmach zažila až kolem roku 1490 po objevení stříbra, jehož těžba pokračovala ještě několik staletí. Počátkem 19. století byla však ložiska vyčerpána a hospodářská situace v regionu se opět výrazně zhoršila.Zhruba ve stejné době zde bylo zavedeno hodinářské řemeslo, jako první hodinář se ve městě usadil Sas Ferdinand Adolph Lange, který začal vzdělávat první hodináře a přispěl tak k výraznému hospodářskému oživení města.

Za druhé světové války bylo město částečně zničeno bombardování a po válce byly místní hodinářské podniky vyvlastněny a sloučeny ve státní podnik „VEB Glashütter Uhrenbetriebe“ (GUB). K obnovení původních firem a založení nových došlo po roce 1990.Díky své kvalitě si místní hodinky nadále zachovávají vynikající pověst a více o místní tradici hodinářství se můžete dozvědět v Německém muzeu hodin Glashütte (Deutsches Uhrenmuseum Glashütte), které leží v historickém jádru města.