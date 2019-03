6 věcí, které musíte stihnout při cestě k italskému Lago di Garda

Jsou místa, na něž se musím neustále vracet a znova a znova nasávat jejich atmosféru a pohodu. Jedním z nich je i Lago di Garda, které nabízí opravdu neskutečnou paletu aktivit. Dala jsem proto pro vás dohromady 6 věcí, které podle mého přesvědčení musíte vyzkoušet!

Ferata Via dell´ Amicizia na Cima Sat

U Lago di Garda musíte stihnout hned několik ferat. Některé vedou přímo nad vodou, jiné vás zavedou až na vrcholky nad jezerem. Osobně mám nejraději feratu Via dell´ Amicizia, která vede na vrchol Cima Sat a pyšní se obtížností C. Samotná ferata není nějak zvlášť těžká, ale je nádherně exponovaná a obohacená o dva poměrně vzdušné žebříky s délkou 45 a 70 metrů. Už jsem ji absolvovala několikrát a vždycky mě neskutečně baví. Zejména pak skvělý vrchol s vlajkou, vrcholovou knížkou a luxusním výhledem na Arco.



Vychází se z městečka Riva del Garda a nástup je poměrně dlouhý. Z vrcholu Cima Sat se pak dá pokračovat na vedlejší vrchol Cima Capi a program si tak rozšířit o feratu Sentiero attrezzato Fausto Susatti nebo Sentiero attrezzato Mario Foletti.

Žebřík na Via dell´ Amicizia, Lago di Garda

Lago di Ledro: menší sourozenec

Kdybych chtěla provokovat, zmíním, že nejhezčí na Lago di Garda je Lago di Ledro. Ale není to tak úplně pravda. Lago di Ledro je jen mnohem méně turisticky objevené, a tak ve svém okolí nabízí levnější ubytování, méně lidí a další výchozí trasy na výlety. Ubytujte se například v některém z apartmánu v Mezzolagu a pokud nebudete mít za celý den dostatek aktivit, večer si ještě jezero oběhněte či obejděte. Celá trasa má něco okolo 10 kilometrů.

Na kole dolů z Passo Tremalzo

I když většinou mířím na Gardu hlavně s lanem a lezečkami, občas přijde na řadu i kolo. A rozhodně nejzajímavější a snad i jedna z nejznámějších MTB tras na světě vede v okolí Monte Tremalzo. Od Lago di Ledra se vydejte k Passo di Tremalzo (pokud máte omezený čas, můžete se sem klidně dostat i autobusem převážejícím kola a užít si jen sjezd). Odtud už vás čeká jen dlouhý a náročný sjezd zpět k vodě. Ideálně se vydejte přes Passo Nota do Pré di Ledro až do Riva del Garda po cyklostezce Tremalzo Big tour. Připravte se ale na to, že od brždění vás druhý den budou bolet ruce a sjezd se podepíše i na stehnech.

Limone a citróny

Malinkaté dlážděné uličky, promenády ozdobené květinovými truhlíky a plné restaurací a zmrzlináren. To vše sledují ze svahů citrónovníky, jež jsou hlavním symbolem tohoto malého městečka na severozápadě jezera. Krom skvělého kafe či pizzy zde rozhodně musíte ochutnat místní likér Limoncello, který se vyrábí z citronové kúry, lihu a cukru. Najdete v něm okolo 30 % alkoholu a Italové jej podávají po jídle jako digestiv.

Lezení v okolí Arca

Netroufnu si doporučit jediný konkrétní lezecký sektor v okolí jezera, ale je potřeba zdůraznit, že Arco je považováno tak trochu za lezeckou Mekku. Osobně mám například velmi ráda menší oblast s názvem Regina del Lago, které nabízí 5 menších sektorů s příjemnou obtížností a nádherným výhledem. Po lezení se pak dá sejít po starší cestě blíže k jezeru a užít si naprosto luxusní Aperol Spritz s výhledem. Nádherné jsou ale i oblasti prakticky nadohled od centra Arca, které si mimochodem také projděte. Je totiž plné obchůdků s outdoorovým vybavením a za návštěvu stojí i Arco Castel, který ještě před vstupem nabízí travnatý plácek s kavárnou a spoustou pohodlných sedaček.

Lago di Garda

Oddechový den ve Veroně nebo ve vodě

Pokud budete mít všech těch výšlapů, sjezdů a lezeckých sektorů dost, zůstaňte jeden den u jezera a užijte si kamenných pláží, koupání a slunce. Garda je také proslavené mezi windsurfery, takže pokud by na vás to opalování bylo moc i tady se najde nějaký ten sport!

A pak je tu Verona. Leží na jihovýchod o jezera a z Riva del Garda tu budete cca za hodinu. Právě tohle nádherné město Romea a Julie je skvělým tipem pro volný den. A mimo jiné tu najdete 3. největší koloseum (arenu) na světě!