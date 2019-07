Achensee. Tři v jednom na pár kilometrech čtverečních

Od srdce Čech dělí Achensee jen 524 kilometrů. Tyrolské jezero nabízí kombinaci ideální pro rodinnou dovolenou: perfektně čistou vodu, hory a k tomu fungující služby.

Dole je ještě příšeří. A ticho. Pertisau ještě spí. Spí na sytě zelených lukách, obkroužených pásem potemnělých lesů a hradbou hor. Opravdu vysokých hor. Šedý kámen, na kterém občas zbyla sněhová plocha. Zima byla mimořádně vydatná, a ačkoliv je začátek letních prázdnin, sníh ještě úplně neroztál.

Najednou se scenerie rozzáří.

Nejprve oranžovým světlem vzplanou samotné vrcholky hor. Ostrá špice Kaserjochspitze (2198 m. n. m.) , pak se přidává hřeben táhnoucí se od Stanser Joch (2102 m. n. m.). Je půl šesté ráno, vesnice Pertisau stále spí, ale na vrcholcích hor, kam slunce chodí nejdříve, už začal nový den.



Východ slunce v Pertisau. Zatímco v údolí je ještě šero, vrcholky hor už zalilo světlo.

Někdy se ukáže, že to, co vypadalo jako nevýhoda, je vlastně dar z nebes. To je příběh okolí jezera Achensee. Leží stranou od hlavní spojnice mezi tyrolským Innsbruckem a bavorským Mnichovem. Jedna z nejdůležitějších tras Evropy, po níž odedávna proudilo zboží, peníze i myšlenky z bohatého a rozvinutého Středomoří do středu kontinentu, jej míjela.

Navíc příkré horské stráně nedávaly příliš prostoru pro to hlavní, čím se Evropané až do 19. století živili: zemědělství. Život v tomhle kraji musel být tvrdý. Jenže pak lidé přišli na to, že pohled na modrozelenou hladinu jezera lemovanou horami je k nezaplacení.



K Achensee doslova vyšplhala úzkokolejka – zubačka. Před sto dvaceti lety na hladinu jezera vyplul první turistický parník a farmáři si k chovu dobytka pořídili ještě pokoje na pronájem. Aby se z jejich potomků stali hoteliéři. „Turistický ruch v regionu začal poměrně brzy. Zajímavé je, že část hotelů, i těch velkých, je stále v rukou místních rodin,“ říká Daniela Steinmann-Kuenová z turistické kanceláře regionu Achensee. Server Lidovky.cz připravil tři tipy, které můžete využít při pobytu s dětmi u největšího tyrolského jezera.

Vyrazte do Gramaialm

Gramaialm je poslední farma v údolí patřící k Pertisau, od středu vesnice je vzdálená jen asi šest kilometrů. Přitom je to usedlost doslova na konci světa. Pár set metrů za staveními se prudce zvedají hřebeny Karwendelu. Vede k ní dobrá asfaltová cesta lemovaná horskými loukami s pasoucím se dobytkem, ideální pro kola. Na jejím konci najdete kromě hotelové restaurace oblíbené u cyklistů také minizoo či stylový obchod s místními produkty, kde v černé kuchyni voní volně zavěšený vyhlášený tyrolský špek a nad vchodovými dveřmi visí omšelá kovová cedule udávající nadmořskou výšku: 1263 metrů nad mořem.

Majitelé usedlosti tu stále farmaří, stále se ozývá bučení krav. Turisté odtud pak vyrážejí na horské túry, mimo jiné směrem k dominantě celého okolí: k hoře Sonnjoch (2458 m. n. m.). Ta zdálky vypadá jako obří šedý tesák. „Její lezecké terény jsou vyhlášené,“ říká horský vůdce a zkušený horolezec Thomas Nothdurfler.

Achensee se někdy označuje za tyrolské moře. Nabízí průzračně čistou vodu.

Vyzkoušejte lanovku na Zwölferkopf

Přímo z Pertisau jezdí každých patnáct minut kabinová lanovka na vrchol Zwölferkopf (1491 m. n. m.). Zpáteční jízdenka na Karwendel Bergbahn stojí v aktuální letní sezoně 18,50 eura, jednosměrná do horní stanice pak 13,50. Nahoře je kromě horských luk i občerstvení s dětským hřištěm a výhledem na masiv Karwendel. Pokud chcete ratolesti víc unavit, vydejte se na túru k holému vrcholu Bärenkopf (1991 m. n. m.). Nejkratší trasa měří tři kilometry, ale zabere téměř dvě hodiny chůze.

Vrchol, na který se určitě vydejte v botách určených pro horskou turistiku, nabízí skvělý výhled na celé jezero i hory v okolí. Nedaleké městečko Maurach si prohlédnete jako z letadla. Na zpáteční cestu se vydejte směrem k horskému sedlu Weißenbachsattel (1079 m. n. m.) a odtud dál k chatě Bärenbadalm. Tady najdete občerstvení a dostatek míst k sezení i na venkovní terase, zbytky jídla po vás možná budou loudit místní opeřenci. Horní stanice lanovky je pak vzdálená jen pár set metrů.



Pošlete děti na vodu

Přímo na břehu Achensee v Pertisau stojí udržovaná plovárna s cukrárnou Strandcafe a hlavně s dobrým přístupem k vodě. Dětské atrakce tu najdete jak na suchu, tak na vodě. Pro starší děti (9–16 let) připravují u Achensee placené výlety na nafukovacích kanoích po jezeře s průvodcem. Turisty z Česka možná potěší, že se jedná o tuzemské pálavy z Gumotexu. „Provozujeme je už pátým rokem - a ještě neměly defekt,“ říká vodácký průvodce Ronny Kern, který u jezera pracuje během prázdninových měsíců. „Máme i programy pro mladší děti, které nejsou tak náročné. Hrají si třeba na indiány. Rodiče v tomto případě platí jen jídlo,“ vysvětluje Daniela Steinmann-Kuenová. A rodiče mají alespoň chvíli pro sebe.