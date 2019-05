Angličané nepěstují kedlubny a řidiči vás klidně oslovují lásko nebo miláčku, říká Češka

Eliška Mázl Chánová se do Velké Británie přestěhovala dočasně kvůli práci. „Žijeme tu ve městě Stoke-on-Trent, které je od dob druhé světové války s Českou republikou spojené. Místní horníci tu dokonce zorganizovali sbírku na obnovení Lidic pod názvem „Lidice Shall Live“. Pamětníci se dodnes snaží toto historické spojení předávat dalším generacím, takže Lidice skoro všichni znají,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co Vám nejvíce ulpělo v paměti?

Zpočátku mě překvapovalo, když mě pokladní, řidič autobusu nebo údržbář oslovovali sweetheart, love nebo darling. Líbí se mi, jak se tu k sobě lidé vlídně chovají. Když jsme s dcerkou měly těžkou chvilku v obchodě, nikdo z okolí se na mě nezamračil, naopak jsem se setkávala s chápavými pohledy. Za chvilku přišla paní prodavačka a přátelsky se zeptala, jestli jsme v pořádku a jestli nám může nějak pomoct. Když jsem ji ubezpečila, že to zvládneme, popřála nám hezký den a hodně štěstí. Přístup k dětem? Připadá mi, že je zde lidé více respektují, a to i ve škole. Překvapilo mě také, jak pečlivě si tu realitky ověřují pravdivost údajů a bonitu klientů, kteří si u nich chtějí pronajmout dům. U mě šlo vše naštěstí docela hladce, protože jsem měla průvodní dopis z mateřské instituce a taky se za mě zaručila moje nadřízená z Keele University.

Kdo je Eliška Mázl Chánová? Eliška Mázl Chánová vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou, kde získala ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR také doktorát. Do Velké Británie odjela v rámci Projektu mobility MSCA-IF Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se rozhodlo podpořit úspěšné projekty MSCA-IF z programu Horizont 2020. V Ústavu makromolekulární chemie se v oddělení Bioaktivních polymerů zabývá tkáňovým inženýrstvím. Ve Velké Británii se věnuje výzkumu kompozitních materiálů na bázi polymerů a uhlíkových nanočástic (např. nanotrubky či grafen) a jejich využití pro řízenou odezvu buněk (např. diferenciaci).

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Můj pobyt v Británii je jenom dočasný, celkem na 18 měsíců. Pracuji tu ve výzkumu (ISTM, Keele University) v rámci projektu mobility MŠMT, který je zaměřen na kompozitní biomateriály na bázi polymerů a uhlíkových nanotrubek pro tkáňové inženýrství. Součást projektu je i šestiměsíční návratová fáze, která bude probíhat v mém mateřském Ústavu makromolekulární chemie.

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Je tu se mnou šestiletá dcerka, která se narodila v České republice. Doma mluvíme česky, do Primary School proto nastoupila s minimální znalostí angličtiny. Teď už angličtinu zvládá a občas propašuje anglické slovo i do české věty. Obdivuju ji, jak se s celou situací vyrovnala a jak rychle se učí. Fascinuje mě, jak se například učí odlišovat psaní v angličtině a češtině, aniž bych jí o tom říkala. Samotnou ji to zajímá.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí?

Moje stravování není typicky české. Naopak si tu užívám kvalitu potravin, hlavně zeleniny a ovoce. Co mi ale chybí, to jsou kedlubny, takže když jsem na skok v Čechách, vždycky si nějaké vezmu s sebou. Nebo poprosím toho, kdo k nám jede na návštěvu. Moje dcera má ráda takové klasiky jako ovocné knedlíky nebo české omáčky. Něco zvládnu já tady, a zbytek jí vynahradí tatínek a babičky, když je dcerka v Čechách na prázdninách. Bez čeho se ale neobejde, to je krupicová kaše, na kterou jsem si sem přivezla krupičku. A taky jí chybí české rohlíky.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Všichni si vybaví Prahu a jsou k nám velmi přátelští. Žijeme tu ve městě Stoke-on-Trent, které je od dob druhé světové války s Českou republikou spojené. Místní horníci tu dokonce zorganizovali sbírku na obnovení Lidic pod názvem „Lidice Shall Live“. Pamětníci se dodnes snaží toto historické spojení předávat dalším generacím, takže Lidice skoro všichni znají. Od loňského jara je před radnicí ve Stoke zasazen štěp z lidické hrušně jako symbol přátelství mezi místními a Čechy.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku?

Občas sleduji zprávy, případně se o tom pak bavím s kolegy. Ti většinou volili proti vystoupení z Evropské unie. Někdy jsou proto trochu rozpačití z toho, že stále není jasné, jak celý brexit proběhne a že mohou na zbytek EU působit neseriózně. Z celé situace mi ale moji kolegové nepřipadají obzvlášť nervózní, je u nich cítit jakési vědomí toho, že to nějak dopadne a oni to zvládnou.