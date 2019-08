Areál Bílá. Revoluce v bikeparku a magnet na děti

V Bíle nelení a obuli se tu do předělávání trailů, takže se nově svezete na Refreshi a Medvědovi. Na traily samozřejmě vyváží lanovka, která je zároveň i dobrým pomocníkem, pokud se chcete dostat na oblíbenou československou hřebenovku. Jeden z největších českých dětských parků kousek od lanovky je oproti loňsku doplněn o nové atrakce.

Na Bílé nejde o žádné drsné sjezdové tratě určené jen zkušeným, ale svézt se tu můžete na dvou pohodových singltrailech, které si mohou vyzkoušet i začátečníci. Velkou letošní novinkou je tu rekonstrukce Zeleného trailu, který se „refrešnul“, a proto letos nese název Refresh.



Hlavními změnami na trailu jsou vyšší klopené zatáčky, celková šíře a robustnost trailu. Trail je takřka vyhlazený, takže si na něj můžou troufnout i ti, co neradi drncají po kořenech či kamenech, na druhou stranu díky plynulému vedení trailu a různým skoků se tu zabaví i zkušený biker. Osobně se mi nejvíc líbí spodní část za lávkou, kde se dá nabrat solidní rychlost a užívám si tu průjezdy kvalitně postavenými zatáčkami, do kterých se dá skvěle opřít.

Skoky jsou tu hlavně ve formě lavic, na kterých si skokani poskočí, začátečníci je můžou klidně přejíždět. Méně zkušení se tu tak nemusí bát žádných seskoků z lávek nebo dvojáků, tedy skoků s mezerou.

Druhý kratší trail se z modra přeznačil na červeno a nově nese název Medvěd. Trail je zatím ve své původní podobě, na podzim se ale má rovněž obléct do nového kabátku a obnovit by se měla i sjezdová trať, takže jak se říká: „bikeři, stay tuned!“

I když zůstává Medvěd ve své původní podobě, na zábavnosti netratí a ani náročnost se od Refreshe dramaticky nemění. Filosofie trailu je stejná, takže prim hrají zábavné zatáčky, a i když zejména ke konci přibydou kořenovité úseky, nejsou tu žádná extrémně technická místa. Medvěd je na rozdíl od Refreshe víc puštěný z kopce, takže některá místa jsou tu prudší a celkově je tento trail rychlejší. Kdo však zvládne Refresh, zvládne hravě i Medvěda.

Ještě než skočíte na traily, tak využijte možnost rozcvičky v malém skill centru u parkoviště, kde můžete potrénovat nejen tlumení terénních vln a klopené zatáčky na pumptracku, ale i rovnováhu na dřevěných lávkách a dalších překážkách.

Bílá je vhodným výchozím bodem i pro řadu cyklistických výletů do okolí – jednak tu zdarma zaparkujete na velkokapacitním parkovišti a jednak si do hor můžete pomoct lanovkou. My se od výstupu lanovky (Zbojnická 773 m.n.m.) vydali ještě kus po vrstevnici a následně do kopce směrem na vrchol Bobek (855 m.n.m.), odkud jsme měli Lysou horu jak na dlani.

Z Bobku jsme dále pokračovali po československé hřebenovce, tedy lesní terénní cestě, která se houpe po hřebeni a průběžně servíruje výhledy na Beskydy. Po červené značce jsme se sklouzli na Konečnou (711 m.n.m.), dále pokračovali po modré značce po zpevněné cestě do Údolí Černé (550 m.n.m.) a odtud už po zelené trase po asfaltce podél řeky přes Staré Hamry (521 m.n.m.) zpět do Bílé. Největší kopec vás tu tedy čeká na Bobek, pak se už víceméně houpáte po hřebenovce nebo sjíždíte z kopce.

Přímo vedle pokladny si můžete zapůjčit horské kolo pevné, celoodpružené, sjezdové i dětské a rovněž i elektrokola netradičně i v dětských velikostech.



Bílá je nejen bikovou, ale i rodinnou záležitostí zejména díky dětskému parku vedle hotelu Bauer, který patří mezi největší dětské parky u nás. Množství atrakcí se nedá spočítat ani na prstech obou rukou, takže jmenujme například trampolíny s popruhy, skákací hrad, šlapací lodičky, vodní zorbing, šlapací autíčka a oproti loňsku je tu nově dokonce i skok z výšky do duchny. Hned vedle parku se nachází teráska s posezením, stánek se zmrzlinou a cukrovou vatou, takže jde v podstatě o také malé rodinné náměstíčko. Celodenní vstup pro dítě a jednoho až dva dospělé stojí 290 Kč, přičemž zvlášť je placený aquazorbing, bunfgee trampolíny a rodinné šlapací auto.

Bílá v kostce: Vzdálenost z Prahy 3 hod 49 min



1 jízda na lanovce dospělí 80 Kč



Celodenní jízdné na lanovku dospělí 390 Kč



Zapůjčení elektrokola 390 Kč/den



Zapůjčení horského kola 400 Kč/den



Zapůjčení sjezdového kola 800 Kč/den



Provozní doba lanovky každý den 9:00 – 17:00



Vstup do dětského parku 290 Kč/den



www.skibila.cz



V rámci vstupného do dětského parku se děti mohou podívat i do vedlejšího vodního světa, kde se zábavnou formou učí, co voda umí. Mohou napouštět přehrádky, volit vhodnou trasu vody nebo se učit, jak funguje koloběh vody. Součástí vodního světa je i velké pískoviště kryté plachtou proti slunci.



Co se týká rodinné zábavy nelze nezmínit ani Stezku beskydských pašeráků, která začíná u výstupu sedačkové lanovky a končí opět u jejího nástupu. Na této sportovně-rekreační stezce se dozvíte o historii pašování v Beskydech a zároveň si na vlastní kůži vyzkoušíte, jaké překážky museli pašeráci zdolávat, takže se projdete po dětské ferratě, v lanovém bludišti nebo po vysutých lanových mostech, které jsou unikátní v celé České republice. Abyste si stezku užili jako správní pašeráci, vyzvedněte si v infocentru u dětského parku „pašeráckou brašnu“ s deníkem, mapou, lupou, kompasem a dalekohledem. Vstup na Stezku pašeráků je zdarma.