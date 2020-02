Areál Dolní Morava. Dolů na lyžích nebo na horské dráze

Skiareál Dolní Morava patří jednoznačně k nejmodernějším areálům v České republice a těžko byste někde hledali víc atrakcí v takovémto „mamutím“ formátu. Řeč je například o nové Mamutí horské dráze, která je díky své nadstandardní délce a konstrukci českým unikátem. My jsme měli na Dolní Moravě štěstí na čerstvě napadnutý sníh, takže jsme si mohli vychutnat nefalšovanou zimní atmosféru.

Na naši lyžovačku nám přes noc připadlo minimálně 5 cm čerstvého sněhu, takže na nás tentokrát nečekal ranní manšestr, ale poctivá prašanová jízda, jaká letos zas tak často nebyla. Lehký sníh se nechal na tvrdém podkladu snadno rozhrnovat, takže se dalo na svah vyrazit klidně s lyžemi s užším středem.



Díky nové nadílce leží aktuálně na Dolní Moravě 40-75 cm sněhu a v provozu jsou všechny sjezdovky, kromě černého úseku na trati Sněžník A a objížďky Malý Slon. Jde však jen o oficiální údaje na stránkách střediska a někteří odvážlivci se to na černém padáku do víru prašanu nebáli pustit.

My jsme se tradičně vydali na nejvyšší bod areálu na sjezdovku Slamník , která sice patří k těm kratším na Dolní Moravě, svým příjemně prudkým sklonem je ale mezi lyžaři jednou z nejoblíbenějších sjezdovek. Na sjezdovce nejsou žádné zatáčky, žádné terénní zlomy, zkrátka jen carvovací nakloněná plošina s panoramatickým pohledem do údolí. Díky čerstvě napadanému sněhu jsme si tady ale tentokrát užili spíš prašanové kristiánky, než agresivní řezané oblouky.

Dolní Morava v kostce: Vzdálenost z Prahy 2 h 53 min



Celodenní skipas dospělý 790 Kč



Celodenní skipas junior, student, senior ( 63+) 680 Kč



Celodenní skipas děti (6-14,9 let) 540 Kč



Provozní doba střediska 8:30 – 16:00



Webové stránky střediska www.dolnimorava.cz



Parkování U Slona – Zdarma na velkém parkovišti, U Visty pod sjezdovkami Slamník A+B – zdarma 50 m od pokladen



Celkově jsou tratě spouštějící se ze Sněžníku spíše sportovního charakeru a červená trať Sněžník B je toho příkladem. Sjezdovka je poměrně dlouhá a příjemně členitá s mírnějšími i prudšími pasážemi, takže až budete mít dost konstantně prudkého sklonu na Slamníku, zamiřte sem.



Co se týká mírnějších sjezdovek na Dolní Moravě, najdete je ve spodní části U Slona, kde zejména děti a začátečníci můžou využívat pomalejší vlek a k němu přilehlou mírnou modrou sjezdovku. I U Slona se dá ale sportovně zajezdit, a to na červené sjezdovce Velký Slon, která disponuje regulerním širokým slalomákem, který se postupně promění ve zmíněnou modrou sjezdovku. Do carvingových oblouků se dá velmi dobře pokládat i na příjemně rychlé červené sjezdovce Kamila, na kterou můžete rovněž využívat kotvový vlek, který i ve dnech vysoké návštěvnosti bývá bez front.

Nejmenším dětem se bude líbit v dětském lyžařském parku Amálka, který najdou na dojezdu červené sjezdovky Sněžník B. Park je nadprůměrně prostorný a zahrnuje několik kratších cvičných svahů odstupňovaných podle lyžařské úrovně dětí. Na každém svahu však najdou slalom ať už ze slalomových zvířat nebo tyčí a zatímco úplní začátečníci uvítají k přepravě „na kopec“ pojízdný pás, pokročilejší děti mohou využívat dětskou pomu.

Pro děti můžete přímo v parku Amálka objednat lyžařského instruktora, a to jak na skupinovou, tak na privátní výuku. 2 hodiny privátní výuky stojí 1860 Kč, podstatně výhodněji vyjde hodina lekce v rámci skupinové výuky, a sice na 2 290 Kč na 3 dny (každý den 2 hodiny, 1 hod = 382 Kč). Lyžařská škola tu využívá pestrou škálu metodických pomůcek a výuka probíhá zábavnou formou her.

Možností občerstvení je ve středisku dostatek a vybírat můžete mezi samooblužnými restauracemi U Slona, Marcelka nebo nejvýše položenou Slaměnkou, která svou dřevostavbou a terasou s výhledem na hory působí nejvíc horsky. V samooslužných restauracích jsou k mání hotovky jako jsou buchtičky s vanilkovým krémem (105 Kč), raská omáčka s hovězím masem (145 Kč) nebo hovězí gluáš (135 Kčú).

Mladičkým zařízením je panormatická restaueace Skalka pod Stezkou v oblacích, která se odlišuje od výše zmíněných nejen nadčasovým interirérem, ale také nabídkou jídel i jejich cenami. V jídelníšku se tak například skví hovězí líčka na víně (289 Kč) nebo hovězí svíčková s karlovarským knedlíkem (279 Kč). Nás v restauraci zaujala pestrá nabídka nápojů, ve které nechyběl aperol spritz nebo bombradino a také různé druhy zákusků od brownies po jahodový cheesecake. Ve Skalce se sice trochu plácnete přes kapsu, díky prosklenému interiéru s výhledem na Stezku i do okolí tu ale nasajete skoro až alpskou atmosféru.

Stejný důraz jaký Dolní Morava klade na lyžařský program, klade i na ten nelyžařský. Až omrzí sjezdovky, můžete vyrazit například na Stezku v oblacích, jejíž chodník vás nejen protáhne „k nebi“, ale také vás naučnými tabulemi vzdělá informacemi o Stezce i okolní přírodě. Stezka je otevřená celoročně každý den od 10 do 15:30 hod a dostanete se k ní sedačkovou lanovkou od hotelu Vista.

Kdo by chtěl ještě více adrenalinu, může vyzkoušet bobovou dráhu U Slona nebo letošní horkou novinku – mamutí horskou dráhu, která se spouští ze Sněžníku dolů k hotelu Vista. Horská dráha je se svými 3 kilometry nejdelší horskou dráhou v České republice a dosáhnete na ní rychlosti až 50 km/h. Dráha má 25 zatáček a sklon až 30%, takže jde o opravdový adrenalin. V pátek, sobotu a neděli je navíc v provozu až do 20 hod, takže si jízdu můžete vyzkoušet i se světlem na bobu a zážitek tak získá opět jiný rozměr.