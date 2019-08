Areál Malino Brdo. Adrenalin i rodinná pohoda

Příměstská letní destinace Malinô Brdo, která se nachází u slovenského města Ružomberok, kloubí díky vývozům kabinkovou lanovkou nejrůznější letní aktivity od turistiky, cyklistiky, přes sjezd na koloběžce nebo káře až po netradiční atrakce na přehradě v zázemí areálu. Minizoo Sidorovo zasazená do panenské přírody nadchne nejen děti.

Na Malinô Brdo máme tentokrát vyhrazený celý víkend, protože tamní nabídka aktivit není v rámci jednoho dne zvládnutelná. Začínáme výletem na terénních koloběžkách s opravdu tlustými pneumatikami určenými i do terénu. Po zapůjčení koloběžek v půjčovně přímo u pokladen nás kabinková a posléze sedačková lanovka vyveze na vrchol Malinného a odtud se po pokochání výhledem na Tatry vydáváme z kopce dolů po trati Malina.



Trať Malina průběžně kopíruje vrstevnici a je prakticky vyhlazená, takže se nemusíte bát žádného nebezpečného sjezdu. Výhledy z trati vás navíc stejně budou neustále nutit zastavovat kvůli fotkám?

Malinô Brdo v kostce Vzdálenost z Prahy 5 h



1 jízda na lanovce dospělí (nahoru) 8 eur



Celodenní jízdné na lanovku dospělí 22 eur



Zapůjčení sjezdového/endurového kola + 1 den lanovka 81 eur



Koloběžka + 1 jízda lanovkou 11 eur



Horská kára + 1 jízda lanovkou 19 eur



Provozní doba lanovky Denně 8:30 – 16:30



www.apartmanyhrabovo.com



www.bikepark.sk



Malina nás zavedla k chatě Dária, odkud jsme se dále vydali po přírodní zelené trase a po mírném sjezdíku po sjezdovce jsme se vynořili u minizoo Sidorovo, kde můžete ke zvířatům přímo do ohrady a vstup je zcela zdarma. Pohladit si tak můžete ovečky, kozičky, králíky, a my tu měli dokonce štěstí na teprve týdenní malá prasátka, která se ovšem zatím pohladit nenechala J Od minizoo jsme následovali zelenou trasu (Rookie Line) po šotolině až do Hrabova.



Ve stejné půjčovně jsme si zapůjčili i horské káry, které vyváží pouze kabinková lanovka. Od výstupu kabinky jsme se spustili opět po zelené trase Rookie Line, je možné sjet ale i po asfaltové cestě dlouhé 5 km až do Hrabova. Rookie Line je široká šotolina, která vás protáhne lesem a podél potůčku. Míjet budete i zastávky naučené cesty „Medvedia cesta“, takže se v rámci sjezdu můžete dozvědět i zajímavé informace ze života medvěda lesního.

Malinô Brdo hostí i jeden z nejznámějších bikeparků na Slovensku, který nabídne dlouhé tratě všech obtížností. Díky vyšší náročnosti tratí bych tento bikepark nedoporučovala úplným začátečníkům nebo rodinám s dětmi, trochu technicky zdatnému bikerovi se tu ale na rozmanitých terénních trasách bude líbit. Velmi jednoduchou trasou je například Malina, která se sjíždí i na koloběžkách, takže se proháníte po nenáročné široké pěšině v táhlých zatáčkách přes celou sjezdovku.

Malina navazuje na trail Blizzard, který je na Malině Brdě dlouhodobě mým nejoblíbenějším. Je vedený pozvolně, takže se tu na rozdíl od jiných tratí nemusíte bát strmého klesání a zahrnuje všechny typy povrchů, od lesních kořenovitých pěšinek, přes dřevěné široké lávky až po jednoduché kamenité pasáže. Na pár místech trať Blizzard letos doznala změn a několik zatáček tu je nově vypodložených a vysypaných, abyste se do nich mohli opřít a celkově trať zjednodušily. Blizzard potěší díky své střední náročnosti a rozmanitosti širší škálu jezdců.

Populární tratí je na Malině Brdě trať Modrý Zamat, který je zejména ve svém úvodu zcela vyhlazený, posléze se ale přidají nějaké ty menší kameny a nerovnosti. Zamat je široký, nabídne vysoké klopené zatáčky a pokud pustíte trochu brzdy, tak je zatraceně rychlý! Patří ale mezi traily s nižší technickou náročností, takže ho mohou vyzkoušet i méně zkušení bikeři.

Zbylé červené a černé tratě jsou poměrně technicky náročné, zejména řada pasáží na tratích černých, kde se bikeři potýkají s poměrně náročnými kořenovitými nebo kamenitými pasážemi v prudkém sklonu, a tak zbylé tratě doporučuju jen opravdu zdatným jezdcům.

Lanovku samozřejmě můžete využít i jako turisté a usnadnit si tak úvodní stoupání do hor. Naším tipem pro „turisty-lenochy“ je Haliny vyhlídka, tedy vyhlídka ze skály nacházející se jen pár minut pěší chůze od výstupu kabinkové lanovky.

Další letní aktivity se odehrávají u přehrady kousek od nástupu kabinkové lanovky a zkusit tu kromě rozhlehlého lanového parku Tasmania můžete i plavbu po přehradě lodičkami nebo netradiční aquazorbing, kdy si vlezete do obří nafukovací koule a „běháte“ v ní po vodě. Jste ale instruktorkami jištěni lanem, takže se nemusíte bát, že se nedostanete zpátky ke břehu.