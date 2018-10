Austrálie je oblíbená díky povaze místních, dobrému klimatu i krásnému prostředí

Austrálie je země mnoha tváří, dají se zde najít krásné pouště, nádherné pláže, historické perličky i architektonické skvosty. Co tedy na nejmenším kontinentě můžeme čekat?

Austrálie je země hodně vzdálená a občas i slyšíme, že je to „kontinent, kde se vás všechno pokouší zabít“, přesto se po ní lidé stále touží. Proč tomu tak je? Povídali jsem si s Karlem Topičem z cestovní kanceláře VIVA travel.



Říká se, že Austrálie je jedním z nejlepších míst k životu na světě. Čím myslíš, že to je?

Myslím, že je to i pravda. Je to pohodovou povahou Australanů, příznivým klimatem kdy po celý rok zde panují příjemné teploty a hlavně krásným prostředím co se přírody a oceánu týče. Rozmanitost krajiny je také úžasná a nesmíme zapomenout na to, že Austrálii se daří i ekonomicky a je to vyspělá země.

Je život v Austrálii hodně odlišný od toho českého?

Jsem rád za tu otázku, protože přes všechnu krásu Austrálie určitě není život v Austrálii pro každého. My Češi jsme docela tradiční a upnutí na to svoje. A proto zůstat v Austrálii napořád je potom velká otázka, kultura je trošku jiná. Jinak život je podobný, je to vyspělá země, práce a zábava tak jako u nás, ale samozřejmě je vše ovlivněné klimatem a oceánem, můžete žít na pláži, lidé jsou zde aktivnější, tráví více času venku a ten oceán je velké lákadlo, minimálně pro Středoevropana.

Ty sám si kus života v Austrálii strávil. Jak ses tam dostal a čemu ses tam věnoval?

Dostal jsem se do Austrálie jako relativně mladý člověk, který si chtěl zlepšit angličtinu, poznat svět a cestovat. To vše se mi tam splnilo plnými doušky. Na začátek nejjednodušší cesta byla přes studentské víza, pokud však máte nějaké ambice tak za rok za dva chcete změnit svůj status a žít normálně, mít pracovní povolení, neohlížet se na víza. Cesta k tomu je docela těžká, mně se to nakonec podařilo a začal jsem tam žít normální život, chodil do práce, surfoval, žil na pláži, paráda. Čemu jsem se věnoval? Za začátku kde čemu, pracoval jsem jako lifeguard (plavčík) nebo jsem prodával v obchodě lyže. Následovala práce v kanceláři a po určité době jsem právě z Austrálie založil cestovní kancelář Australia Puzzle, kterou jsme později přejmenovali na VIVA travel se sekcí VIVA Austrálie.

Které město pro začátek zvolit?

To je individuální, každému svědčí něco jiného. Já žil 6 let v Sydney a i když nemusím velká města, Sydney je opravdu krásné a nabízí skvělé pláže. Dnes však znám všechna místa v Austrálii a více bych zvažoval. Vybíral bych podle klimatu a podle umístění, zda to má být u moře, dle velikosti, nabídky práce apod.

V CK VIVA TRAVEL jste měli skvělý nápad pomoci mladým rodinám vyzkoušet si právě život v Austrálii. Co konkrétně nabízíte nebo pro koho je tento „Život na zkoušku vhodný“?

Hlavně bychom chtěli lidem nabídnout tu možnost jet do Austrálie na delší dobu než je klasická dovolená, prostě vyzkoušet si život tam na několik měsíců, zažít krásu Austrálie v klidu, bez nutnosti někam popojíždět a být každých pár dní na jiném místě. Tyto služby jsou určeny ideálně pro páry anebo rodiny, které chtějí vyzkoušet něco nového, novou životní zkušenost, nasát úplně jinou atmosféru a energii. Nebo pro lidi, kteří potřebují životní změnu nebo novou inspiraci. Vždy by to ale měli být lidé, kteří nejedou do Austrálie za výdělkem.

Jako příklad uvedu třeba rodinu, kdy otec je schopný dělat svou práci na laptopu odkudkoliv na světě a stačí mu jen telefon a internet a matka se třeba stará o děti. Anebo naopak pro někoho kdo měl stresovou práci, posledních 10 let hlavně makal, peníze má vydělané, práci opustil či přerušil a teď si chce odfrknout, načerpat novou energii, promyslet co dál a užít si trošku život. Anebo samozřejmě někdo kdo zvažuje, že by se do Austrálie nastěhoval na stálo a chce si to osahat. Ať tak nebo tak, život v Austrálii nabízíme až na 6 měsíců a můžete si být jisti, že Vás to nabije energií, novým elánem a bude to nezapomenutelný zážitek, těžko bych na světě hledal lepší zemi pro tento úkol.

Tento balíček služeb pramení z mé vlastní zkušenosti, kdy jsem v Austrálii žil a pravidelně se tam vracím. V dnešní době mám již rodinu a proto zvažuji přesně takové služby, které nabízíme.

Je takový pobyt na zkoušku vhodný i pro malé děti?

Určitě ano, počítáme přímo s celými rodinami a tím, že se bude jednat primárně o pobyt na jednom místě, takže nevidím problém v tom aby cestovala celá rodina i s malými dětmi.

Pokud chce člověk opravdu poznat život v Sydney či jiném městě a nejen tak trochu přičichnout, na jak dlouho by se měl do Austrálie přesunout?

Pokud chcete poznat něco více do hloubky, tak čím déle tím lépe, ale myslím, že půl rok již můžeme považovat za dobu kdy jste pořádně okusili o čem dané místo či město je. Pak je vše spíše otázka financí a také víz, která jsou pro pobyt v Austrálii nezbytná.

Na jak dlouho je vlastně možné získat v Austrálii pracovní víza?

V první řadě naše CK pracovní víza vůbec nezařizuje. Ani balíček Život na zkoušku v Austrálii není takto koncipovaný, musím vypíchnout, že tento produkt by neměl být spojován s prací v Austrálii. Jinak pracovní víza se dají získat na různě dlouho dobu, ale většinou potřebujete již dopředu mít zaměstnavatele, který se za vás zaručí.

Co vše pro zájemce zařídíte? A co by měli takoví zájemci splňovat?

Pro zájemce zařídíme všechny hlavní a nezbytné služby a ještě něco navíc. Prvně klientům pomůžeme vyřídit turistická víza až na 6 měsíců klidně, dále samozřejmě všechny potřebné letenky, transfery a dopravu na místě, orientaci na místě, kdy v ceně mají českého průvodce na několik prvních dnů, australské sim karty, českou asistenční linku po dobu pobytu, hlavně pak dále výběr vhodného místa pro život, a to nejen lokality ale i domu či bytu dle požadavku na celou dobu pobytu. Pomůžeme a doporučíme vhodné auto k pronájmu či koupi, vše dle požadavku klienta.

Tak aby klient přijel a měl všechny zásadní body nachystané a měl v Austrálii co nejméně zařizování. Samozřejmě k tomu vše další co bude třeba, výlety, tipy, manuál a rady jak funguje život v Austrálii, kde chodit nakupovat apod.

A co by měli zájemci splňovat? V podstatě jde jen o to aby splňovali podmínky víz, k tomu jsou zapotřebí běžné věci jako je platný pas, bezúhonnost a také dostatek finančních prostředků na účtu.

Čemu se pak mohou věnovat děti? Je možné zaplatit nějaký semestrální kurz angličtiny či tady třeba navštěvovat běžnou školu?

Určitě není problém navštěvovat kurz angličtiny či jiné kurzy. Ohledně běžné školy, záleží případ od případu, také záleží na lokalitě a na času, který plánuje rodina na místě strávit. V Austrálii funguje spousta věcí na privátní bázi a tím pádem je to hlavně o tom si danou službu zaplatit. Kromě běžných škol samozřejmě, tam je to složitější. Jednodušší je situace se školkami, které jsou většinou také privátní. Doporučíme vhodné kroužky či jiné aktivity, vše ale v závislosti na zvolené lokalitě.

Z vlastní zkušenosti máš jistě mnoho rad, jak si život v Austrálii užít. Předáš čtenářům nějakou?

Pro každého je slovo užít spojeno s něčím jiným. Pro mě je život v Austrálii spojen s oceánem, pláží, surfováním, grilováním, pohodovým životním stylem u moře. Co se dá ale doporučit všem je odhodit předsudky, nic nečekat a jet do Austrálie s otevřenou myslí a pozitivní náladou, zbytek přijde sám a určitě nikdo nebude zklamán.

A co vlastně Tebe na Austrálii tak přitahuje, že se sem stále vracíš?

Krásná příroda, pohodoví lidé, klima, pláže, celková atmosféra. Austrálie kombinuje většinu ideálních atributů k životu, líbí se zde skoro každému a jak jsem uváděl, pro Středoevropana je život na pláži něco extra.

Pokud si čtenáře nalákal a chtěli by se na pár měsíců vydat právě do Austrálie, jak moc dopředu by se měli na plánování vrhnout?

Určitě doporučím plánovat minimálně měsíce předem, ideálně půl roku až rok předem. Jde hlavně o nachystání podkladů na víza, dále také konzultace k výběru místa a bytu či domku samotného, což může také zabrat dost času.