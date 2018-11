Lyžařské středisko nabízí procházku s lamami, biatlon na vlastní kůži či 110 kilometrů sjezdovek

Zimní dovolená na horách je především o lyžování či snowboardingu. Proto každý, kdo se vydá objevovat nové lyžařské středisko, většinou touží vyzkoušet všechny sjezdovky a atrakce na svazích. Nassfeld ale nabízí i mnoho dalších aktivit, které se samotným lyžováním až tak nesouvisejí.

Advertoriál

Jedno z největších středisek Rakouska ležící na samé hranici s Itálií se může pyšnit nejen 110 kilometry sjezdovek, snowparky, měřenými úseky a restauracemi s tradiční korutanskou kuchyní, ale ve své nabídce myslí také na ty, kteří si chtějí odpočinout od shonu i jinak než na sjezdovkách.

Jako stvořené pro aktivní odpočinek a poznávání nových míst je bezesporu běh na lyžích. Pro běžkaře je jen v okolí Nassfeldu vyznačeno přes osmdesát kilometrů upravených tras v nadmořské výšce mezi 600 a 1500 metry. Na běžkách se ovšem přímou stopou dostanete k dalším 230 kilometrům cest napříč celým regionem. Zamířit můžete i na italskou stranu Alp.

Pokud běžky nevlastníte nebo jste si je zapomněli doma, dají se za poplatek na místě půjčit. Jednou z výhod, které středisko běžkařům poskytuje, je také interaktivní mapa dostupná zdarma na webových stránkách, kde si můžete prohlédnout jednotlivé trasy, zjistit jejich náročnost i přibližný čas, jak dlouho jejich sjetí potrvá, a naplánovat si tak tu nejvhodnější.



„Do Nassfeldu jezdíme především lyžovat, ale někdy už nám to přijde pořád totéž dokola, a tak jsme hledali nějakou alternativu a objevili jsme běžky. Musím říct, že to bylo nad očekávání velmi pohodový výlet v klidné přírodě a s nádhernými výhledy,“ vzpomíná na výlet na běžeckých lyžích v Nassfeldu Hana Sýkorová.

Nordic competence center Tréninková plocha u spodní stanice lanovky Millennium express je ideálním místem pro první kroky na běžkách i první střelbu na biatlonové střelnici. Blízká Thommi ski school navíc nabízí každé úterý a čtvrtek kurzy těchto sportů. Půjčit si můžete jen samotné vybavení za částky od 6 do 9 euro, nebo si rovnou můžete zaplatit kurz, do kterého už je vybavení zahrnuto v ceně.

Podobným sportem, který z běžkování přímo vychází, a ke kterému Češi v posledních letech stále více upínají pozornost, je biatlon. Tato disciplína, kterou v zimních měsících napjatě sledují tisíce lidí u televizních obrazovek, si v Nassfeldu můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Stačí si zapůjčit vybavení u spodní stanice lanovky Millennium Express nebo se zde rovnou přihlásit na některý z kurzů baitlonu a běžkování v místním Nordic comeptence centre. Dvouhodinový kurz s názvem Biathlon taster se koná každé úterý a za cenu 15 euro se naučíte základy tohoto sportu.

Biatlonová aréna v Nordic competence center.

Dobrodružství na sněhu

Kdo běžkám příliš neholduje, ale přesto ho láká projít se klidnou zasněženou krajinou, může vyrazit na obyčejný pěší výlet, případně jej obohatit o sněžnice nebo skialpové lyže. Pro oboje se v Nassfeldu najdou spolky, které vás do těchto netradičních aktivit na sněhu uvedou. Místní lyžařské školy a outdoorové organizace nabízejí také několikahodinové výlety různých obtížností a stejně jako u běžkování si můžete v interaktivní mapě najít nejvhodnější trasu, pokud byste se rozhodli vyrazit do nedotčené přírody na vlastní pěst.

Další z možností, jak strávit volný čas v Nassfeldu, je zasáňkovat si na tamní dráha. Půjčení sání začíná na 3 eurech a vybrat si můžete hned ze čtyř tras různých obtížností i délek, některé jsou navíc i osvětleny, takže je jednoduše můžete sjíždět i po západu slunce.

„Sáňkování je moje záliba už od dětství a k horám neodmyslitelně patří. Jelikož by se nám ale nevlezly do auta, jsem rád, že si je můžeme na místě půjčit. A sice jsme si kopec museli vystoupat sami, ale o to větší zážitek pak sjíždění bylo,“ popisuje svoji zkušenost s sáňkováním v Nassfeldu Jakub Lánský.



Ledové království

Doslova kouzelnou zimu jako z pohádky neslibují jen kopce a svahy, i v nižších nadmořských polohách lze najít místa, která vás dokážou nadchnout. Nedaleká jezera Pressegger see a Weissensee již zkraje zimy zamrzají a jejich průzračný led láká bruslaře ze širokého okolí. Na hladině vodních ploch se upravuje až 25 kilometrů bruslařských tras a různých okruhů, včetně okruhů pro rychlobruslení nebo hřišť na curling a hokej.

Ledové království na přilehlých jezerech.

Na místě je možné si zapůjčit i veškeré bruslařské vybavení. Celodenní vstupné stojí na jezeře Weissensee 5 euro na osobu. Komu by to bylo málo, může na ledu vyzkoušet i netradiční sporty jako potápění pod ledem nebo ice climbing.



Jezero Weissensee Jezero ledovcového původu leží v nadmořské výšce 930 metrů a je tak nejvýše položeným z korutanských jezer. Jeho rozloha je 6,5 kilometru čtverečních a hluboké je až 90 metrů.

„Je to úplně něco jiného, než co jsem doposud z českých rybníků znal. Zvláště jízda na takzvaných dlouhých nožích stojí za to. Uchycují se na botu stejně jako u běžek a podobně se člověk i pohybuje. A jede to hrozně rychle, až jsem se bál,“ směje se při vzpomínce na nordické bruslení na jezeře Weissensee Jakub Lánský.

O tom, že se v Nassfeldu opravdu nebojí zkoušet nové věci, svědčí i další z atrakcí - Lamma treking, tedy vedení lamy na procházce. O poznání tradičnější je pak jízda na koních nebo v sáních s koňským spřežením v nedalekých stájích.

Relax za každého počasí

Ačkoliv i aktivní odpočinek je odpočinek, snad každý si rád dopřeje také relaxaci ve formě wellness. I na to majitelé hotelů a dalších ubytovacích zařízení myslí, a tak sauna či vířivka často bývá přímo jejich součástí. Není ale problém nalézt v blízkém okolí ani masáže, solnou lázeň nebo obyčejný bazén. A nespornou výhodou je, že si takový odpočinek můžete dopřát téměř kdykoliv, ať venku svítí slunce nebo právě chumelí.