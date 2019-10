Bondovka na vlastní kůži i 50 kilometrů na lyžích. 5 tipů pro dovolenou v rakouském Ötztalu

Sölden V údolí Ötztalu začíná zima už v říjnu, v těchto dnech očekávají první sníh, který ze svahů nemizí až do května. Okolí lyžařských oblastí Sölden, Gurgl a Hochoetz se v tomto období proměňuje v působivou podívanou. Přinášíme vám pět tipů, které vám pomohou strávit čas odpočinku na vrcholu Tyrolska ještě příjemněji.

advertoriál

1. BIG 3 Skirallye Sölden

Na lyžích či snowboardu přes nejkrásnější vyhlídky, které jsou v Alpách nalezení, i přes tři třítisícové hory vás povede trasa BIG 3 Skirallye Sölden. Trénovaní lyžaři padesátikilometrové kolečko stihnou za čtyři hodiny. Pokud si však nechcete nechat uniknout žádný dobrý výhled nebo na lyžích nejste jako doma, raději si na sjezdařský křest s překonávaným výškovým rozdílem 5200 metrů (vždy nahoru a dolů) vyhraďte větší část dne.

2. Bondovská instalace 007 ELEMENTS

Když vystoupáte na ledovec nad Ötztálské údolí, můžete se ponořit do interaktivní výstavy ze světa Jamese Bonda. Primárně se tvůrci zaměřili na film Spectre, který v těchto místech vznikal, návštěvníci si ale užijí vhled do prostředí 24 „bondovek“ obecně. Výstava 007 ELEMENTS se zaměřuje na klasické prvky filmů o Jamesi Bondovi: skvělé titulní scény a dramatické zvukové kulisy, dechberoucí akční scény i auta, technické hračky, jedinečné lokality natáčení a kultovní studiové sety.

„Bondovské muzeum je něco, co člověk jednou za život musí vidět. Možnost nahlédnout do procesu tvorby slavného filmu je jedinečná,“ uvedl Milan Sedláček, který do světa Jamese Bonda nahlédl loňskou zimu, kdy byl otevřen poprvé.

Na terase před 007 ELEMENTS

3. Ötztalský Superskipas

Pokud si na hory před ostatní zábavou jezdíte v první řadě zalyžovat, bez Superskipasu se skoro neobejdete. Otevírá vám totiž všechny sjezdovky ve skiareálech Sölden a Gurgl: bez dalšího vyřizování vás vyveze 90 lanovek a vleků ke sjezdu 356 kilometrů tras.

Nejvýhodněji nakoupíte, pořídíte-li si skipas alespoň na tři dny (stojí od 152 do 163 eur, pro děti 90 eur). Vybrat si potom můžete ze známých destinací jako je Sölden a Gurgl, ale také rodinných cílů typu Hochoetz-Kühtai a tří dalších skiareálů Niederthai, Gries a Vent.

Lyžování v Ötztalu

4. Lyžování pro ranní ptáčata

Když se zarezervujete včas, můžete být mezi maximálně padesáti vyvolenými, kteří prožijí jedno brzké páteční ráno na sjezdovce skiareálu Gurgl a nakreslí první obloučky do perfektně upravené sjezdovky. Při lyžování za prvních slunečních paprsků na sjezdovkách Obergurgl-Hochgurgl vás doprovodí průvodce. Následuje luxusní snídaně na salaši Hohen Mut Alm. Místo si můžete zarezervovat vždy do čtvrteční páté hodiny v hotelu Obergurgl-Hochgurgl za 49 eur.



5. Aqua Dome

Není potřeba přehánět, aby bylo možné nazvat futuristický chrám wellness Aqua Dome v Lägenfeldu poblíž Söldenu chloubou Tyrolska. Nabízí rozsáhlé termální bazény a tři vyhřívané venkovní bazény ve tvaru japonských misek na čaj. Ke kompletní relaxaci vám dopomůže kulisa v podobě působivých panoramat. Rodiny ocení oddělenou část pro děti, lyžaři zase velký saunový svět, v němž mohou prohřát tělo po namáhavém lyžování. Denní vstupenka do Aqua Dome stojí pro dospělého 33,5 eur, pro děti 19,5 eur.



Aqua Dome nabízí ze svých termálních bazénů dechberoucí výhledy.

Tento článek je součástí speciálního projektu připraveného ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.