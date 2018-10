Čech ujel na koloběžce 7300 kilometrů napříč Asií. Teď se blíží k cíli cesty

Blížím se ke svému cíli. Bude to pomalu sedm měsíců co jsem sám na cestě. Poznal jsem mnoho kultur, mnoho náboženství, oproti Jižní Americe tahle cesta má pro mne mnohá nej. Neustále mě to tady učí žít tady a teď. Však ono taky nic jiného neexistuje než jen teď. A o tom to celé je.

Lidé ve světě jsou hodní, ať je to muslim, nebo hinduista a nebo buddhista, křesťan.

I tady se mě ptají v co věřím, a tak jim vždy vyprávím ty příběhy z Indie a nebo Bangladéše...lidé jsou všude ...vesměs stejní

My jsme naučený věřit systému, někdo v boha, a já prostě věřím v tu lásku, v to že každý člověk má v sobě kus dobra, a neskutečný potenciál dělat to co ho naplňuje. Možná mohu být pro druhé naivní, ale já to tak mám. A tahle cesta je toho důkazem, že ten svět venku je úplně jiný...je takový jak ho budete sami vnímat skrze sami sebe. Vážně.

A vůbec všechno je o vůli ☺ Někdo odjíždí na cesty, aby našel sám sebe, což mi přijde zvláštní, protože když jej nenašel před tím, kde jinde najít sám sebe než v sobě.

Já jsem chtěl prostě zažít tu atmosféru té Asie, vidět největší hory světa, vidět ty posvátné řeky, Jihočínské moře, a vůbec zažít to prostě jinak.

Nejde vůbec o nějaké kilometry, ale o ten princip toho, že dnes člověk může cokoliv, když chce, a že toho lze dosáhnout..když tomu věří.

Takže já se pomaličku, ale jistě loučím s tímto kontinentem ..a hurá zítra na posledních 200 kiláků Zní to neuvěřitelně, fakt posledních tady na tom kontinentu....a tady jedny z posledních fotek.