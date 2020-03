Českých turistů v Polsku přibývá, lákají památky i zábavní parky

OSTRAVA Turistické cíle v polském příhraničí se setkávají se stále větším zájmem ze strany českých návštěvníků. „Turisty z Česka lákají památky, zábavní parky i tematické trasy,“ řekli zástupci polských organizací na letošním ročníku dvoudenního veletrhu Dovolená, který dnes začal na výstavišti Černá louka v Ostravě.

Akce, která je největším veletrhem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, nabízí tipy na výlety, novinky pro cestování i doprovodný program například s množstvím besed se zkušenými cestovateli. „Velká účast polských regionů a měst je asi nejvýraznějším trendem letošního ročníku. Určitě má souvislost i s tím, že Češi jezdí více do Polska. Obecně je ale letos na veletrhu velké zastoupení zahraničních destinací, je tu například Trnavský kraj nebo Chorvatské turistické sdružení,“ řekla manažerka veletrhu Denisa Ježková.



Urszula Kiraga ze Slezské turistické organizace z Katovic řekla, že přesné statistiky návštěvnosti nejsou k dispozici, protože čeští turisté z příhraničních oblastí jezdí do Polska na jednodenní výlety a nenocují tam. Hodně si ale oblíbili zábavní parky, například TwinPigs v Žárově (Źory) zhruba 50 kilometrů od Ostravy. Autobusy plné českých dětí jezdí hlavně o prázdninách také k jednomu z největších polských dinoparků v Krasiejówě u Opole.



„Hodně navštěvovaná je obec Rudy nedaleko Ratiboře, kde je krásný areál bývalého kláštera, nebo stanice úzkorozchodné železnice s lokomotivami a vagony,“ řekla Kiraga. Stanice je součástí Trasy technických památek, na níž jsou i další českými turisty hojně navštěvované unikáty: Důl Guido v Zabrze nebo Stříbrný důl a Štola černého pstruha v Tarnovských Horách, které jsou zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO.

„K nám do opolského Slezska se jezdí na zámky, třeba na zámek Moszna 25 kilometrů od polských hranic. I do Opole jezdí hodně Čechů. V Polsku je hodně věcí, které stojí za to vidět,“ řekl Adam Krzyźanowski z Opolské regionální turistické organizace. Českých turistů v Polsku podle něj přibývá, jezdí hlavně z příhraničí ze Slezska. „Bývalo to tak, že jenom Poláci jezdili do Česka. Teď je to i naopak. Jsme rádi,“ řekl Krzyźanowski.