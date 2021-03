NOMÁDI: Cesta dodávkou do Chorvatska v době koronaviru: testy, formuláře, praktické rady

Chorvatsko pro turisty hranice neuzavřelo. Jen je cesta k Jaderskému moři poněkud složitější. Na vlastní kůži to v březnu vyzkoušeli cestovatelé z projektu Pohled za hranice.

Budíček, rychlá snídaně, poslední balení a jedem! Auto máme naložené, vodu napuštěnou, zbývá si zajet na PCR testy. Výsledky dostaneme během cesty, takže do Chorvatska přijedeme v klidu. Malovali jsme si to velmi jednoduše, jenže to bychom nesměli být my!



„Měli jsme prostě vstát dřív.“ Měli! Pak bychom i dřív zjistili, že nám kvůli vypadlému crash ventilu v autě netopilo celou noc topení, takže vzorňák zámrzný ventil vypustil všechnu vodu. Za teplejšího počasí by to bylo jen o tom rychle nanosit trochu vody na cestu. Ale v mrazu se ventil nechtěl vzdát své funkce, voda stále mizela a my si nebyli jistí, zda se při tom průtoku ventil ještě neucpal.

Na testy jsme vyráželi hladoví, zpocení a s půlkou věcí z kufru vyndanou na základně. Ještě že Synlab v Budějicích má takové super mobilní odběrové místo, takže jsem nemusela řešit, do čeho nás navléknout. Venku mrzlo a chumelilo, prostě ideální počasí na odjezd.

Odběrové stany nejsou dimenzovány na dodávky, takže slečna musela na sníh. Naštěstí nám to odpustila a byla neuvěřitelně milá nejen na nás, ale i na malou Cestovatelku. Chorvatsko zavedlo jako novinku povinné PCR testy i pro děti (bez ohledu na věk). Dříve to pod 12 let neřešili, ale v posledním cca týdnu přiostřili, takže jsme se testovali všichni tři. Pro mě to bylo poprvé a nepřišlo mi to nijak dramatické. Cestovatelka si poplakala, ale dostala čokoládu a zpětně říkala, že to nebolelo, jen lechtalo.

Po testu jsme se vrátili nasnídat se, dobalit a doplnit vodu. Ventil držel, takže jsme věřili, že další komplikace se nám vyhnou.

Hranice

Mezi okresy jsme viděli jen dvě hlídky, ale v tom provozu neměly šanci na víc než hodně namátkové kontroly. Projeli jsme tedy bez zastavení.

Na hranicích do Rakouska dle očekávání stačilo jen říci, že jedeme do Chorvatska a ukázat doklady. Kromě osobních dokumentů si vyžádali i řidičák a jelo se. Zastávka asi na 10 vteřin. Ve Slovinsku se s tím nemazali už vůbec. Jakmile jsme řekli Chorvatsko, celník mával a na podávané doklady se ani nepodíval.

Naši slovinští přátelé se z Chorvatska vrátili jen dva dny před naší cestou. Byli také otestovaní, a navíc bydlí na trase do Chorvatska, takže jsme si dopřáli příjemné setkání. Holčičky byly nadšené a my si aspoň trochu odpočinuli.

Trochu nervózně jsme vyhlíželi výsledky testů. Slečna říkala, že je posílají večer, nebo během následujícího dopoledne. To by oboje bylo úplně v pohodě, když už jsme byli ve Slovinsku. Ale zároveň v nás zůstávala lehká nervozita, kdy nakonec dorazí.

Když nám v pátek ve 21 hodin pípnul e-mail, nadskočili jsme radostí. Mělo to ale zásadní háček. V e-mailu stálo, že k výsledkům se dostaneme po zadání hesla z SMS zprávy. A ta nepřišla! Ani za 10 minut, ani za hodinu, ani do rána! Byli jsme tedy kdesi u Mariboru, byla sobota ráno, my měli výsledky PCR testů, ale nemohli jsme se k nim dostat.

Zatímco Vodafone Mužovi nedovolil Synlab ani vytočit, moje O2 naštěstí linky 800… ze zahraničí neblokovalo. Díky bohu! Zkoušela jsem je hned večer, ale pochopitelně už tam v noci nikdo nebyl. Zato v sobotu ráno jsme se dovolali bez problémů a během chvilky měli výsledky na mailu. O pár desítek minut mi dokonce volali ze Synlabu znovu, že našli zmeškaný hovor z večera, jestli je to ještě aktuální.

Stará tiskárna naskočila, testy jsme úspěšně vytiskli a mohli s úlevou jít na oběd k přátelům. Tam nám dokonce nakonec dorazila i zatoulaná SMS s heslem. Měla jen asi 14 hodin zpoždění.

Chorvatsko jen pro testované

Na slovinsko- chorvaských hranicích byla obligátní kolona. Zatímco u Slovinců byl každý vyřízený hned, chorvatský úředník se v tom vyžíval. S každou posádkou před námi diskutoval, jedno auto dokonce nekompromisně vrátil. Měla jsem nastudované požadavky v několika jazycích a byla se připravená hádat, ale naštěstí to nebylo nutné.

Po kontrole dokladů si vyžádal naše PCR testy, které chvilku pečlivě zkoumal a pák nás milostivě pustil. Byli jsme vyřízení nejrychleji.



Vstup do Chorvatska

V prvé řadě je důležité si ověřit aktuální podmínky. My jsme před odjezdem hodně řešili povinnost PCR testů pro dceru, protože jsem věděla, že dříve pro malé děti při vstupu do Chorvatska povinné nebyly. Klíčové informace od spolehlivého zdroje najdete na stránkách Velvyslanectví ČR v Záhřebu, je ale třeba číst pozorně. Mám pocit, že původní informaci o výjimce pro děti do 12 let prostě jen smazali…



Momentálně můžete do Chorvatska přicestovat v případě, že:

● máte negativní PCR test (celá posádka bez ohledu na věk) s mezinárodním certifikátem. Test nesmí být při překročení hranic starší než 48hod od odběru (ale např. Synlab uvádí v certifikátu až čas vyhodnocení, který byl v našem případě téměř 12 hodin po odběru).

● doložíte lékařské potvrzení o prodělání covidu v posledních 3 měsících

● otestujete se až v Chorvatsku, ale až do výsledků musíte být v izolaci

Ještě z domova doporučuji vyplnit tento online dotazník. Nemusíte nic tisknout a na hranicích si údaje z něj spárují s vašimi cestovními doklady (pozor tedy, abyste do dotazníku nepsali pasy a pak jim nedali občanky).

Musí být výsledky testů vytištěné? Nepodařilo se nám zjistit, ale upřímně si neumím představit, že bychom tomu našemu celníkovi podávali mobil/tablet.

Kontrolují PCR testy striktně všude? Ne, například Offroadmámy projely den po nás a nikdo prý po nich testy nechtěl. Na druhou stranu zase vím o rodině, která neměla test jen pro 3letou dceru a do Chorvatska je nepustili…