Cestovatel Tadeáš Šíma mění plány: Z výpravy přes Afriku je cesta přes Dálný východ

Po necelých dvou měsících v Africe radikálně mění své plány cesty. „Nejen, že se nám ke konci zkomplikoval projekt s fotopastmi, ale nedostali jsme ani víza do Mali, proto jsem se rozhodl úplně překopat plány a procestovat Arabský poloostrov, a odtud se vydám na kole do Čech,” vysvětluje cestovatel Tadeáš Šíma.

Z Afriky na Arabský poloostrov

Tadeáš Šíma promyslel novou trasu a do hledáčku se místo Afriky dostal Arabský poloostrov. „Rozhodl jsem se pro Arabský poloostrov jako náhradní řešení. Láká mě hodně dlouho a teď, kdyz se turistům otevřela Saudská Arabie, tak bych si to tam rád na kole projel. Vyrážím dnes, 17.prosince a počítám, že v květnu 2020 bych měl být doma,” říká Šíma.

Během trasy najede okolo 7 tisíc kilometrů a trasa samotná už má i konkrétní linii. Z Konga, kde byl od listopadu 2019, odcestoval začátkem prosince do Ománu, kde čekal, až mu dorazí kolo z Čech. „Z Ománu pojedu přes Spojené Arabské Emiráty, doufám, že mi čas dovolí podívat se i do Kataru, Bahrajnu a Kuvajtu. Pak pojedu přes Saudskou Arabii, Jordánsko a Izrael. Odtud nejspíš trajektem do Turecka, pak přes Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinu a ve finále přes Slovensko nebo Polsko domů,” pokračuje cestovatel.

Kolo mu poskytl partner jeho projektu Apache Bicycles. Stejná značka Tadeášovi poskytla kolo už na jeho první výpravu v roce 2017, tentokrát se jedná o kolo Apache Tuwan 29”. „Kolo jsme pečlivě zabalili, vykomunikovali jsme s Tadeášem detaily a domluvili dopravu do Ománu. Doprava kola trvá přibližně týden a vyšla na bezmála 16 000 korun,” popisuje Štěpán Pleskač z Apache Bicycles.



První část výpravy strávil Tadeáš v rezervaci Odzala Kokoua, kde pracovali na projektu fotopastí, které mají pomoci v boji proti pytlákům, kteří zabíjejí slony. Pak bylo v plánu cestovat do Mali, kde na Tadeáše mělo čekat kolo od Apache. V Kongu projekt fotopastí úspěšně předali a dokončili. “Měli jsme okolo 35 pastí, které jsme pak předali projektu Světového fondu na ochranu přírody, který na severu Konga operuje se svými protipytláckými aktivitami v nově připravovaném národním parku Messok-Dja.” dodává Tadeáš Šíma.