ČÍNSKÝ ŠOK: Do Shandogu za šantungem aneb Když Peking svírají vedra, je třeba vydat se na výlet

V Pekingu vládnou třetím týdnem teploty lehce kolem 30 stupňů, minulý týden už polechtaly i čtyřicetistupňovou hranici. Stále jsem odkládala první zapnutí klimatizace, studenti chrchlající díky podchlazení kolejní klimatizací a následnému vystavení žáru ulice, mi byli odrazujícím příkladem.

A samozřejmě jsem přemýšlela, kam z té výhně ven alespoň na víkend. Ideálně někam, kde bych se mohla nechat ovanout vlahým vánkem. Jak se ukázalo, mé přání bylo vyslyšeno až přespříliš. Při návratu z výletu funěl v Pekingu takový vichr, že jsem málem nocovala na letišti města Yantai. Právě tam jsem byla přizvána na výlet. Yantai je přístav v provincii Shandong. Přiznám, že jediné, co mi vytanulo na mysli při názvu provincie, byla luxusní hedvábná látka s názvem šantung.

Později jsem potěšeně zjistila, že z ní výroba šantungu opravdu pochází. Baví mě to sestavování obrázku před odjezdem do neznámé destinace. Nejdřív jsem zjistila, že nejde o žádné ospalé rybářské městečko, ale o město s více než sedmimiliónovou populací. Malá vsuvka – když se ptám studentů, odkud pochází a sdělí mi (mně) neznámý a často nevyslovitelný název města, už se nedotazuju, zda je velké. Párkrát se mi stalo, že mi decentně odpověděli, že ani ne, jen tak něco kolem čtyř (případně až osmi) miliónů obyvatel…



Moře, u kterého Yantai leží, se jmenuje Žluté. Zalíbila se mi představa, že doplním barevnou škálu navštívených moří, i když nad tím Bílým jsem jen letěla. Žluté prý pro své charakteristické zbarvení, které způsobuje ze všech učebnic zeměpisu notoricky známá Chuang-che, tedy Žlutá řeka. Moře je vklíněné mezi pevninskou Čínu a Korejský poloostrov, je vlastně takovým (geografové prominou) ocáskem Pacifiku. Pokud bych vedla z Yantai přes moře pomyslnou vodorovnou čáru, asi by její prodloužení kopírovalo hranici mezi korejskými státy. Stejně jako Šanghaj byla přístavní oblast po druhé opiové válce otevřena mezinárodnímu obchodu, což výrazně pomohlo jejímu rozvoji. Nejčastěji byli zastoupeni obchodníci američtí a britští, ale nejcitelnější stopu i ve formě architektury a piva ve městě zanechali Němci. Samotný název města znamená „Kouřová věž“, prý podle strážních věží, z kterých se dávala světelná a kouřová varovná znamení.

Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince na FF UK (v rámci práce několikrát krátkodobě učila na univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku), do loňského léta působila jako tajemnice pro lektory a organizaci kurzů Letní školy slovanských studií FF UK. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II., od září minulého roku pracuje na Beijing International Studies University. Baví ji cestování, design a architektura.

Když jsem se zeptala studentky z téhle provincie, co mi doporučí typického, dostalo se mi rovněž typické čínské odpovědi – krevetové hun tun (typ knedlíčků z rýžového těsta), knedlíčky plněné čerstvou makrelou, místní třešně a pivo. Pokud možno ne ve stejném pořadí. Skládačka se ještě doplnila zjištěním, že právě v Yantai se nachází vinařství s nejdelší tradicí v Číně.



První pohled po přistání byl oku lahodící, protože cestu z letiště lemovaly kopce a hory (velká změna oproti pekingské placce) a plíce se radovaly z vlhkého přímořského vzduchu. Natěšeně jsme vyrazili ihned k moři, takové nadšení z nekonečné vodní masy si může představit jen Čech anebo dočasný obyvatel prašného Pekingu. Moderní promenáda se táhla donekonečna a byla skoro liduprázdná.

Stejně tak se do dáli táhla hradba nových věžáků, působilo to skoro přízračně, jen pár živáčků a beton, beton, beton. Pláže dlouhé, prázdné a čisté, ale pravda, byli jsme tu koncem května. Prázdninový mumraj to asi rázem promění. Jak jsme se později dozvěděli, město je od roku 1984 prakticky nově budováno, objem investic si jen stěží dokážu představit. Setkali jsme se s tím, s čím na řadě míst Číny předtím – městy duchů. Náhle uprostřed ničeho stojí shluk čerstvě postavených mrakodrapů určených k bydlení a po člověku ani stopa. Trochu strašidelné, zvlášť pokud uvyknete čínské přelidněnosti na každém kroku.

Jak se ukázalo další den, Yantai dokáže nabídnout i malebná přímořská zákoutí, kde si připadáte jak ve Středomoří.