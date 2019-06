ČÍNSKÝ ŠOK: Koňský ostrov Yangma. Skály, žádné pláže ani výškové budovy

Nikdy bych si nepomyslela, že zrovna Čína bude místo, kde budu se zájmem poslouchat výklady someliérky. Ale stalo se. Dřív, než jsme se ocitli ve vinném sklepě, vyrazili jsme obhlédnout okolí přístavního města Yantaii v provincii Shandong.

Jak už se stalo při cestách (nejen) po Číně pravidlem, ukázalo se, že opět trpíme časovým nebo vzdálenostním optimismem. To znamená, že jsme si krásně nalajnovali cestovní plán podle google map, aby se vzápětí ukázalo, že dané místo je ve skutečnosti hůře dostupné, silnice horší a klikatější, taxi dražší či vůbec nedostupné, na předchozím místě jsme strávili více času anebo nejčastější varianta, že jsme se prostě zasekli u snídaně tak dlouho, že jsme v časovém mínusu.



Věděla jsem předem, že pobřeží Shandongu je členité, a že stojí za návštěvu pár ostrovů. Ten kýžený se ukázal být samozřejmě hůře dostupný, a tak jsme hledali bližšího náhradníka. Stal se jím ostrov Yangma, který je spojený mostem s pevninou. Je vzdálený asi 40 kilometrů od centra Yantai, a protože doprava byla komplikovaná a času málo (ano, díky bohatýrské snídani), rozhodli jsme se pro taxi. Dohodli jsme cenu, tedy respektive dcera mé kamarádky svou obdivuhodnou čínštinou.

Mé obvyklé zdejší dohadování na ceně spočívá v klofání čísel do mobilu, které je prokládané citoslovci údivu, pohrdlivého odmítání a smíchu. Spokojená jsem při používání DiDi aplikace na taxi, kde je vše dané jasně předem, včetně jména taxikáře. Úměrně se vzrůstající vzdáleností od výchozího bodu řidič lehce navyšoval původně dohodnutou cenu, až konečně padla nabídka, že s námi ostrov obkrouží místo původně domluveného několikahodinového čekání. On byl spokojený, že vydělá víc, a jak se ukázalo později, my taky, protože nám jako místní ukázal nejlepší zákoutí ostrova.

Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince na FF UK (v rámci práce několikrát krátkodobě učila na univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku), do loňského léta působila jako tajemnice pro lektory a organizaci kurzů Letní školy slovanských studií FF UK. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II., od září minulého roku pracuje na Beijing International Studies University. Baví ji cestování, design a architektura.

Ostrov Yangma nemá v podstatě žádné pláže, je hodně skalnatý, ale díky své členitosti je hodně fotogenický. Není rozlehlý, má jen kolem 10 kilometrů čtverečních. Je prý oblíbenou prázdninovou destinací. Samotný ostrov tou dobou působil poklidně, ač byl víkend. Žádné výškové budovy, zato pár vybydlených rekreačních objektů, ne nepodobných svým stylem těm bulharským ze 70. let. Sezónní kiosky teprve oprašovaly svou loňskou nabídku a zásobovaly se novým zbožím. Mně ke spokojenosti ve slunečný den stačil objev milovaného mangového nanuka. Na mangu, na tom čerstvém, jsem si vypěstovala v Pekingu docela slušnou závislost, patří k základnímu sortimentu v každém obchodě s ovocem. Vždycky lahodné, v různých odrůdách a velikostech, za nízkou cenu.



Určitě bude jednou z položek zdejšího jídelníčku, po které se mi bude doma v Praze stýskat. Spolu s nanukem jsem si koupila i slamák, který mi samozřejmě při prvním poryvu větru uletěl kamsi do rozeklaných útesů. A náš řidič se za ním neohroženě kamzičími skoky vydal, ač jsem mu srozumitelně dala najevo, že hodnota klobouku (25 juanů, tedy asi 80 korun) rozhodně nestojí za zlomeninu jakékoliv končetiny. Chvilku to vypadalo, že si my pozůstalí střihneme o další kočírování taxíku. Dopadlo to však dobře, řidič se vynořil zdráv ze strže a můj slamák už má svůj příběh.

Pobřeží ostrova je u vyhlídek poseto různými sochami a plastikami kolísavé umělecké úrovně. Ikonickou pro ostrov je skulptura koní cválajících jakoby na mořské hladině. Koně jsou podle legendy spojení s ostrovem od návštěvy císaře Qin Shi Huanga (pohřbený s terakotovou armádou blízko Xi´anu), který je tady viděl se pást na třech zalesněných vršcích vystupujících z mlhy, a nechal jim vybudovat vyvýšený monument. Koně dali i jméno ostrovu a prý se tu dodnes konají pravidelně dostihy.



Z ostrova jsme zamířili zpět do Yantai, kde nás čekala návštěva více než stoletého Château Changyu, největšího a nejstaršího producenta vína v Číně.