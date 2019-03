ČÍNSKÝ ŠOK: Na střeše Ptačího hnízda, nic pro ty, kteří trpí závratí

Slepý k houslím, část II. Tak bych nazvala svou třetí, přesto zase v něčem novou návštěvu Ptačího hnízda. Před několika dny jsme se pohybovaly v blízkosti Olympijského parku a kamarádka mě překvapila prohlášením, že ještě nikdy nebyla u Národního stadionu. A jestli by mi nevadilo se k němu podívat.

Nevadilo, a tak jsme k němu procházkovým tempem vyrazily. Jako pokaždé, když jsem se sem vypravila, potkávaly jsme u stadionu početné organizované výpravy z čínského venkova. A ty měly rázem díky naší přítomnosti o atrakci víc, méně či více nápadně si nás venkované fotili. I to je zvláštní, jak za půl roku uvyknete roli fotografovaného exota.

Před stadionem není žádná zástavba, je krásně viditelný zdaleka. Po cestě k němu jsme míjely poutače, které už odkazovaly k blížící se zimní olympiádě a paraolympiádě v roce 2022. Řada zimních sportů má v Číně naprosto minimální či žádnou tradici a spoustu disciplín Číňané ani nerozlišují. Nemluvě o tom, že většinu z nich sami masově neprovozují, tudíž k nim nemají žádný vztah. Pamatuju si, jak jsem se marně snažila ve třídě vysvětlit rozdíl mezi sjezdem a slalomem, a jak nevěřícně kroutili studenti hlavou nad mou informací o lyžařských školních kurzech a víkendové zimní vášni většiny Čechů.

Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince na FF UK (v rámci práce několikrát krátkodobě učila na univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku), do loňského léta působila jako tajemnice pro lektory a organizaci kurzů Letní školy slovanských studií FF UK. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II., od září minulého roku pracuje na Beijing International Studies University. Baví ji cestování, design a architektura.

Z Pekingu si můžete v zimě na lyžovačku vyrazit do asi hodinu cesty autobusem vzdálených ski areálů, většinou jsou určené pro začátečníky až středně pokročilé, jsou uměle zasněžované. Bonusem je často výhled na Čínskou zeď přímo ze sjezdovky. Sama jsem nezažila, ale viděla jsem odtamtud několik videí, jak se Číňané neohroženě spouštějí ze svahu, záběry silně evokovaly slavné scény z Anděla na horách. Jedna z mých studentek si zvolila jako téma powerpointové prezentace hokej a věřte, že pro mě bylo poučné poslouchat a sledovat, jak vnímají jeho pravidla čínští studenti, kteří ho nikdy neviděli ani naživo, ani v televizi. Čínské úřady se rozhodly vzhledem k olympiádě rozvoj zimních sportů podporovat, a jak znám čínský úporný charakter, do roku 2022 si v řadě disciplín určitě vycepují své zimní hvězdy.



Zpět k Ptačímu hnízdu, tam je možné se se vstupenkou podívat dovnitř, což jsem taky nabídla kamarádce. Souhlasila, a tak jsme se jaly u nejbližšího stánku kupovat lístky. Dokladem naší sinizace je fakt, že jsem ani jedna neměla hotovost a automaticky jsme hodlaly zaplatit mobilní aplikací. A narazily jsme, brali jen hotovost. Rezignovaně jsme to odmávly a pokračovaly v procházce olympijským parkem.

Úplně náhodou jsme natrefily na ještě jeden stánek, i když šance, že pravidla nákupu vstupenek budou jiná, byla mizivá, optaly jsme se. Nejenže bylo možné zaplatit mobilem, ale slečna nám nabídla v časově omezené akci přístup a procházku po střeše Ptačího hnízda. Tahle možnost existuje celoročně ve večerních hodinách a za nemalé vstupné. Samozřejmě, že jsme kývly. A byl to jeden z mých nejhezčích dosavadních pekingských zážitků. Pěšky jsme vystoupaly do třetího patra, další kousek výtahem a pak už jen drátěným točitým schodištěm na samotnou střechu. Průhledy pod nohama na schodech nic pro ty, kteří trpí závratí. Střecha je v takřka sedmdesátimetrové výšce, nabízí výhledy do daleka, Peking je rovinatý.

Na obrovské ploše střechy je cikcak vybudovaná stezka, takže máte možnost se opravdu rozhlédnout do všech stran. Uprostřed zeje veliká díra – otevřený průhled do útrob stadionu seshora, což je pohled, který se běžně nenaskytne. Na stadionu se právě odklízel umělý sníh, který ležel na celé ploše. Dostaly jsme se i na místo, kde během olympiády v roce 2008 plál olympijský oheň ve formě veliké pochodně, než byl tenhle 48 metrů vysoký kolos přestěhován vně stadionu. Nahoře to fučelo jak někde na horách, na což jsem z jarních přízemních teplot nebyla vůbec oblečená.

Můj oblíbený šátek situaci nezachránil, a tak mám příšerný kašel až do teď. Seznamuju se se škálou sirupů čínské tradiční medicíny a od svých studentů jsem se dozvěděla, že bych se měla tepleji oblékat, odpočívat a hlavně pít teplou vodu (čínský všelék na vše). Jedna studentka mi s úplnou samozřejmostí na začátku vyučování vnutila sušené bylinky, že jsou vhodné na dýchání. Takže – jdu si je zalít..