ČÍNSKÝ ŠOK: Návštěva Šanghaje? Děti na vodítku a miliony lidí v pohybu

Máj začal v Pekingu příjemně, a to čtyřmi dny volna (pominu-li ovšem fakt, že jim předcházela pracovní neděle). Každé delší volno se snažím využít k cestování do vzdálenějších končin Číny, protože můj pracovní pobyt tady se blíží ke konci.

Tentokrát padla volba na Šanghaj, kde už jsem sice byla, ale vždy jen při letu dál mimo Čínu, takže jsem ji znala jen z „rychlíku“. Rychlíkem jsme se taky opět s kamarádkou vypravily, šlo o „pouhých“ 1200 kilometrů, které cestou tam vlak zvládl za čtyři a půl hodiny. Časová úspora při případné cestě letadlem nulová, když započteme, o kolik dřív je třeba být na letišti. Nádraží, která jsem tu poznala, jsou obrovské kolosy a labyrinty, které mají způsob odbavení podobný letištím.

Nejdřív vstup bezpečnostním rámem a pak vás kód na jízdence pustí do prostoru pro cestující. Další automatická kontrola kódu je u vstupu na nástupiště. Nástupiště se otvírají obvykle až 20 minut před odjezdem vlaku. Jediné, co mi připadá zmatečné, je to, že na tabuli o odjezdech svítí sice informace o nástupišti, ale ne informace o tom, která brána vás tam nasměruje. Nebo je to uvedeno pouze ve znacích, což vyjde pro mě bohužel nastejno.

Málem se nám to stalo osudným při cestě z Pekingu, lítaly jsme po rozlehlé hale velikosti náměstí a marně hledaly správnou bránu, zadařilo se v poslední minutě, a tak jsme byly bezkonkurenčně poslední, kdo do vlaku – střely (jak tady tento typ nazývají) jako střela nastoupil.



V Šanghaji, která je nejlidnatějším městem Číny (přes 27 miliónů obyvatel), jsme měly s kamarádkou zakusit, co se skrývá pod slovem lidnatý. Jak se ukázalo, na promenádu podél řeky Jang-c- tiang, největší čínské řeky, na Bund, se v den našeho příjezdu vydala asi celá Šanghaj plus její početné příbuzenstvo ze všech koutů Číny. Po hlavní třídě vedoucí k řece jsme se sunuly jak na demonstraci. U přechodů pro chodce a na okrajích chodníků stáli ve volných rozestupech vojáci, aby tvořili jakousi psychologickou bariéru (byli neozbrojení), při zelené se rozestoupili a pouštěli lidi dál.



Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince na FF UK (v rámci práce několikrát krátkodobě učila na univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku), do loňského léta působila jako tajemnice pro lektory a organizaci kurzů Letní školy slovanských studií FF UK. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II., od září minulého roku pracuje na Beijing International Studies University. Baví ji cestování, design a architektura.

Přísahám, že jsem v životě takovou masu lidí v pohybu jedním směrem nezažila, a ne že nebyla příležitost. Opravdu jsem si oddychla, když se dav rozvolnil u řeky. Rázem jsem uvěřila všem těm hrůzostrašným historkám o beznadějně ucpaných historických památkách během čínských svátků (ten den jiní čeští návštěvníci čekali tři hodiny ve frontě na vstup na Velkou zeď, dočkali se, spolu s náběhem na úžeh). Není nadto zažít na vlastní kůži.



Pohled z promenády na moderní část s mrakodrapy za řekou – Pudong- je podmanivý, trošku připomíná ten hongkongský. Vévodí mu Šanghajská věž, druhá nejvyšší budova na větě, a charakteristická televizní věž s názvem Perla Orientu. Nábřeží Bund je lemované bohatými bankovními domy, budovami obchodních společností a hotelů, které vyrostly na počátku 20.století, kdy Šanghaj byla symbolem prosperity a hříchu. Její bohatství vzešlo z přílivu cizího kapitálu, když byla v polovině 19.století otevřena mezinárodnímu obchodu a její cizinecká čtvrť nepodléhala čínským úřadům. Z toho důvodu počet obyvatel raketově rostl, čtvrť byla bezpečným útočištěm řady uprchlíků.

Když se večer Pudong a Bund rozsvítí světly a reklamami, je to pěkně kýčovitá podívaná, a všichni fotí a fotí. Stojíte uprostřed výstavných budov, záplavy barev a komerce, a zdráháte se uvěřit paradoxu, že právě v tomhle „nejzápadnějším“ městě Číny byla založena její komunistická strana.