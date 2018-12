ČÍNSKÝ ŠOK: Tabao místo Amazonu. Kšeft je svatý a v Číně obzvlášť

Jaké to je přijet do Číny a začít zde žít a pracovat? O své postřehy, problémy, ale i úsměvné momenty se s čtenáři serveru Lidovky.cz podělí vysokoškolská vyučující Darina Ivanovová.

Na Taobao se sežene úplně všechno. A k mému překvapení i vše potřebné na Miluláše, čerta a anděla. Jak trefně poznamenal už dávno kdosi přede mnou – Taobao je pro Čínu to, co Amazon pro zbytek světa. Existuje i jeho varianta pro cizince žijící v Číně a lenivé prodírat se znakovým písmem, která se jmenuje Baopals.

Místní Ikea byla zdrojem švédských lízátek, aby Mikuláš rozdával taky nečínské dobroty. A mohlo se vyrazit za studenty češtiny v odpoledním kurzu na naší univerzitě. Ti už strávili minulý studijní rok v Praze, a tak věděli, že musí zpívat, recitovat a hlavně Mikulášovi pravdivě odpovídat na jeho dotazy týkající se hlavně jejich vzorného studia. Děláš vždycky včas úkoly? Samozřejmě! Že ne. Mikuláš studuje češtinu teprve druhým rokem, a tak si nachystal otázky předem, aby v improvizaci nenastaly gramatické nedostatky, které už by ucho čtvrťáků zachytilo. Aura Mikuláše pak vzala lehce zasvé, když zpod roucha vytáhl mobil, kde měl seznam otázek pro jistotu zapsaný… A andělovi dávalo velké přemáhání, aby se stále nesmál při čertově „Bulisi, mulisi, vezmu tě do pekla,“ pronášeném s roztomilým čínským akcentem.

Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince na FF UK (v rámci práce několikrát krátkodobě učila na univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku), do letošního léta působila jako tajemnice pro lektory a organizaci kurzů Letní školy slovanských studií FF UK. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II., od září pracuje na Beijing International Studies University. Baví ji cestování, design a architektura.

Nejen na univerzitě jsou Vánoce běžnými pracovními dny, přesto jich je už teď po Pekingu plno. Kšeft je svatý a v Číně obzvlášť. Všude v, před a za nákupními centry svítí vánoční stromy, blýská se to vánoční výzdobou a před Jingle Bells a Last Christmas (Wham!- pamatujete?) není úniku. Samozřejmě nejsou žádnými rodinnými svátky, slaví je hlavně mladší generace, v restauracích a s kamarády. Občas se to prý setkává s kritikou starší generace, že kvůli novým „moderním“ svátkům zapomínají na tradiční čínské svátky. Naši dospělí studenti češtiny se na Vánoce opravdu dětsky těší, a tak nás nemine i společná besídka v předvečer Štědrého dne. Koledy už poctivě trénují.



Výběr stromečků na Taobao je nepřeberný – umělý, s ozdobami i bez, živý, s kořeny i bez ….A díky české ambasádě v Pekingu nebudou studenti ochuzeni ani o společné pečení a zdobení perníčků, protože i tam jsou pozváni na předvánoční návštěvu. Ambasáda nezve studenty češtiny poprvé, věnuje se jim systematicky. Pro studenty je to úžasná motivace k dalšímu studiu a vítaná možnost formálního i neformálního se seznamování s českými reáliemi. Seznam studenty oblíbených českých jídel a pití jasně vedou bramborový salát, řízek a pivo, jak jinak. I slovo štrúdl už není neznámé a vyslovují ho bez vážnějšího zaváhání.

To, na co si stěžujeme doma, že Vánoce se nám staly svátky konzumu, je tady vlastně (skoro) jediným důvodem jejich existence ve veřejném prostoru. Každý můj dosavadní měsíc prožitý v Číně přinesl minimálně jeden svátek masivně komerčně využitý- svátek Střed podzimu, Zlatý týden, Halloween, svátek nezadaných, Black Friday…. Zvlášť svátek nezadaných je dnem, kdy padají rekordní tržby po celé Číně, mladí nakupují v neuvěřitelných (ne)slevách hlavně sobě, ale i kamarádům či svým domácím mazlíčkům. A to jde o svátek relativně nový, který vznikl jen jako recese studentů. Takže kampak na mé studenty se svatým Martinem, který shodou okolností připadá na stejný den!